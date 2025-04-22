План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ - 22.04.2025 Украина.ру
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План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ
План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ - 22.04.2025 Украина.ру
План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ
План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил. Об этом сообщает газета New York Post
2025-04-22T09:56
2025-04-22T09:56
новости
украина
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сша
стив уиткофф
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"Хотя условия еще окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - говорится в материале.Издание пишет, что сейчас также обсуждается задействование отдельной миротворческой силы в форме совместной комиссии с участием РФ, Украины и третьей, не входящей в НАТО страны для мониторинга линии соприкосновения и обеспечения прекращения огня.Участие США также возможно, однако не в военном, а денежном виде.Газета отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе может представить РФ последнее, "наилучшее" предложение, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций.Подробнее о миротворцах - в материале Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, сша, стив уиткофф, суслов, нато
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Стив Уиткофф, Суслов, НАТО

План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ

09:56 22.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил. Об этом сообщает газета New York Post
"Хотя условия еще окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - говорится в материале.
Издание пишет, что сейчас также обсуждается задействование отдельной миротворческой силы в форме совместной комиссии с участием РФ, Украины и третьей, не входящей в НАТО страны для мониторинга линии соприкосновения и обеспечения прекращения огня.
Участие США также возможно, однако не в военном, а денежном виде.
Газета отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе может представить РФ последнее, "наилучшее" предложение, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций.
Подробнее о миротворцах - в материале Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев на сайте Украина.ру.
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