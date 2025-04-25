https://ukraina.ru/20250425/kak-povedut-sebya-psikhopaty-v-kieve-i-pochemu-tramp-perestal-toropitsya--ordukhanyan-1062763919.html
Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян
Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян - 25.04.2025 Украина.ру
Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа пойдёт на мирный план Трампа, а также рассказал о том, с какими результатами Трамп отметит 100 дней своего президентства
2025-04-25T17:39
2025-04-25T17:39
2025-04-25T17:39
видео
рафаэль ордуханян
переговоры
дональд трамп
владимир путин
сво
британия
европа
сша
украина
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00:20 - О лондонской встрече по Украине;05:45 - Как будет действовать Британия без ЕС и подходит ли России мирный план Трампа?11:30 - О рисках срыва мирных инициатив;14:13 - Кого ставить у власти в Киеве?17:29 - Что успеет Трамп к сотому дню правления?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Рафаэль Ордуханян, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО, Британия, Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, война, Запорожская АЭС, план, территория, Россия
Как поведут себя психопаты в Киеве и почему Трамп перестал торопиться — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа пойдёт на мирный план Трампа, а также рассказал о том, с какими результатами Трамп отметит 100 дней своего президентства
00:20
- О лондонской встрече по Украине;
05:45
- Как будет действовать Британия без ЕС и подходит ли России мирный план Трампа?
11:30
- О рисках срыва мирных инициатив;
14:13
- Кого ставить у власти в Киеве?
17:29
- Что успеет Трамп к сотому дню правления?