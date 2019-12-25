Первый пассажирский поезд, который отправился в Крым в понедельник, 23 декабря, по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, прошел по Крымскому мосту. Пассажиры с восторгом отозвались о поездке, передает РИА Новости 25 декабря

Первые пассажиры поезда Санкт-Петербург — Севастополь. Видео Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом он лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь в объезд территории Украины.

Отмечается, что практически никто из пассажиров «Таврии» не спал в ночь на 25 декабря. Начальник поезда даже сообщил по громкой связи о том, что через несколько минут поезд начнет движение по Крымскому мосту. Многие старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на камеры мобильных телефонов.

«Мы, конечно, не спим, мы ждали специально, чтобы увидеть мост своими глазами. Очень здорово, красиво», — рассказала одна из пассажирок Наталья.

«Это событие, и мы его ждали. Я же специально взял билет именно на первый поезд, чтобы в числе первых проехать», — добавил другой пассажир Михаил.

Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за 20 минут. Уже в 09:25 мск он прибудет в конечный пункт назначения — Севастополь. Всего «Таврия» проходит путь длиной в 2741 километр за 43,5 часа.

Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь могут ехать в Крым из городов России.