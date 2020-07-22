Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о якобы скором проведении нормандского саммита исходя из внутриполитической ситуации. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии RT

Ищенко ответит на вопросы зрителей в прямом эфире Дмитрий Песков заявил, что для проведения саммита пока не созданы необходимые предпосылки.

Эксперт отметил, что против Зеленского сейчас выступают даже те, кто его поддерживал, и он пытается повысить свою значимость в глазах населения, продемонстрировав какие-то внешнеполитические успехи.

«Никакой повестки для саммита у Киева нет, Зеленскому нужно просто показать, что у него есть внешнеполитическая поддержка», — пояснил Ищенко.

Франция, Германия, Россия требуют от Украины выполнить «домашнее задание» декабрьского саммита, напомнил политолог, но украинская сторона так ничего и не выполнила, поэтому предпосылок для проведения новой встречи нет, а для пустых встреч у глав государств просто нет времени.

Зеленский не проявляет воли к выполнению ранее взятых обязательств, и у него всё меньше шансов сделать это, поскольку он теряет поддержку населения Украины, подытожил специалист.