ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронте
09:47 22.04.2025 (обновлено: 10:50 22.04.2025)
Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
"Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден", - сказал собеседник издания, добавив, что ВСУ использовали монастырь, расположенный возле границы с Сумской областью, исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА, артустановки, а также личный состав.
Общие потери украинских формирований за время боев у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь превысили 200 солдат. Между тем, ВСУ всеми силами пытаются удержаться в Курской области, на территорию региона переброшены 300 расчетов беспилотников, уточняет агентство РИА Новости.
Параллельно телеграм-канал "Два майора" сообщил, что российскими военными также освобожден населенный пункт Тарасовка на Константиновском направлении. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.
Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские военные после окончания пасхального перемирия возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска Харьковской области.
В то же время, отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВСУ воспользовались перемирием. Это время они использовали для переброски на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 по Москве 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля. Глава государства пояснил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ.
Пасхальное перемирие закончилось в полночь на 21 апреля. Тем временем Владимир Зеленский, не выполнявший его, в своем телеграм-канале предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Накануне глава российского государства отметил, что Киев не сразу, но все же снизил боевую активность, что, вероятно, ему "подсказали" извне. Лидер РФ добавил, что с предложением не бить по объектам гражданской инфраструктуры "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях. Так или иначе, пообещал Путин, Россия проанализирует тему и даст ответ: Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому.
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