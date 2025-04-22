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Депутат Рады признал, что Киев закупает российский газ
Депутат Рады признал, что Киев закупает российский газ - 22.04.2025 Украина.ру
Депутат Рады признал, что Киев закупает российский газ
Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток". Об этом заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире украинского телемарафона
2025-04-22T11:00
2025-04-22T11:00
2025-04-22T11:31
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"Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - сказал нардеп.После того как Киев отверг возможность продления договора о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Подробнее о газопроводе - в материале Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Европа, Рада, Верховная Рада
Депутат Рады признал, что Киев закупает российский газ
11:00 22.04.2025 (обновлено: 11:31 22.04.2025)
Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток". Об этом заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире украинского телемарафона