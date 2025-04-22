ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте - 22.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-osvobodili-monastyr-v-gornale-stavshiy-voennym-obektom-vsu-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1062670091.html
ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте
ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте - 22.04.2025 Украина.ру
ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте
Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
2025-04-22T09:47
2025-04-22T10:50
новости
россия
киев
курская область
владимир путин
владимир зеленский
андрей марочко
вооруженные силы украины
минобороны
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e07756388ffe36bef4bbb22a67f6a97.jpg
Общие потери украинских формирований за время боев у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь превысили 200 солдат. Между тем, ВСУ всеми силами пытаются удержаться в Курской области, на территорию региона переброшены 300 расчетов беспилотников, уточняет агентство РИА Новости.Параллельно телеграм-канал "Два майора" сообщил, что российскими военными также освобожден населенный пункт Тарасовка на Константиновском направлении. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.Также первый зампред комитета Госдумы РФ Виктор Водолацкий рассказал СМИ о том, что ВС РФ успешно развивают наступление на Южнодонецком направлении, ежедневно освобождая по несколько населенных пунктов.Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские военные после окончания пасхального перемирия возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска Харьковской области.В то же время, отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВСУ воспользовались перемирием. Это время они использовали для переброски на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 по Москве 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля. Глава государства пояснил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ.Пасхальное перемирие закончилось в полночь на 21 апреля. Тем временем Владимир Зеленский, не выполнявший его, в своем телеграм-канале предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Накануне глава российского государства отметил, что Киев не сразу, но все же снизил боевую активность, что, вероятно, ему "подсказали" извне. Лидер РФ добавил, что с предложением не бить по объектам гражданской инфраструктуры "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях. Так или иначе, пообещал Путин, Россия проанализирует тему и даст ответ: Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому.
россия
киев
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bde322894814865a2abe3842fad462b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, курская область, владимир путин, владимир зеленский, андрей марочко, вооруженные силы украины, минобороны, госдума, монастырь, освобождение, вс рф
Новости, Россия, Киев, Курская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Госдума, монастырь, освобождение, ВС РФ

ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте

09:47 22.04.2025 (обновлено: 10:50 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке

"Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден", - сказал собеседник издания, добавив, что ВСУ использовали монастырь, расположенный возле границы с Сумской областью, исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА, артустановки, а также личный состав.

Общие потери украинских формирований за время боев у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь превысили 200 солдат. Между тем, ВСУ всеми силами пытаются удержаться в Курской области, на территорию региона переброшены 300 расчетов беспилотников, уточняет агентство РИА Новости.
Параллельно телеграм-канал "Два майора" сообщил, что российскими военными также освобожден населенный пункт Тарасовка на Константиновском направлении. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.
Также первый зампред комитета Госдумы РФ Виктор Водолацкий рассказал СМИ о том, что ВС РФ успешно развивают наступление на Южнодонецком направлении, ежедневно освобождая по несколько населенных пунктов.
Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские военные после окончания пасхального перемирия возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска Харьковской области.
В то же время, отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВСУ воспользовались перемирием. Это время они использовали для переброски на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 по Москве 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля. Глава государства пояснил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ.
Пасхальное перемирие закончилось в полночь на 21 апреля. Тем временем Владимир Зеленский, не выполнявший его, в своем телеграм-канале предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Накануне глава российского государства отметил, что Киев не сразу, но все же снизил боевую активность, что, вероятно, ему "подсказали" извне. Лидер РФ добавил, что с предложением не бить по объектам гражданской инфраструктуры "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях. Так или иначе, пообещал Путин, Россия проанализирует тему и даст ответ: Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевКурская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинобороныГосдумамонастырьосвобождениеВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33New York Post: Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но с оговоркой
10:16Вслед за Kia: кореец Hyundai вернулся в Россию
10:05Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко
09:56План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ
09:47ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте
09:39Энергетические войны: бомбардировки Йемена и Украина без газа
09:00Нарушение перемирия, провалы ВСУ, махинации с возможными выборами. Главное на Украине на утро 22 апреля
08:09Главное за ночь 22 апреля
08:04Восточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед Берлином
08:01Артамон Матвеев: 400 лет со дня рождения первого "министра по делам Малороссии"
07:18Николай Азаров: Если Россия и США договорятся, через десять лет Украину будет не узнать
07:06"В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ
07:00Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа
06:00Юрий Светов: Россия хочет мира, но Украина возродила "Шарлемань" и будет биться до конца
05:50Не только государство. Почему украинское постмайданное общество не примет мир с Россией
05:37Почему Зеленского ждёт фонарный столб на Крещатике. Украинские эксперты о перспективах страны
05:15Ищенко: война на Украине — это реклама, которую оплачивает Польша для Илона Маска
05:00Ермаков объяснил, почему мораторий на удары не был соблюден
04:45Эксперт раскрыл, что может навсегда решить проблему Украины
04:30“Всё население не перестреляешь”: Ищенко о том, в какой угол Украина загнала сама себя
Лента новостейМолния