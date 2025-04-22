https://ukraina.ru/20250422/poymali-na-slove-ssha-prosto-prinyali-zhelanie-kieva-otkazatsya-ot-russkoyazychnykh-territoriy---yakovenko-1062670403.html

Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко

Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко - 22.04.2025 Украина.ру

Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко

США ловят Киев на слове и небезосновательно считают, что Украине не нужны территории, где говорят на русском. Такое мнение в статье для агентства РИА Новости высказал замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко

2025-04-22T10:05

2025-04-22T10:05

2025-04-22T10:05

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Яковенко добавил, что эмигрировавшие украинские деятели признают, что избранная Киевом "проектность" "отсылает к идеологии трех западных областей эпохи их вхождения в состав Польши Пилсудского и что в "поликультурной стране" это кончится тем, что она сожмется до этих трех областей"."Хотя бы так, хотя начисто забываются роль Запада в этой "проектности", начиная с Австро-Венгрии, и готовность украинских элит играть роль прифронтового государства, способного нанести России военное поражение, и превратить антироссийскую политику в способ существования бывшей Советской Украины", - отметил Яковенко.Днем ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).На Украине такая информация Wall Street Journal вызвала бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.Чуть раньше председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выпустил статью на "Комсомольской правде" - "Почему России важно вернуть исторические русские земли": Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20250421/chey-krym-nazvany-usloviya-trampa-dlya-ukrainy-1062641144.html

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новости, киев, россия, сша, дональд трамп, совбез, нато, верховная рада, территория, русский язык