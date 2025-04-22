https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-osvobodili-monastyr-v-gornale-stavshiy-voennym-obektom-vsu-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1062670091.html

ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте

ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте - 22.04.2025 Украина.ру

ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте

Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке

2025-04-22T09:47

2025-04-22T09:47

2025-04-22T10:50

новости

россия

киев

курская область

владимир путин

владимир зеленский

андрей марочко

вооруженные силы украины

минобороны

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e07756388ffe36bef4bbb22a67f6a97.jpg

Общие потери украинских формирований за время боев у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь превысили 200 солдат. Между тем, ВСУ всеми силами пытаются удержаться в Курской области, на территорию региона переброшены 300 расчетов беспилотников, уточняет агентство РИА Новости.Параллельно телеграм-канал "Два майора" сообщил, что российскими военными также освобожден населенный пункт Тарасовка на Константиновском направлении. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.Также первый зампред комитета Госдумы РФ Виктор Водолацкий рассказал СМИ о том, что ВС РФ успешно развивают наступление на Южнодонецком направлении, ежедневно освобождая по несколько населенных пунктов.Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские военные после окончания пасхального перемирия возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска Харьковской области.В то же время, отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВСУ воспользовались перемирием. Это время они использовали для переброски на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 по Москве 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля. Глава государства пояснил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ.Пасхальное перемирие закончилось в полночь на 21 апреля. Тем временем Владимир Зеленский, не выполнявший его, в своем телеграм-канале предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Накануне глава российского государства отметил, что Киев не сразу, но все же снизил боевую активность, что, вероятно, ему "подсказали" извне. Лидер РФ добавил, что с предложением не бить по объектам гражданской инфраструктуры "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях. Так или иначе, пообещал Путин, Россия проанализирует тему и даст ответ: Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому.

россия

киев

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, курская область, владимир путин, владимир зеленский, андрей марочко, вооруженные силы украины, минобороны, госдума, монастырь, освобождение, вс рф