https://ukraina.ru/20250425/kak-povedut-sebya-psikhopaty-v-kieve-i-pochemu-tramp-perestal-toropitsya--ordukhanyan-1062763919.html

Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян

Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян - 25.04.2025 Украина.ру

Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа пойдёт на мирный план Трампа, а также рассказал о том, с какими результатами Трамп отметит 100 дней своего президентства

2025-04-25T17:39

2025-04-25T17:39

2025-04-25T17:39

видео

рафаэль ордуханян

переговоры

дональд трамп

владимир путин

сво

британия

европа

сша

украина

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00:20 - О лондонской встрече по Украине;05:45 - Как будет действовать Британия без ЕС и подходит ли России мирный план Трампа?11:30 - О рисках срыва мирных инициатив;14:13 - Кого ставить у власти в Киеве?17:29 - Что успеет Трамп к сотому дню правления?

британия

европа

сша

украина

россия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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