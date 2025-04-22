https://ukraina.ru/20250422/chasy-mira-ostanovilis-na-92-m-godu-zhizni-skonchalsya-zurab-tsereteli-1062673070.html

"Часы мира"* остановились: на 92-м году жизни скончался Зураб Церетели

"Часы мира"* остановились: на 92-м году жизни скончался Зураб Церетели - 22.04.2025 Украина.ру

"Часы мира"* остановились: на 92-м году жизни скончался Зураб Церетели

22 апреля ушёл из жизни один из самых узнаваемых художников и скульпторов современной России – Зураб Церетели. Живописец, педагог и президент Российской академии художеств прожил большую творческую и человеческую жизнь, всего 9 лет не дотянув до векового юбилея. До самого последнего дня не выпускал из рук карандаша – главного инструмента художника

2025-04-22T12:13

2025-04-22T12:13

2025-04-22T12:21

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Его последней работой стал макет памятной медали, посвящённой освобождению города Суджи в Курской области от ВСУ. До её вручения освободителям Курской земли художник не дожил совсем немного.Вместе с сыном Василием, вице-президентом Российской академии художеств, исполнительным директором Московского музея современного искусства, мэтр также обсуждал возможность подготовки к 1000-летию Курска.Эти планы уже останутся историческими набросками, но зато в реальности этот многогранно развитый художник и скульптор-монументалист оставил глубокий след – вряд ли найдётся сегодня человек не знакомый с работами Церетели. Они есть в Японии и Белоруссии, в Литве и Испании, в Грузии и в Италии.Перед зданием ООН в Нью-Йорке стоит его монумент "Добро побеждает Зло" – в его композиции использованы части советских ракет СС-20 и американских "першингов", уничтоженных в соответствии с договором между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А в Крыму, к 70-летию Ялтинской конференции установлен памятник "Сталин, Рузвельт, Черчилль", созданный Зурабом Церетели на основе знаменитой фотографии, сделанной по окончании Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Памятник был подарен художником городу.Церетели ненавидел войну и террор, наверное, поэтому особую пронзительную боль и горечь вызывают его творения в США и РФ, посвященные этой теме. 30-метровая "Слеза скорби" стоит в городе Байонн – прямо напротив места трагедии 11 сентября 2021 года, на противоположном берегу Гудзона. А в Москве на пересечении Солянки и Подколокольного переулка расположился скромный, всего 4 метра в высоту, мемориал "Детям Беслана", посвящённый трагедии в Осетии в 2004 году, где во время теракта погибло более 150 детей, захваченных в заложники.Еще раз повторим – мало найдется уголков на Земле, где нет памятника, cотворенного Церетели. В Пуэрто-Рико – это памятник Колумбу, в Париже – памятник Марине Цветаевой, в Гаскони сражаются его бронзовые мушкетёры, а в Риме вечно пишет свои "Мертвые души" синьор Никколо – Николай Гоголь.В числе скульптурных героев Церетели – Пётр Первый и Екатерина Вторая, Сталин и Путин, Пушкин и Высоцкий.Надо честно сказать, что работы Церетели нравятся далеко не всем. Вспомним, сколько критики досталось его почти стометровому Петру Первому на Москве-реке или реконструкции Манежной площади. Но эта критика ещё раз доказывает необычный подход и стиль Церетели, который никого не оставлял равнодушным. Можно спорить, ругать, восхищаться, изучать – но мимо точно не пройти.И уж точно это не отменяет его вклада в отечественную культуру, особенно в её памятные даты. Сегодня в Ульяновске, в день рождения Ленина обязательно вспомнят Ленинский мемориал вождю, созданный по проекту и руками Церетели.А всего через две недели мы будем отмечать 80-летие Великой Победы, которую скульптор увековечивал и в бронзе, и в граните. Это и мемориальный комплекс на Поклонной горе по его проекту, который был открыт к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, и памятник Зое Космодемьянской в Рузе, и конечно же, "Трагедия народов" – один из лучших в мире памятников величайшей трагедии ХХ века – Холокосту.Чтобы создавать такие произведения надо обладать не только недюжинным талантом, но прежде всего, чувством сопричастности к эпохе, которое безусловно было у Церетели. Это прослеживается не только в его творчестве, но и в биографии мастера, где переплетены грузинская и русская культуры, общая советская эпоха и постперестроечный абстракционизм, где шедевры соцреализма соседствуют с творениями нефигуративного искусства. А яркую, сочную живопись Церетели с энергичными, темпераментными мазками, насыщенную грузинским колоритом, вообще сложно причислить к какому-либо направлению современного искусства. Это просто – Церетели, такой же уникальный и необъяснимый как Пиросмани, Ван Гог или его любимые Модильяни и Шагал, которых сам Церетели называл своими творческими учителями.Но вот первыми его педагогами, открывшими перед Зурабом двери в большое искусство, стали грузинские мастера – Серго Кобуладзе, Уча Джапаридзе, Давид Какабадзе, с которыми он познакомился в Тбилиси, в творческой мастерской своего дяди – живописца Григория Нижерадзе. Он, как и мать Зураба, Тамара Нижерадзе, имел дворянские корни. Уж не отсюда ли тяга художника к изображению царей, императриц или древнерусских князей?Увлечение искусством привело молодого Церетели на живописный факультет Тбилисской Академии Художеств, что и стало началом профессионального пути. На этом пути была и работа в Академии Наук Грузии, и оформительский цех Художественного фонда Грузии, и "французский период" обучения в Париже – во Франции Церетели общался с выдающимися художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. "Я вижу в нём будущего великого живописца, он прекрасно чувствует цвет, обобщает форму", – говорил о Церетели Пикассо. Однако, имя мастеру всё же сделали не художественные полотна, а монументальная скульптура.Кстати, мало кто знает, что в 1980-м Церетели был назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. И оформление сцены Большого театра – тоже его рук дело.У Церетели много званий и регалий – в 1992 году мастер стал президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а чуть позже избран Послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года является Президентом Российской академии художеств. В 2003 за особые заслуги перед Российской Федерацией президентом России скульптору было предоставлено российское гражданство. В 2010 скульптор получил известнейший французский Орден Почётного Легиона, а Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почёта", сделав его первым грузинским и российским художником, удостоенным её за всю историю.Эти знаки отличия говорят не только о художественном мастерстве Церетели, но прежде всего о том, что люди такого масштаба всегда являются "мостом" между своей страной и миром, наводящими контакты через искусство и творческую дипломатию. Очень хочется верить, что с уходом мастера эта работа не прекратится.* Фонтан "Часы мира" является частью стеклянного купола подземного торгового комплекса "Охотный ряд". На самом куполе изображена карта северного полушария. Он поделён на 24 отрезка с лампами, каждая из которых соответствует пяти минутам, что позволяет определить время в любом часовом поясе (Ред.).

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

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