Огромное неравенство стало сейчас преградой для развития американского общества, большая часть американской молодежи сегодня открыто говорит о необходимости перехода к социализму, полагает Сергей Киричук

- В Америке весь июнь нацменьшинства протестуют против расовой дискриминации, до сих пор существующей в этой стране. А как себя чувствуют нацменьшинства в Германии, где вы живете в последние годы? Например, турки. Кто-либо из нацменьшинств может поставить вопрос о покаянии немцев?

— Ситуации в США и Германии очень разные. Исторические претензии, война памятников и так далее — явления, связанные с реальной социально-экономической ситуацией в США. Если в богатых странах Европы постоянно говорят о мерах по интеграции меньшинств, о предотвращении появления гетто, инвестируют в образование, то в США существует свой "третий мир" внутри страны.

В Германии образование, включая высшее, бесплатно. А в США оно недоступно большинству черных. Эта многолетняя несправедливость, чувствуется особенно остро на фоне безумного богатства привилегированного меньшинства.

На фоне коронавируса и банкротства многих домохозяйств выросли состояния богатейших американцев. Это и приводит к росту недовольства. В протесты в США активно включается так называемый прекариат, люди с нестабильной занятостью, рабочие-мигранты и молодежь, недовольная своим положением в обществе. Руслан Гринберг о конфликтах в мире: Правилом человеческого общества является борьба за сферы влияния © РИА Новости, Нина Зотина

- Как левые Запада оценивают то, чем могут завершиться все эти акции в США? Каким будет после них положение черного и латинского нацменьшинств в Америке?

— Это только начало сопротивления в США. Американские левые работают над объединением разных угнетенных групп на основе одной платформы и программы. Думаю, наше поколение еще увидит социалистическую революцию в США. Классики марксизма ожидали революции в развитых странах Европы, Ленин говорил о слабом звене.

В США же сложилась гибридная (простите за этот термин) ситуация, когда огромный ВВП сочетается с эксклюзией, формированием гетто и существованием миллионов нелегальных рабочих, которые сегодня начинают заявлять о своих правах.

Огромное неравенство стало сейчас преградой для развития американского общества, большая часть американской молодежи сегодня открыто говорит о необходимости перехода к социализму.