https://ukraina.ru/20250422/plan-trampa-po-ukraine-mozhet-vklyuchat-razvertyvanie-evropeyskikh-sil--smi-1062670256.html

План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ

План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ - 22.04.2025 Украина.ру

План Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил – СМИ

План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил. Об этом сообщает газета New York Post

2025-04-22T09:56

2025-04-22T09:56

2025-04-22T09:56

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"Хотя условия еще окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - говорится в материале.Издание пишет, что сейчас также обсуждается задействование отдельной миротворческой силы в форме совместной комиссии с участием РФ, Украины и третьей, не входящей в НАТО страны для мониторинга линии соприкосновения и обеспечения прекращения огня.Участие США также возможно, однако не в военном, а денежном виде.Газета отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе может представить РФ последнее, "наилучшее" предложение, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций.Подробнее о миротворцах - в материале Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, сша, стив уиткофф, суслов, нато