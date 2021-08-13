Легковесное отношение к «Крымской платформе» недопустимо, Россия должна реально оценивать угрозы своей безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

- Денис, скоро в Киеве откроется учредительный саммит «Крымской платформы». Многие политологи и эксперты высказываются об этом мероприятии несколько пренебрежительно. С другой стороны, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счёл нужным предостеречь участников «Крымской платформы», что их ждёт резкая реакция со стороны РФ и что участие в этом мероприятии государств и политических деятелей будет расцениваться как «прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны». На ваш взгляд, грядущий саммит в Киеве — насколько это серьёзно?

— Действительно, разделились позиции относительно «Крымской платформы» в российском экспертном в первую очередь сообществе, да и в политическом. Из тех данных, которые у нас есть относительно планов этой платформы, относительно источников финансирования, относительно сумм финансирования, которые выделяются на реализацию этих планов, можно совершенно точно и безусловно сделать вывод о том, что это очень серьёзная угроза в стратегическом плане для Российской Федерации, для национальной безопасности Российской Федерации, для территориальной целостности Российской Федерации. Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем: Кулеба ответил словами Махатмы Ганди © Facebook, Dmytro Kuleba

Если мы в очередной раз хотим сделать вид, что нас не волнует эта проблема, то мы, конечно, можем это сделать, Российская Федерация может на это пойти. Но мы в таком случае рискуем очень сильно оказаться в ситуации, когда мы действительно сами себя уверим в том, что это небольшая проблема, это частность, это то, на что можно закрыть глаза.

Но спустя некоторое время, через несколько месяцев или через год-полтора, эта платформа очень неожиданно проявится, и мы не будем готовы не то что к асимметричному ответу, но и к симметричному, и к любому другому. Мы просто будем не готовы. И вот этого допустить нельзя.

Мы уже знаем ряд измерений этого проекта («Крымская платформа». — Ред.), начиная от экспертного и заканчивая фактически новым геополитическим объединением, направленным против России. Потому что не просто так ведь в проекте участвуют, например, Великобритания, США и другие страны. И в то же время говорить, что это несущественно… Ну, конечно, это право многих политиков и экспертов. Я придерживаюсь совершенно иной точки зрения.

- Какими могут быть эти проявления, о которых вы говорили и с которыми Россия может столкнуться?

— Мы уже знаем о том, что на осень и на следующую весну запланированы десятки мероприятий по всему миру, на которых будет артикулироваться вопрос, связанный с тем, что Крым — это часть Украины, что Россия является страной, которая оккупировала Крым… И мы же прекрасно понимаем, что на этих мероприятиях никто не будет говорить ни про никакой референдум в Крыму, ни про то, что население Крыма всегда тяготело к России.

Будет пропагандироваться одна простая позиция, что Россия — захватчик, что против России необходимо и дальше применять санкционное давление, что Россия — это безответственная страна… И это только один, наверное, из самых малозначительных аспектов того, с чем мы столкнёмся в самое ближайшее время. «Крымская платформа» и неадекватные платформеры

- Какова тут роль Киева и команды президента Владимира Зеленского?

— Как я вижу это ситуацию: Украина просто назначена в качестве модератора процесса по Крымской платформе. Но это не их (украинских властей. — Ред.) идея, и в этом смысле позиция Зеленского не так и важна для нас. Дело в том, что это очень хороший повод в очередной раз создать условия, создать ситуацию, создать формальную теперь уже организацию для того, чтобы сдерживать развитие Российской Федерации. Вот в этом контексте, я думаю, правильнее рассматривать этот вопрос.

- «Крымская платформа» откроется 23 августа, а канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев 22-го. Некоторые эксперты усматривают в этом даже демонстративный отказ от участия в учредительном саммите, если, конечно, Меркель действительно никак в этом не поучаствует… Ваше мнение?

— Те, кто вот это пропагандирует, что это демонстративный отказ от участия… Говорить так — на самом деле это выдавать желаемое за действительное. Ну, прекратите, не надо этого делать. Если бы у канцлера Германии было действительно жёсткое отторжение Украины и того, что там происходит, она бы просто не поехала (в Киев. — Ред.). И она бы не делала те заявления на протяжении последних месяцев и лет, которые она делала, и относительно Крыма в том числе.

Мы что, не знаем разве, что Германия считает Крым территорией Украины, и так считает Европейский Союз? «Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

То есть, опять-таки, мы сталкиваемся с совершенно неприемлемой ситуацией, когда мы сами отстраиваем некую параллельную реальность, в рамках которой даже те люди, которые занимают явно антироссийскую позицию, нами представляются как наши друзья. А потом мы удивляемся, когда сталкиваемся с реальностью. Удивляемся, что она не совсем коррелирует с тем, что у нас льётся с голубых экранов. И это действительно большая проблема.

Так что нет тут никакой ситуации, в рамках которой Ангела Меркель как-то некорректно поступает относительно Украины, с учётом того, что она вообще туда едет. Это более чем знаковый шаг.

- Какой вывод можно сделать Москве, власти и экспертному сообществу, как реагировать на эти угрозы?

— Реагировать можно по-разному. Конечно, желательно реагировать асимметрично. Но уже, я знаю, активно прорабатывается, обсуждается вопрос, связанный с тем, что страны, которые будут участвовать в этом учредительном саммите «Крымской платформы», можно внести — и нужно, наверное, вносить — в список недружественных России стран. Потому что эти страны напрямую заявляют, что они не признают территориальную целостность РФ, а это очень важно и символично.

Таких ответов может быть очень много. Они требуют, конечно, очень серьёзной проработки. И у меня есть надежда на то, что российской властью такое решение будет принято, что такие группы будут собираться для того, чтобы искать адекватные ответы на подобного рода угрозы. И будут реально работать для предотвращения этих угроз.