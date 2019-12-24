Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» от 24 декабря

Суздальцев рассказал, что станет с Лукашенко, если начнется реальная интеграция с РФ © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Кроме того, Лукашенко пожаловался, что Россия каждый год начинает якобы «прессовать» Белоруссию и «завинчивать гайки», выставляя более жесткие условия для дальнейшего сотрудничества по ценам на энерегоносители.

При этом белорусский лидер заверил, что его страна сегодня является форпостом России и что в случае нападения на Белоруссию РФ окажется под угрозой.

По мнению политолога Богдана Безпалько, все претензии Лукашенко сводятся к тому, что он хочет сохранить прежнюю субсидированную модель экономики, когда Россия будет предоставлять ему деньги и рынок сбыта, а он по-прежнему будет двигаться на Запад.