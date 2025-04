https://ukraina.ru/20250425/amerikanskaya-paradigma-tramp-vs-ponyal-i-reshil-vesti-dela-s-putinym-chto-vyvodit-zelenskogo-iz-sebya-1062761719.html

Президент США Дональд Трамп лучше и лучше осознаёт суть украинского конфликта и предлагает Киеву искоренить его первопричины, на чём всегда настаивала Россия. Владимир Зеленский не просто не согласен, его выпады в сторону Штатов и лично хозяина Белого дома становятся всё более хамскими

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059573782_323:0:2412:1175_1920x0_80_0_0_45e07c7cb594f2054476f8e02dcdf311.jpg

После срыва встречи в Лондоне, где представители США, Великобритании, Германии, Франции и Украины должны были перейти к предметному обсуждению пунктов подготовленного Белым домом проекта мирного соглашения, в воздухе повисло два вопроса: действительно ли Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, как предупредили вице-президент США Джей ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, и действительно ли он официально признает Крым частью России?Владимир Зеленский мало того, что своим заявлением "Крым – часть Украины" спровоцировал главу Госдепартамента на то, чтобы бойкотировать встречу в британской столице, так ещё и упрекнул Трампа в том, его первая администрация обещала никогда не признавать полуостров российским и не отменять санкции против РФ, а теперь оба эти пункта входят в проект мирного плана. В качестве доказательства он прикрепил скриншот формального документа под названием "Крымская декларация", датированного июлем 2018 года, в которой под этими заверениями стоит подпись бывшего на тот момент госсекретарём Майка Помпео.Тут в пору самому Зеленскому напомнить, что обещал он: в декабре 2018 года будущий президент Украины заверял, что ради урегулирования конфликта в Донбассе готов "хоть с чёртом лысым договориться, лишь бы не умирал ни один человек", а ещё что это всё про человеческую жизнь, не про куски земли. И что же? Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным законодательно запретил, любые миротворческие усилия Трампа срывает, подчёркивая, что ни за что не откажется от пяти регионов, решивших присоединиться к России.Американцы давно не скрывают своего отношения к украинскому руководству. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прямо сказала журналистам, что терпение Трампа иссякает, он разочарован в Зеленском, а тот, похоже, движется в неправильном направлении.На что Зеленский ответил в свойственной ему манере (причём сделал это в ЮАР на совместной пресс-конференции с президентом республики): "Я не знаю, у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше. Я никому этого не желаю, но мы под ударами российских ракет".Хамство Зеленского, в отличие от терпения Трампа, не иссякает.Вот что сам президент США сказал по сложившейся ситуации: "Я считаю, что Россия готова. Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с ним будет проще. Пока что это немного сложнее".По информации британской газеты The Telegraph, украинское руководство передало Белому дому документ со своим видением урегулирования и в нём потребовало от Трампа отказаться от ключевой роли в переговорном процессе и передать её Киеву.Если ранее Трамп в своём блоге написал, что Зеленский своими заявлениями мешает урегулированию конфликта, то, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, президент США не согласился с тем, что Россия препятствует заключению договорённости о прекращении огня.Более того, американский лидер сказал, что Россия идёт на большие уступки ради мира, в частности, по его словам, не имея претензий на "захват всей Украины". Впрочем, у России никогда и не было такого намерения.Пока Украина переговорный процесс стопорит, РФ продолжает диалог со Штатами по разным каналам. Утром 25 апреля в Москву прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, курирующий диалог с российской стороной, чтобы обсудить детали предлагаемой сделкой с Путиным.Пока кортеж американской делегации ехал из аэропорта "Внуково" в Кремль, Reuters опубликовало делали плана Трампа, которые Уиткофф представил Европе и Украине на переговорах в Париже 17 апреля. Агентство утверждает, что финальное предложение обеим сторонам конфликта выглядит так:Европа и Украина отвергли ряд предложений США и сделали встречные предложения по условиям сделки:- постепенное ослабление антироссийских санкций после достижения устойчивого мира и возможность их повторного введения в случае нарушений мирного соглашения со стороны РФ;- предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьёй Устава НАТО (если на неё нападут, союзники должны встать на её защиту);- никаких ограничений для ВСУ, а также запретов на размещение, вооружение и операции иностранных сил на территории Украины;- решение территориального вопроса отложить до полного прекращения огня.Как бы то ни было, Трамп допускает, что мир на Украине может наступить, пока у власти находится Зеленский. Ну что ж, возможно, они проведут переговоры в Риме, куда оба поедут на похороны Папы Римского Франциска 26 апреля, и американскому лидеру удастся сделать украинского визави более сговорчивым. Возможно, Трамп даст Зеленскому какие-то гарантии вне публичного поля, например, касающиеся освобождения от ответственности за хищения предоставленной США помощи либо сохранения его у власти. В интервью The Time Трамп сказал, что он (в смысле Зеленский) "сейчас президент", хотя без трёх недель год как занимает этот пост нелегитимно.Позицию России относительно происходящего не только американским властям, но и простым обывателям объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала CBS. В интервью он сказал, что Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, который признаёт необходимость ответить на коренные причины украинского кризиса.И ярким подтверждением этому стали эти слова 47-го президента США The Time: "Я думаю, что причиной начала войны стало то, что они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией, и Зеленский это понимает".Посмотрим, сможет ли Трамп донести это до Зеленского и сподвигнуть его сделать шаги в сторону реального урегулирования конфликта. А по итогам переговоров Путина и Уиткоффа станет известна реакция России на план Вашингтона.Читайте также: Накануне Большой сделки. Россия выиграла лондонский раунд

2025

