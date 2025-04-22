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Вслед за Kia: кореец Hyundai вернулся в Россию

Вслед за Kia: кореец Hyundai вернулся в Россию - 22.04.2025 Украина.ру

Вслед за Kia: кореец Hyundai вернулся в Россию

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, ранее прекративший производство и продажи автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех новых товарных знаков. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщило агентство РИА Новости

2025-04-22T10:16

2025-04-22T10:16

2025-04-22T10:16

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Регистрация новых товарных знаков значит, что теперь южнокорейская компания снова может производить и продавать в России машины, грузовики, автобусы, тракторы, тягачи, а также двигатели и другие комплектующие для автомобилей. Срок действия регистрации - до 2034 года.Hyundai покинула Россию в начале 2024 года, продав активы в Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" с возможностью обратного выкупа в течение двух лет после продажи. После недавних телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в южнокорейских СМИ появилась информация, что местные компании, в том числе Hyundai Motor, обсуждают возвращение на российский рынок.Накануне стало известно, что по такому же принципу Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильного концерна Kia из Южной Кореи: Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России.В феврале стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. В этом списке на "второе пришествие" в Россию оказались и автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль добавила, что Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ.

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новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, михаил делягин, украина.ру, госдума, ес