Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском - 22.04.2025 Украина.ру
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Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском
Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском - 22.04.2025 Украина.ру
Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском
ВСУ перестали использовать технику НАТО в боях в Курской области, заменив ее советскими образцами. Причина - украинское командование боится потерять ценные танки и БТР. При этом Киев перебросил к границам региона более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение "Птицы Мадьяра" в попытке удержать позиции
2025-04-22T12:15
2025-04-22T12:15
россия
вооруженные силы украины
курская область
всу
вс рф
потери всу
бпла
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О первом написал телеграм-канал Mash, второе журналистам агентства РИА Новости подтвердил источник в российской группировке войск "Север".Канал добавил, что восточнее Олешни продолжается зачистка местности от подразделений 128-й и 95-й бригады теробороны ВСУ. За ночь ВС РФ освободили горнальский монастырь, теперь дело за полной зачисткой села.При этом ВСУ не оставляют попыток удержать позиции в Курской области. Так, 22 апреля стало известно, что украинское командование перекинуло к региону более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение "Птицы Мадьяра"."Активность БПЛА потом увеличилась, это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения "Птицы Мадьяра", которые, как всем известно, очень хорошо работают в плане воздушной разведки и нанесения огневого поражения. За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА", - сказал собеседник издания РИА Новости.Только при попытке удержать монастырь в Горнале украинские силы лишились порядка 200 человек. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.Параллельно ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев.
https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-osvobodili-monastyr-v-gornale-stavshiy-voennym-obektom-vsu-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1062670091.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, всу, вс рф, потери всу, бпла
Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, ВСУ, ВС РФ, потери ВСУ, БПЛА

Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском

12:15 22.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ перестали использовать технику НАТО в боях в Курской области, заменив ее советскими образцами. Причина - украинское командование боится потерять ценные танки и БТР. При этом Киев перебросил к границам региона более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение "Птицы Мадьяра" в попытке удержать позиции
О первом написал телеграм-канал Mash, второе журналистам агентства РИА Новости подтвердил источник в российской группировке войск "Север".

"Бойцы из 155-й бригады морской пехоты, что в 90% случаев противник стал чаще использовать устаревшую технику. В последних боестолкновениях наши парни разбили несколько Т-64. Активные бои продолжаются в окрестностях Олешни. Под натиском ВС РФ противник вынужден круглосуточно проводить перегруппировку войск. Со слов бойцов, тех, кого не берёт арта, берут FPV-дронами, - на одного украинского солдата может приходиться до пяти наших ФПВишек", - уточнил Mash.

Канал добавил, что восточнее Олешни продолжается зачистка местности от подразделений 128-й и 95-й бригады теробороны ВСУ. За ночь ВС РФ освободили горнальский монастырь, теперь дело за полной зачисткой села.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
09:47
ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронтеРоссийские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
При этом ВСУ не оставляют попыток удержать позиции в Курской области. Так, 22 апреля стало известно, что украинское командование перекинуло к региону более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение "Птицы Мадьяра".
"Активность БПЛА потом увеличилась, это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения "Птицы Мадьяра", которые, как всем известно, очень хорошо работают в плане воздушной разведки и нанесения огневого поражения. За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА", - сказал собеседник издания РИА Новости.
Только при попытке удержать монастырь в Горнале украинские силы лишились порядка 200 человек. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
Параллельно ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев.
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