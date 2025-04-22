https://ukraina.ru/20250422/dlya-okhoty-na-gusey-mikhalkov-otpravit-na-svo-amerikanskoe-ruzhe-podarennoe-chernomyrdinym-1062671651.html

Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным

Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным - 22.04.2025 Украина.ру

Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным

Российский режиссер Никита Михалков направит на нужды СВО американское ружье, подаренное ему ранее премьер-министром Виктором Черномырдиным. Об этом телеведущий заявил в эфире своей авторской передачи "Бесогон ТВ"

2025-04-22T11:31

2025-04-22T11:31

2025-04-22T11:40

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Речь идет о коллекционном оружии с гравировкой модели Marlin Model 55 Goose Gun. ружье имеет калибр 18,5 миллиметра и предназначено для охоты на гусей.Михалков неоднократно высказывался в поддержку СВО, заявляя, что спецоперация позволила гражданам РФ осознать угрожающую силу "разъедающего" влияния недружественных государств и понять, что интересы родины должны быть на первом месте. Ранее Михалков нелестно высказался о выходе на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер отметил, что такие люди, как Познер, умудряются жить на две-три страны, оскорблять Россию и другие государства, а затем "продолжить уютно жить, наслаждаться собой, пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать, как ужасно турецкое и российское общество".Михалков добавил, что, вероятнее всего, возвращение журналиста, имеющего одновременно паспорта Франции, США и России, говорит о том, что "Познер только пробный камень", за ним пойдет шквал тех, кто ненавидит Россию, но готов на ней заработать. Подробности этой истории - в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".

https://ukraina.ru/20241113/1058880546.html

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новости, россия, франция, никита михалков, владимир познер, режиссер, сво, ружье