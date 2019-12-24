«Любое посягательство России на территории Белоруссии втянет мировое сообщество в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им», — пояснил глава государства.
Кроме того, Лукашенко пожаловался, что Россия каждый год начинает якобы «прессовать» Белоруссию и «завинчивать гайки», выставляя более жесткие условия для дальнейшего сотрудничества по ценам на энерегоносители.
При этом белорусский лидер заверил, что его страна сегодня является форпостом России и что в случае нападения на Белоруссию РФ окажется под угрозой.
По мнению политолога Богдана Безпалько, все претензии Лукашенко сводятся к тому, что он хочет сохранить прежнюю субсидированную модель экономики, когда Россия будет предоставлять ему деньги и рынок сбыта, а он по-прежнему будет двигаться на Запад.