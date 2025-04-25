Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки - 25.04.2025 Украина.ру
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Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки
Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки - 25.04.2025 Украина.ру
Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки
Борьба между суверенистами и глобалистами в преддверие повторных президентских выборов в Румынии только усиливается. Несмотря на то, что до голосования осталось всего 10 дней, все еще не до конца понятно, какие кандидаты в итоге останутся в выборной гонке
2025-04-25T18:38
2025-04-25T18:38
эксклюзив
румыния
президентские выборы
цик
кандидат
ес
нато
сша
молдавия
дональд трамп
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Так, 24 апреля стало известно, что ЦИК Румынии начал проверку финансирования избирательной кампании одного из явных лидеров предвыборной гонки – главы "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона. Поводом для проверки послужила регистрация контракта на пиар-деятельность от имени AUR на 1,5 миллиона долларов, которая появилась на сайте Минюста США.При этом партия отрицает подписание контракта и перевод каких-либо денег. Симион считает, что эта проверка является предлогом для снятия его с выборов. Политик не исключает, что при таком исходе последуют американские санкции против Бухареста.Ранее Симион заявлял, что не исключает подготовки оппонентами его снятия с гонки или даже физической ликвидации. По словам политика, суверенисты Европы находятся под постоянным давлением глобалистов. Поэтому он допустил, что на него тоже может быть совершена попытка покушения, как ранее на лидера США Дональда Трампа, пока он был кандидатом в президенты, или на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.В этот же день ЦИК Румынии передал в прокуратуру заявление на второго фаворита предвыборной гонки – мэра Бухареста Никушора Дана, который на президентских выборах баллотируется в качестве независимого кандидата. По информации издания Buletin de Bucuresti, Дана подозревают в том, что для предвыборной кампании он собрал более 3 млн румынских леев (более 650 тысяч евро) пожертвований через платформу Stripe, но не задекларировал их."Существуют обоснованные подозрения, что эти суммы были использованы с банковских счетов, отличных от тех, о которых было сообщено Постоянному избирательному органу, для финансирования избирательной кампании господина Дана в диаспоре", - говорится в документе, преданном в прокуратуру.Мэр Бухареста также обвиняется в том, что он активно использовал служебный транспорт мэрии для агитационных поездок и разместил несанкционированные баннеры у предвыборного штаба в центре столицы.Что объединяет лидера "Альянса за объединение румын" и мэра Бухареста, и почему им обоим грозят снятием с предвыборной гонки за десять дней до самого голосования? Опросы общественного мнения на 20 апреля показывают, что больше всего шансов на победу в первом туре имеет Джордже Симион, за которого готовы проголосовать 29% опрошенных. На втором месте находится Никушор Дан, которого поддерживает 22% опрошенных. Тем временем самый успешный кандидат, поддерживаемый Национальной либеральной партией и партиями правящей коалиции Крин Антонеску занимает только третье место – за него готовы проголосовать 21% респондентов.Если опираться на результаты соцопросов, можно ожидать, что основная борьба в первом туре развернется между этими тремя кандидатами. При этом лидером рейтинга является самый "правый" из них – лидер AUR Симион. Он известен идеей объединения Румынии и Молдавии, выступает против военной помощи Украины и считает, что Румынии нужно сохранить вооружение для собственной защиты. Симиона обвиняют в связях с российской разведкой b критикуют за размывание "европейских ценностей".На втором месте в рейтинге находится Никушор Дан – представитель проевропейского правого технократического лагеря. Он выступает за продолжение реформ, соблюдение принципов верховенства права и углубление евроинтеграции. За него готова проголосовать румынская молодежь и городской средний класс.Крин Антонеску является единым кандидатом от проевропейских центристских партий, входящих в нынешнее правительство. Он выступает за углубление сотрудничества в рамках Евросоюза, расширение контактов с США и НАТО, за более тесное взаимодействие с Молдавией.Шансы на победу Джордже Симиона увеличивает тот факт, что его кандидатуру поддержал Кэлин Джеорджеску - победитель первого, аннулированного тура президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2024 года. Румынская пресса ранее писала о том, что между Симионом и Джеорджеску существует договоренность, что в случае победы первого на президентских выборах 4 мая кандидатуру второго предложат на должность премьер-министра.Румынские социологи считают это очень важным сигналом для местных избирателей, так как отстраненный от повторных выборов Кэлин Джеорджеску, по их мнению, всё ещё является абсолютным фаворитом большинства граждан.