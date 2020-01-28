«Вам перед дедом не стыдно?»: Поклонская назвала «уроком русофобии» слова Зеленского о вине СССР в ВОВ

Накануне, 27 января, во время визита в Польшу Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
«При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но… что-то у него случился сдвиг по фазе… Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста», — написала Поклонская.
Она отметила, что более трех лет нацисты «насиловали» украинскую землю, оккупировав ее, что привело к потере республикой пятой части населения: погибли от 8 до 10 миллионов человек. Политик напомнила, что каждый шестой боец Красной армии был украинцем.
Поклонская также поинтересовалась, не стыдно ли украинскому президенту перед своим дедом, который был командиром минометного взвода, в 1944 году получил два ордена Красной Звезды и закончил войну лейтенантом.