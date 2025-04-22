Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко
США ловят Киев на слове и небезосновательно считают, что Украине не нужны территории, где говорят на русском. Такое мнение в статье для агентства РИА Новости высказал замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко
"Нацифицирована вся страна, и укронацисты заказывают музыку в украинской политике. Так, далеко не случайно, что американская сторона ловит Киев на слове и считает, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском", - написал он.
"Хотя бы так, хотя начисто забываются роль Запада в этой "проектности", начиная с Австро-Венгрии, и готовность украинских элит играть роль прифронтового государства, способного нанести России военное поражение, и превратить антироссийскую политику в способ существования бывшей Советской Украины", - отметил Яковенко.
Днем ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
На Украине такая информация Wall Street Journal вызвала бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.
Чуть раньше председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выпустил статью на "Комсомольской правде" - "Почему России важно вернуть исторические русские земли": Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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