https://ukraina.ru/20250425/liptsy-volchansk-i-zaporozhe-voennyy-politolog-dal-prognoz-na-predstoyaschuyu-letnyuyu-kampaniyu-vs-rf-1062762922.html

Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ

Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ - 25.04.2025 Украина.ру

Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ

Кроме освобождения Запорожской области, российской армии необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов

2025-04-25T19:30

2025-04-25T19:30

2025-04-25T19:30

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Если говорить о возможных планах на летнюю кампанию, то сейчас главный фокус внимания — это Запорожская область, где противник попытался полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.России необходимо забирать эту конституционно закрепленную территорию. Кроме того, Запорожская область — это еще и выход на правый берег, добавил он.В Харьковской области ВС РФ продвинулись уже на почти 20 километров, это вполне приемлемо, отметил политолог. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.По мнению Самойлова, в походе на сам Харьков нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Скорее всего, они будут заняты в боях за укрепрайон Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".

https://ukraina.ru/20250425/sergey-khrapach-o-podryve-moskalika-voodushevlennyy-britaniey-zelenskiy-sdelal-gromkiy-namek-rossii-1062758242.html

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