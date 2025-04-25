https://ukraina.ru/20250425/vizit-uitkoffa--zelenskiy-vlepil-poschchinu-ssha-ubiystvom-itogi-25-aprelya-1062764533.html

Визит Уиткоффа, Зеленский влепил пощёчину США убийством. Итоги 25 апреля

Визит Уиткоффа, Зеленский влепил пощёчину США убийством. Итоги 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру

Визит Уиткоффа, Зеленский влепил пощёчину США убийством. Итоги 25 апреля

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф приехал в Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Под Москвой в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик

2025-04-25T18:04

2025-04-25T18:04

2025-04-25T18:04

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В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.Кортеж, где, предположительно, находится спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль после переговоров около 17:20, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее о том, что Путин проводит переговоры с Уиткоффом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", — заявил он около 14:20 по московскому времени.Тогда же стало известно, что в переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Путин и Уиткофф начали встречу. Уиткофф это политическое альтер эго [президена США Дональда] Трампа. Поэтому можно считать, что фактически началась встреча Путина и Трампа. На которой они должны придти к окончательному согласию России и США, как должно выглядеть перемирие на Украине с перспективами мира. Поэтому внимание всего мира сейчас приковано к Кремлю. Там встречаются фактически Трамп и Путин", — прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа политолог Сергей Марков.Самолёт из Штатов прибыл в Москву утром 25 апреля, в пятницу. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 по московскому времени. Как уточнило агентство РИА Новости, что частный борт сел в аэропорту "Внуково-2", после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону столицы.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырёх с половиной часов. Как рассказывал помощник президента РФ Ушаков, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Пощёчина ЗеленскогоУтром 25 апреля в Балашихе, что под Москвой, прогремел взрыв. В районе дома №2 по улице Нестерова взорвался автомобиль Volkswagen Golf. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик", — рассказала она.По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.Видео момента взрыва опубликовал ряд телеграм-каналов.Появились и подробности о взорванной машине"35-летняя Маргарита В. переписала машину на приезжего из Азербайджана 1995 года рождения. Тот почти сразу перепродал авто 26-летнему Андрею П. Который утверждает, что через неделю перепродал иномарку 40-летнему Игнату К., уроженцу украинского города Сумы", — писал телеграм-канал Mash.Позднее этот же канал писал, что последний хозяин авто — сумчанин Игнат — прибыл в Россию в 2015 году."Последний владелец Volkswagen — 40-летний уроженец украинского города Сумы Игнат К. Российский паспорт и права получил в 2015 году в Карачаево-Черкесии. VW"Гольф" 2000 года выпуска приобрёл в феврале этого года. Сильно не торговался, сбавил 20 тыс. и купил за 380 тыс. руб.", —отмечалось в публикации канала.Также Mash сообщил, что сумчанин в 2014 году работал на "Азовстали"в Мариуполе."После сокращения производства регулярно приезжал на подработку в Россию — в том числе в ЯНАО. Был зарегистрирован в Химках, фото в соцсети не выкладывал 10 лет, но периодически делал посты против властей Украины. К примеру, после Майдана обвинял новые украинские власти в развязывании боевых действий на Донбассе", — писал телеграм-канал.Другой популярный телеграм-канал — Baza – назвал фамилию владельца автомобиля и сообщил новые подробности."По данным "Базы", предполагаемый подрывник в течение месяца снимал квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова. Более того — убийца и убитый генерал-лейтенант жили в одном подъезде", — писал канал.По информации канала Baza "сразу несколько человек вспомнили, что "Фольксваген Гольф", начинённый СВУ на основе ВОГов (выстрелов к подствольному гранатомету), припарковали ровно напротив выхода из подъезда 16 апреля"."Тогда же возле машины последний раз видели мужчину, который этот автомобиль оставил. Сегодня около 10:40, когда генерал Минобороны РФ Ярослав Москалик вышел из дома, в машине сработала бомба — военный погиб на месте. По данным источников "Базы", водитель "Гольфа" улетел из России в Турцию 19 апреля — через несколько дней после того, как припарковал начинённую взрывчаткой машину у дома генерала", — отмечалось в публикации.Канал также назвал фамилию последнего владельца взорвавшегося авто — Кузин.Примечательно, что убийство генерал-лейтенанта произошло за несколько часов до начала переговоров Путина и Уиткоффа."Пишут, что убитый генерал работали в органе Генштаба, в задачи которого входит планирование военных операций разного уровня и считался очень эффективным. Есть версия и о том, что генерал Москалик был участником переговорных процессов по Украине от Минобороны РФ. Специально ли теракт приурочили к визиту в Москву переговорщика США Уиткоффа, как сигнал о том, что договариваться в Киеве не собираются, скоро узнаем", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Следствие по делу об убийстве генерал-лейтенанта Москалика продолжается.Об американском мирном плане в статье Павла Котова — "Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге".

https://ukraina.ru/20250425/amerikanskiy-proekt-dlya-kieva-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-25-aprelya-1062754565.html

https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, генштаб, следственный комитет, азовсталь