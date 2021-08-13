Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа, за два дня до визита в Киев, приедет в Москву. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает 13 августа РИА Новости

Визит Ангелы Меркель запланирован на 20 августа. Зайберт пообещал сообщить подробности программы визита канцлера ФРГ в Россию в начале следующей недели. Фронда лузеров. Почему политическая Украина выступила против Байдена и Меркель? © РИА Новости, asn.in.ua По данным пресс-службы Офиса президента, президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Меркель гарантии энергетической безопасности для республики в связи со скорым запуском российского газопровода «Северный поток-2». МИД Украины предложил Меркель задержаться на день и принять участие в саммите "Крымской платформы". Пока неизвестно, согласилась ли политик.