https://ukraina.ru/20250422/new-york-post-ukraina-gotova-otkazatsya-ot-20-svoikh-territoriy-no-s-ogovorkoy--1062670867.html

New York Post: Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но с оговоркой

New York Post: Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но с оговоркой - 22.04.2025 Украина.ру

New York Post: Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но с оговоркой

Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но лишь формально. Киевский режим хочет, чтобы международные документы признали потерянные им земли как "временно оккупированные", но не перешедшие под контроль России навсегда. Об этом написала американская газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США

2025-04-22T10:33

2025-04-22T10:33

2025-04-22T10:33

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В беседе с изданием он отметил, что киевские власти на переговорах с делегацией из США на прошлой неделе были особенно озабочены территориальной частью соглашения.Днем ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).На Украине такая информация Wall Street Journal вызвала бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20250421/chey-krym-nazvany-usloviya-trampa-dlya-ukrainy-1062641144.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, петр порошенко, алексей гончаренко, нато, верховная рада, совбез, территория