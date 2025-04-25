Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Кроме освобождения Запорожской области, российской армии необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Если говорить о возможных планах на летнюю кампанию, то сейчас главный фокус внимания — это Запорожская область, где противник попытался полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.
России необходимо забирать эту конституционно закрепленную территорию. Кроме того, Запорожская область — это еще и выход на правый берег, добавил он.
В Харьковской области ВС РФ продвинулись уже на почти 20 километров, это вполне приемлемо, отметил политолог. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.
По мнению Самойлова, в походе на сам Харьков нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Скорее всего, они будут заняты в боях за укрепрайон Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
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