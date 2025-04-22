ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев
Российские вооруженные силы уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщил телеграм-канал "НгП РаZVедка", уточнив, что цель представляла собой высокотехнологичный штаб с цифровыми системами связи и аппаратурой мониторинга ситуации на поле боя
По информации канала, в результате прицельного удара были уничтожены 20 украинских офицеров, а также один гражданин Великобритании.
09:47ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронтеРоссийские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
"Они (колумбийские наемники. - Ред.) у ВСУ работают же как наемники, и под видом ротации заводили их в рощи, в которых стояли вооруженные силы Украины, и выводили свои элитные подразделения. <...> В ходе наших наступательных действий эти колумбийцы подвергались самыми первыми огневому поражению. А свои элитные подразделения, которые наиболее ценные, они отвели к тому времени уже на вторую линию, где они занимали оборону", - рассказал источник.
Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что точных данных о числе граждан его страны, участвующих в конфликте на Украине, нет. Между тем, в конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя от правительства информации о местонахождении своих близких.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
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