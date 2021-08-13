Визит Ангелы Меркель запланирован на 20 августа. Зайберт пообещал сообщить подробности программы визита канцлера ФРГ в Россию в начале следующей недели.

Фронда лузеров. Почему политическая Украина выступила против Байдена и Меркель?
Фронда лузеров. Почему политическая Украина выступила против Байдена и Меркель?
© РИА Новости, asn.in.ua
Затем, 22 августа, Меркель посетит Киев в рамках восточноевропейского турне.

По данным пресс-службы Офиса президента, президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Меркель гарантии энергетической безопасности для республики в связи со скорым запуском российского газопровода «Северный поток-2».

МИД Украины предложил Меркель задержаться на день и принять участие в саммите "Крымской платформы". Пока неизвестно, согласилась ли политик.

 

 

 