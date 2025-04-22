https://ukraina.ru/20250422/zamenili-tekhniku-nato-na-sovetskuyu-i-kinuli-v-topku-raschety-bpla-chto-predprinimayut-vsu-pod-kurskom-1062673823.html

Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском

Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском - 22.04.2025 Украина.ру

Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском

ВСУ перестали использовать технику НАТО в боях в Курской области, заменив ее советскими образцами. Причина - украинское командование боится потерять ценные танки и БТР. При этом Киев перебросил к границам региона более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение "Птицы Мадьяра" в попытке удержать позиции

2025-04-22T12:15

2025-04-22T12:15

2025-04-22T12:15

россия

вооруженные силы украины

курская область

всу

вс рф

потери всу

бпла

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О первом написал телеграм-канал Mash, второе журналистам агентства РИА Новости подтвердил источник в российской группировке войск "Север".Канал добавил, что восточнее Олешни продолжается зачистка местности от подразделений 128-й и 95-й бригады теробороны ВСУ. За ночь ВС РФ освободили горнальский монастырь, теперь дело за полной зачисткой села.При этом ВСУ не оставляют попыток удержать позиции в Курской области. Так, 22 апреля стало известно, что украинское командование перекинуло к региону более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение "Птицы Мадьяра"."Активность БПЛА потом увеличилась, это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения "Птицы Мадьяра", которые, как всем известно, очень хорошо работают в плане воздушной разведки и нанесения огневого поражения. За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА", - сказал собеседник издания РИА Новости.Только при попытке удержать монастырь в Горнале украинские силы лишились порядка 200 человек. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.Параллельно ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев.

https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-osvobodili-monastyr-v-gornale-stavshiy-voennym-obektom-vsu-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1062670091.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, всу, вс рф, потери всу, бпла