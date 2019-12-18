На улицы Нью-Йорка вышли сторонники объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом 18 декабря сообщил «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ

Голосование по импичменту Трампа пройдет в палате представителей Конгресса США в среду, 18 декабря.

Демонстранты в Нью-Йорке несли лозунги «Импичмент президенту!», «Трамп не стоит выше закона!», «Поднимемся и будем противостоять».

По словам организаторов, всего в США в поддержку импичмента пройдут около шести тысяч демонстраций.

Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа в том, что он якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского расследовать возможную причастность к коррупции бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную и финансовую помощь.

Если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент.

В дальнейшем процедура будет перенесена в верхнюю палату Конгресса — Сенат. Чтобы отстранить президента от власти, потребуются голоса двух третей от общего числа сенаторов. Однако большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам, которые, скорее всего, заблокируют процедуру импичмента на этом этапе.