Нынешняя румынская политическая элита, по всей видимости, сделала свой выбор в пользу Крина Антонеску и намерена поддерживать до конца своего кандидата, используя все имеющиеся рычаги давления, вплоть до дискредитации и исключения из предвыборной гонки главных конкурентов. Победа Антонеску на выборах обеспечит Румынии сохранение существующего политического курса – как раз за это румынские глобалисты активно борются с румынскими суверенистами в течение обеих предвыборных кампаний. И той, которая была в ноябре, и той, которая идёт сейчас.С другой стороны, суверенисты тоже не намерены сдаваться – 24 апреля румынские СМИ сообщили о том, что апелляционный суд города Плоешть принял постановление отменить решение об аннулировании президентских выборов в декабре 2024 года. Поэтому в стране должны состояться не повторные выборы, а второй тур тех выборов, который состоялись в ноябре и в который прошли Кэлин Джеорджеску и Елена Ласкони, следует из решения суда.Этот вердикт не является окончательным и может быть обжалован в Высоком кассационном суде, который является высшей судебной инстанции Румынии. Собственно, прокуратура при апелляционном суде города Плоешти уже сообщила, что подала апелляцию на решение судьи.На самом деле решение суда города Плоешть не может иметь юридических последствий, так как результаты ноябрьских президентских выборов, на которых победил Джеорджеску, аннулировал Конституционный суд страны, который не подлежит контролю с точки зрения общего права, утверждает экс-министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер.Однако безнадежная попытка судьи апелляционного суда румынского города наглядно показала раскол, который непризнание победы Кэлина Джеорджеску только усугубил. Пока представители правящей коалиции называют плоештский вердикт "правовым дилетантизмом", оппозиция только приветствует его, заявляя, что одному судье удалось спасти лицо всего румынского правосудия.Удастся ли румынскому обществу преодолеть этот раскол, во многом зависит от того, кто в итоге победит в длительной и чрезвычайно сложной президентской гонке.Больше о хронологии событий вокруг президентских выборов в Румынии в статье Татьяны Стоянович Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты
румыния
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, румыния, президентские выборы, цик, кандидат, ес, нато, сша, молдавия, дональд трамп, роберт фицо, сальвадор дали
Эксклюзив, Румыния, президентские выборы, ЦИК, кандидат, ЕС, НАТО, США, Молдавия, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Сальвадор Дали

Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки

18:38 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Борьба между суверенистами и глобалистами в преддверие повторных президентских выборов в Румынии только усиливается. Несмотря на то, что до голосования осталось всего 10 дней, все еще не до конца понятно, какие кандидаты в итоге останутся в выборной гонке
Так, 24 апреля стало известно, что ЦИК Румынии начал проверку финансирования избирательной кампании одного из явных лидеров предвыборной гонки – главы "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона. Поводом для проверки послужила регистрация контракта на пиар-деятельность от имени AUR на 1,5 миллиона долларов, которая появилась на сайте Минюста США.
При этом партия отрицает подписание контракта и перевод каких-либо денег. Симион считает, что эта проверка является предлогом для снятия его с выборов. Политик не исключает, что при таком исходе последуют американские санкции против Бухареста.
Ранее Симион заявлял, что не исключает подготовки оппонентами его снятия с гонки или даже физической ликвидации. По словам политика, суверенисты Европы находятся под постоянным давлением глобалистов. Поэтому он допустил, что на него тоже может быть совершена попытка покушения, как ранее на лидера США Дональда Трампа, пока он был кандидатом в президенты, или на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
В этот же день ЦИК Румынии передал в прокуратуру заявление на второго фаворита предвыборной гонки – мэра Бухареста Никушора Дана, который на президентских выборах баллотируется в качестве независимого кандидата. По информации издания Buletin de Bucuresti, Дана подозревают в том, что для предвыборной кампании он собрал более 3 млн румынских леев (более 650 тысяч евро) пожертвований через платформу Stripe, но не задекларировал их.
"Существуют обоснованные подозрения, что эти суммы были использованы с банковских счетов, отличных от тех, о которых было сообщено Постоянному избирательному органу, для финансирования избирательной кампании господина Дана в диаспоре", - говорится в документе, преданном в прокуратуру.
Мэр Бухареста также обвиняется в том, что он активно использовал служебный транспорт мэрии для агитационных поездок и разместил несанкционированные баннеры у предвыборного штаба в центре столицы.
