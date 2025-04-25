Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ - 25.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250425/liptsy-volchansk-i-zaporozhe-voennyy-politolog-dal-prognoz-na-predstoyaschuyu-letnyuyu-kampaniyu-vs-rf-1062762922.html
Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ
Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ - 25.04.2025 Украина.ру
Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ
Кроме освобождения Запорожской области, российской армии необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-25T19:30
2025-04-25T19:30
новости
запорожье
россия
волчанск
алексей самойлов
вс рф
харьков
николаевская область
сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_20d3e4f85b336bd56a3fe7ed701a7584.jpg.webp
Если говорить о возможных планах на летнюю кампанию, то сейчас главный фокус внимания — это Запорожская область, где противник попытался полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.России необходимо забирать эту конституционно закрепленную территорию. Кроме того, Запорожская область — это еще и выход на правый берег, добавил он.В Харьковской области ВС РФ продвинулись уже на почти 20 километров, это вполне приемлемо, отметил политолог. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.По мнению Самойлова, в походе на сам Харьков нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Скорее всего, они будут заняты в боях за укрепрайон Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
https://ukraina.ru/20250425/sergey-khrapach-o-podryve-moskalika-voodushevlennyy-britaniey-zelenskiy-sdelal-gromkiy-namek-rossii-1062758242.html
запорожье
россия
волчанск
харьков
николаевская область
сумы
одесская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b1a075a54c5984a5e78296f2da7fe241.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, россия, волчанск, алексей самойлов, вс рф, харьков, николаевская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, сумы, одесская область, наступление, война
Новости, Запорожье, Россия, Волчанск, Алексей Самойлов, ВС РФ, Харьков, Николаевская область, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Сумы, Одесская область, наступление, война

Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ

19:30 25.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кроме освобождения Запорожской области, российской армии необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Если говорить о возможных планах на летнюю кампанию, то сейчас главный фокус внимания — это Запорожская область, где противник попытался полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.
России необходимо забирать эту конституционно закрепленную территорию. Кроме того, Запорожская область — это еще и выход на правый берег, добавил он.
"Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии", — подчеркнул Самойлов.
В Харьковской области ВС РФ продвинулись уже на почти 20 километров, это вполне приемлемо, отметил политолог. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.
По мнению Самойлова, в походе на сам Харьков нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Скорее всего, они будут заняты в боях за укрепрайон Константиновка — Дружковка — КраматорскСлавянск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
Сергей Храпач интервью
15:59
Сергей Храпач о подрыве Москалика: Воодушевленный Британией, Зеленский сделал громкий намек РоссииПодготовка теракта против Москалика могла длиться неделями-месяцами. Раз удалось взорвать такого высокопоставленного военнослужащего, то, видимо, были просчёты в системе его охраны. После убийства Владлена Татарского необходимо было обеспечить безопасность всех людей из украинского "Миротворца".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожьеРоссияВолчанскАлексей СамойловВС РФХарьковНиколаевская областьСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОСпецоперацияСумыОдесская областьнаступлениевойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ
18:38Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки
18:08Американская парадигма: Трамп всё понял и решил вести дела с Путиным, что выводит Зеленского из себя
18:04Визит Уиткоффа, Зеленский влепил пощёчину США убийством. Итоги 25 апреля
18:03Кто стал самым популярным автором и какая книга о войне бьёт рекорды по продажам в России — Степашин
17:39Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян
16:29"Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"
16:17Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ
16:15Гастрономический нацизм и госизмена Кличко. Что происходит в Киеве
16:11По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика
16:00Кому присягала дивизия СС "Галичина"?
15:59Сергей Храпач о подрыве Москалика: Воодушевленный Британией, Зеленский сделал громкий намек России
15:48"Посылает сигналы": Лавров ёмко ответил на вопрос о примирении Парижа и Москвы
15:33Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы Римского
15:12Украина готова приступить к переговорам после прекращения огня — Reuters
14:54Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения
14:37После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала
14:37Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день
14:16"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы
14:04Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского
Лента новостейМолния