Ранее Зеленский анонсировал проведение нового саммита лидеров «нормандской четвёрки». По его словам, дата переговоров будет определена в ближайшее время. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для проведения саммита пока не созданы необходимые предпосылки.
Эксперт отметил, что против Зеленского сейчас выступают даже те, кто его поддерживал, и он пытается повысить свою значимость в глазах населения, продемонстрировав какие-то внешнеполитические успехи.
«Никакой повестки для саммита у Киева нет, Зеленскому нужно просто показать, что у него есть внешнеполитическая поддержка», — пояснил Ищенко.
Франция, Германия, Россия требуют от Украины выполнить «домашнее задание» декабрьского саммита, напомнил политолог, но украинская сторона так ничего и не выполнила, поэтому предпосылок для проведения новой встречи нет, а для пустых встреч у глав государств просто нет времени.
Зеленский не проявляет воли к выполнению ранее взятых обязательств, и у него всё меньше шансов сделать это, поскольку он теряет поддержку населения Украины, подытожил специалист.