Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко - 22.04.2025 Украина.ру
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Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко
Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко - 22.04.2025 Украина.ру
Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко
США ловят Киев на слове и небезосновательно считают, что Украине не нужны территории, где говорят на русском. Такое мнение в статье для агентства РИА Новости высказал замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко
2025-04-22T10:05
2025-04-22T10:05
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Яковенко добавил, что эмигрировавшие украинские деятели признают, что избранная Киевом "проектность" "отсылает к идеологии трех западных областей эпохи их вхождения в состав Польши Пилсудского и что в "поликультурной стране" это кончится тем, что она сожмется до этих трех областей"."Хотя бы так, хотя начисто забываются роль Запада в этой "проектности", начиная с Австро-Венгрии, и готовность украинских элит играть роль прифронтового государства, способного нанести России военное поражение, и превратить антироссийскую политику в способ существования бывшей Советской Украины", - отметил Яковенко.Днем ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).На Украине такая информация Wall Street Journal вызвала бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.Чуть раньше председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выпустил статью на "Комсомольской правде" - "Почему России важно вернуть исторические русские земли": Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20250421/chey-krym-nazvany-usloviya-trampa-dlya-ukrainy-1062641144.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, сша, дональд трамп, совбез, нато, верховная рада, территория, русский язык
Новости, Киев, Россия, США, Дональд Трамп, Совбез, НАТО, Верховная Рада, территория, Русский язык

Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко

10:05 22.04.2025
 
© president.gov.uaУкраина граница пограничник пограничный столб
Украина граница пограничник пограничный столб
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США ловят Киев на слове и небезосновательно считают, что Украине не нужны территории, где говорят на русском. Такое мнение в статье для агентства РИА Новости высказал замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко
"Нацифицирована вся страна, и укронацисты заказывают музыку в украинской политике. Так, далеко не случайно, что американская сторона ловит Киев на слове и считает, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском", - написал он.
Яковенко добавил, что эмигрировавшие украинские деятели признают, что избранная Киевом "проектность" "отсылает к идеологии трех западных областей эпохи их вхождения в состав Польши Пилсудского и что в "поликультурной стране" это кончится тем, что она сожмется до этих трех областей".
"Хотя бы так, хотя начисто забываются роль Запада в этой "проектности", начиная с Австро-Венгрии, и готовность украинских элит играть роль прифронтового государства, способного нанести России военное поражение, и превратить антироссийскую политику в способ существования бывшей Советской Украины", - отметил Яковенко.
Днем ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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Вчера, 11:30
Чей Крым? Названы условия Трампа для УкраиныСША ожидают от Украины ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Киева от вступления в НАТО. Стартующая неделя во многом определит, в каком направлении будут дальше развиваться события
На Украине такая информация Wall Street Journal вызвала бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.
Чуть раньше председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выпустил статью на "Комсомольской правде" - "Почему России важно вернуть исторические русские земли": Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Заголовок открываемого материала
10:33New York Post: Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но с оговоркой
10:16Вслед за Kia: кореец Hyundai вернулся в Россию
10:05Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - Яковенко
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