Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным - 22.04.2025 Украина.ру
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Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным
Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным - 22.04.2025 Украина.ру
Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным
Российский режиссер Никита Михалков направит на нужды СВО американское ружье, подаренное ему ранее премьер-министром Виктором Черномырдиным. Об этом телеведущий заявил в эфире своей авторской передачи "Бесогон ТВ"
2025-04-22T11:31
2025-04-22T11:40
новости
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режиссер
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ружье
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Речь идет о коллекционном оружии с гравировкой модели Marlin Model 55 Goose Gun. ружье имеет калибр 18,5 миллиметра и предназначено для охоты на гусей.Михалков неоднократно высказывался в поддержку СВО, заявляя, что спецоперация позволила гражданам РФ осознать угрожающую силу "разъедающего" влияния недружественных государств и понять, что интересы родины должны быть на первом месте. Ранее Михалков нелестно высказался о выходе на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер отметил, что такие люди, как Познер, умудряются жить на две-три страны, оскорблять Россию и другие государства, а затем "продолжить уютно жить, наслаждаться собой, пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать, как ужасно турецкое и российское общество".Михалков добавил, что, вероятнее всего, возвращение журналиста, имеющего одновременно паспорта Франции, США и России, говорит о том, что "Познер только пробный камень", за ним пойдет шквал тех, кто ненавидит Россию, но готов на ней заработать. Подробности этой истории - в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
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новости, россия, франция, никита михалков, владимир познер, режиссер, сво, ружье
Новости, Россия, Франция, Никита Михалков, Владимир Познер, режиссер, СВО, ружье

Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным

11:31 22.04.2025 (обновлено: 11:40 22.04.2025)
 
© Фото: Скриншот видео
© Фото: Скриншот видео
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Российский режиссер Никита Михалков направит на нужды СВО американское ружье, подаренное ему ранее премьер-министром Виктором Черномырдиным. Об этом телеведущий заявил в эфире своей авторской передачи "Бесогон ТВ"
"Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны", - сказал режиссер.
Речь идет о коллекционном оружии с гравировкой модели Marlin Model 55 Goose Gun. ружье имеет калибр 18,5 миллиметра и предназначено для охоты на гусей.
Михалков неоднократно высказывался в поддержку СВО, заявляя, что спецоперация позволила гражданам РФ осознать угрожающую силу "разъедающего" влияния недружественных государств и понять, что интересы родины должны быть на первом месте.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Ранее Михалков нелестно высказался о выходе на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер отметил, что такие люди, как Познер, умудряются жить на две-три страны, оскорблять Россию и другие государства, а затем "продолжить уютно жить, наслаждаться собой, пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать, как ужасно турецкое и российское общество".
Михалков добавил, что, вероятнее всего, возвращение журналиста, имеющего одновременно паспорта Франции, США и России, говорит о том, что "Познер только пробный камень", за ним пойдет шквал тех, кто ненавидит Россию, но готов на ней заработать. Подробности этой истории - в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
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НовостиРоссияФранцияНикита МихалковВладимир ПознеррежиссерСВОружье
 
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