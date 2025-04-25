Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян - 25.04.2025 Украина.ру
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Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян
Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян - 25.04.2025 Украина.ру
Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа пойдёт на мирный план Трампа, а также рассказал о том, с какими результатами Трамп отметит 100 дней своего президентства
2025-04-25T17:39
2025-04-25T17:39
видео
рафаэль ордуханян
переговоры
дональд трамп
владимир путин
сво
британия
европа
сша
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00:20 - О лондонской встрече по Украине;05:45 - Как будет действовать Британия без ЕС и подходит ли России мирный план Трампа?11:30 - О рисках срыва мирных инициатив;14:13 - Кого ставить у власти в Киеве?17:29 - Что успеет Трамп к сотому дню правления?
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видео, рафаэль ордуханян, переговоры, дональд трамп, владимир путин, сво, британия, европа, сша, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, война, запорожская аэс, план, территория, россия, видео
Видео, Рафаэль Ордуханян, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО, Британия, Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, война, Запорожская АЭС, план, территория, Россия

Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян

17:39 25.04.2025
 
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа пойдёт на мирный план Трампа, а также рассказал о том, с какими результатами Трамп отметит 100 дней своего президентства
00:20 - О лондонской встрече по Украине;
05:45 - Как будет действовать Британия без ЕС и подходит ли России мирный план Трампа?
11:30 - О рисках срыва мирных инициатив;
14:13 - Кого ставить у власти в Киеве?
17:29 - Что успеет Трамп к сотому дню правления?
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