Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти. Соответствующее заявление он сделал на днях в эфире своего YouTube-канала

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«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса… Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина? Сдыхайте! Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину — пожалуйста. Он мост вам провел — поезжайте туда за водой», — сказал Дроздов.

Он также считает преступлением выплату пенсий жителям Донбасса и назвал «финансированием терроризма» торговые и коммунальные отношения с ДНР и ЛНР.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что у Дроздова проблемы с душевным здоровьем.

«Судя по высказыванию этого неизвестного мне фантазера — блогера с Западной Украины или из Канады, его преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны. Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори», — сказала она РИА Новости.

Эту точку зрения поддержал замглавы общественной палаты республики Александр Форманчук.

«Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское, — он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемого украинского интегрального национализма. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть. Он не скрывает этой желчи, какой-то "гордости", если здесь употребимо это слово, в плане того, что он перещеголял многих националистов в этом качестве», — сказал он.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в свою очередь сравнил украинского телеведущего с героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шариковым.

«Очередной Шариков, демонстрируя свой интеллект на уровне мартышки, пытается поймать хайп на теме Крыма и Донбасса. Это все было бы смешно, если бы собратья по разуму этого представителя тупиковой ветви эволюции не сидели бы в больших кабинетах в Киеве. К сожалению, этот недожурналист транслирует мысли определенной части украинских элит, и с ними нам точно не по пути», — подчеркнул эксперт.