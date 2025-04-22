ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев - 22.04.2025 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев
ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев - 22.04.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев
Российские вооруженные силы уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщил телеграм-канал "НгП РаZVедка", уточнив, что цель представляла собой высокотехнологичный штаб с цифровыми системами связи и аппаратурой мониторинга ситуации на поле боя
2025-04-22T11:09
2025-04-22T11:09
новости
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владимир путин
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мид
генштаб
иностранные наемники
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По информации канала, в результате прицельного удара были уничтожены 20 украинских офицеров, а также один гражданин Великобритании.Параллельно источник в российской группировке "Север" рассказал агентству РИА Новости, что ВСУ подставили под удар наемников из Колумбии, чтобы отвести свои элитные подразделения от курского Гуево.Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что точных данных о числе граждан его страны, участвующих в конфликте на Украине, нет. Между тем, в конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя от правительства информации о местонахождении своих близких.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-osvobodili-monastyr-v-gornale-stavshiy-voennym-obektom-vsu-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1062670091.html
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новости, россия, украина, колумбия, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, генштаб, иностранные наемники, британия, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Колумбия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МИД, Генштаб, иностранные наемники, Британия, ВСУ, ВС РФ

ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев

11:09 22.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские вооруженные силы уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщил телеграм-канал "НгП РаZVедка", уточнив, что цель представляла собой высокотехнологичный штаб с цифровыми системами связи и аппаратурой мониторинга ситуации на поле боя
По информации канала, в результате прицельного удара были уничтожены 20 украинских офицеров, а также один гражданин Великобритании.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
09:47
ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронтеРоссийские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
Параллельно источник в российской группировке "Север" рассказал агентству РИА Новости, что ВСУ подставили под удар наемников из Колумбии, чтобы отвести свои элитные подразделения от курского Гуево.

"Они (колумбийские наемники. - Ред.) у ВСУ работают же как наемники, и под видом ротации заводили их в рощи, в которых стояли вооруженные силы Украины, и выводили свои элитные подразделения. <...> В ходе наших наступательных действий эти колумбийцы подвергались самыми первыми огневому поражению. А свои элитные подразделения, которые наиболее ценные, они отвели к тому времени уже на вторую линию, где они занимали оборону", - рассказал источник.

Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что точных данных о числе граждан его страны, участвующих в конфликте на Украине, нет. Между тем, в конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя от правительства информации о местонахождении своих близких.
Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
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