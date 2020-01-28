«Вам перед дедом не стыдно?»: Поклонская назвала «уроком русофобии» слова Зеленского о вине СССР в ВОВ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала проявлением «махровой русофобии» заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны. Она сделала это в своем Telegram-канале 28 января

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но… что-то у него случился сдвиг по фазе… Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста», — написала Поклонская.

Она отметила, что более трех лет нацисты «насиловали» украинскую землю, оккупировав ее, что привело к потере республикой пятой части населения: погибли от 8 до 10 миллионов человек. Политик напомнила, что каждый шестой боец Красной армии был украинцем.

Поклонская также поинтересовалась, не стыдно ли украинскому президенту перед своим дедом, который был командиром минометного взвода, в 1944 году получил два ордена Красной Звезды и закончил войну лейтенантом.