Что объединяет лидера "Альянса за объединение румын" и мэра Бухареста, и почему им обоим грозят снятием с предвыборной гонки за десять дней до самого голосования?
Опросы общественного мнения на 20 апреля показывают, что больше всего шансов на победу в первом туре имеет Джордже Симион, за которого готовы проголосовать 29% опрошенных. На втором месте находится Никушор Дан, которого поддерживает 22% опрошенных. Тем временем самый успешный кандидат, поддерживаемый Национальной либеральной партией и партиями правящей коалиции Крин Антонеску занимает только третье место – за него готовы проголосовать 21% респондентов.
Если опираться на результаты соцопросов, можно ожидать, что основная борьба в первом туре развернется между этими тремя кандидатами. При этом лидером рейтинга является самый "правый" из них – лидер AUR Симион. Он известен идеей объединения Румынии и Молдавии, выступает против военной помощи Украины и считает, что Румынии нужно сохранить вооружение для собственной защиты. Симиона обвиняют в связях с российской разведкой b критикуют за размывание "европейских ценностей".
На втором месте в рейтинге находится Никушор Дан – представитель проевропейского правого технократического лагеря. Он выступает за продолжение реформ, соблюдение принципов верховенства права и углубление евроинтеграции. За него готова проголосовать румынская молодежь и городской средний класс.
Крин Антонеску является единым кандидатом от проевропейских центристских партий, входящих в нынешнее правительство. Он выступает за углубление сотрудничества в рамках Евросоюза, расширение контактов с США и НАТО, за более тесное взаимодействие с Молдавией.
Шансы на победу Джордже Симиона увеличивает тот факт, что его кандидатуру поддержал Кэлин Джеорджеску - победитель первого, аннулированного тура президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2024 года. Румынская пресса ранее писала о том, что между Симионом и Джеорджеску существует договоренность, что в случае победы первого на президентских выборах 4 мая кандидатуру второго предложат на должность премьер-министра.
Румынские социологи считают это очень важным сигналом для местных избирателей, так как отстраненный от повторных выборов Кэлин Джеорджеску, по их мнению, всё ещё является абсолютным фаворитом большинства граждан.
Нынешняя румынская политическая элита, по всей видимости, сделала свой выбор в пользу Крина Антонеску и намерена поддерживать до конца своего кандидата, используя все имеющиеся рычаги давления, вплоть до дискредитации и исключения из предвыборной гонки главных конкурентов. Победа Антонеску на выборах обеспечит Румынии сохранение существующего политического курса – как раз за это румынские глобалисты активно борются с румынскими суверенистами в течение обеих предвыборных кампаний. И той, которая была в ноябре, и той, которая идёт сейчас.
С другой стороны, суверенисты тоже не намерены сдаваться – 24 апреля румынские СМИ сообщили о том, что апелляционный суд города Плоешть принял постановление отменить решение об аннулировании президентских выборов в декабре 2024 года. Поэтому в стране должны состояться не повторные выборы, а второй тур тех выборов, который состоялись в ноябре и в который прошли Кэлин Джеорджеску и Елена Ласкони, следует из решения суда.
Этот вердикт не является окончательным и может быть обжалован в Высоком кассационном суде, который является высшей судебной инстанции Румынии. Собственно, прокуратура при апелляционном суде города Плоешти уже сообщила, что подала апелляцию на решение судьи.
На самом деле решение суда города Плоешть не может иметь юридических последствий, так как результаты ноябрьских президентских выборов, на которых победил Джеорджеску, аннулировал Конституционный суд страны, который не подлежит контролю с точки зрения общего права, утверждает экс-министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер.
Однако безнадежная попытка судьи апелляционного суда румынского города наглядно показала раскол, который непризнание победы Кэлина Джеорджеску только усугубил. Пока представители правящей коалиции называют плоештский вердикт "правовым дилетантизмом", оппозиция только приветствует его, заявляя, что одному судье удалось спасти лицо всего румынского правосудия.
Удастся ли румынскому обществу преодолеть этот раскол, во многом зависит от того, кто в итоге победит в длительной и чрезвычайно сложной президентской гонке.
Больше о хронологии событий вокруг президентских выборов в Румынии в статье Татьяны Стоянович Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты
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ЭксклюзивРумынияпрезидентские выборыЦИКкандидатЕСНАТОСШАМолдавияДональд ТрампРоберт ФицоСальвадор Дали
 
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