Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье - 25.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250425/prodazha-vozdukha-amerikantsam-i-otlov-pushechnogo-myasa-s-dronov-chto-proiskhodit-v-zaporozhe--1062745761.html
Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье
Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье - 25.04.2025 Украина.ру
Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье
В городе Запорожье, пока подконтрольном Киеву, в последние дни отмечают увеличение количества ударов ВС РФ, а военное руководство региона ожидает и масштабного наступления на Запорожскую и Херсонскую области.
2025-04-25T08:12
2025-04-25T08:12
эксклюзив
запорожье
россия
украина
евгений шевченко
дональд трамп
владимир зеленский
мотор сич
набу
запорожская аэс
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Украинский эксперт Сергей Бескрестнов, говоря о недавних ударах по Запорожью, отмечал, что российские КАБы стали бить точнее. Он это связывает с интеграцией нового навигационного чипа. В середине апреля также появлялись сообщения, что российский FPV-дрон впервые достиг территории Запорожья, что говорит о существенном увеличении дальности полета (30 километров).В связи с этим Зеленский требует у американцев новые системы ПВО "Пэтриот" якобы для защиты объектов в Запорожье, которыми он потом намерен распоряжаться на пару с ними."У нас сейчас есть "Мотор Сич", сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на "Мотор Сичи", на ЗАЭС, будем партнерами", - заявил на днях Зеленский. Примечательно, что упомянутую "Мотор-Сич" Зеленский ранее отжал у китайских инвесторов, что стало причиной длительного судебного иска. В ходе СВО "Мотор-Сич" неоднократно подвергалась ударам, и большая часть цехов завода уничтожена.Таким образом, Зеленский пытается предложить американцам сразу две пустышки – разрушенный завод и атомную станцию на подконтрольной РФ территории. Впрочем, по такому же принципу он пытается предлагать Трампу и природные ресурсы, которые либо находятся на новых российских территориях, либо давно заложены другим западным компаниям.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в недавнем выступлении перед Атлантическим советом рассказывал, что использование ЗАЭС Россией якобы может поставить под угрозу доверие к ядерной энергетике, как таковой. По его мнению, никто не будет инвестировать в такие дорогие проекты, как атомные станции, так как могут прийти русские и захватить готовый объект (хотя станции строились по всему миру и после 2022 г).В недавнем интервью изданию Wall Street Journal Зеленский пошел еще дальше и заявил, что Запорожская АЭС вообще не сможет работать, если ее будут обслуживать хоть российские, хоть американские специалисты. "Без Украины она не сможет работать. И Соединенных Штатов при всем уважении, не хватит. Необходим только наш технический персонал", - самонадеянно заявил Зеленский, словно в США или РФ недостаточно соответствующих специалистов. По сути, же он в который раз пытается продать американцам воздух.На днях Запорожье стал одним из первых городов, где украинская полиция ввела аэропатрулирование с помощью дронов. "Полицейские с помощью беспилотников не просто будут наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение", - сообщает Нацполиция города. Однако жители города в комментариях подозревают, что новвоведение будет использовано не столько для поддержания порядка, сколько для более эффективного отлова на улицах пушечного мяса.Серьезный резонанс и возмущение в Запорожье недавно вызвали фото бывшей заместительницы губернатора Златы Некрасовой с Сейшельских островов. В 2022-2023 она была основной подозреваемой по делу о масштабном мародерстве гуманитарной помощи. В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) ее обвинили вместе с группой чиновников областной администрации в краже 22 морских контейнеров, 389 вагонов и 220 грузовиков с гуманитаркой."Можно сказать следующее: должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю (!!!) гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо"", - сообщал агент НАБУ Евгений Шевченко.В 2023 году 500 тонн гуманитарной помощи нашли на складах одного из промышленных предприятий, но это были медикаменты и продукты питания, срок годности которых к тому моменту уже истек.Злату Некрасову со скандалом уволили, провели у нее обыски, после чего она исчезла из страны. Однако в конце апреля она передала "привет" горожанам с Сейшельских островов, сожалея, что жители Запорожья не могут вместе с ней насладиться необычайной красотой островных пляжей.Однако новая администрация области оказалась не менее вороватой. Недавно специалисты Госаудитслужбы проверили закупки и финансовую деятельность в Запорожской области и зафиксировали нарушения на сумму почти 767 миллионов гривен. Сумма включает в себя ценности, "списанные" без каких-либо оснований, а проще говоря, украденные, а также завышение стоимости работ и материалов в два-три раза.По масштабам коррупции и воровства прифронтовая Запорожская область бьет рекорды на Украине. Именно поэтому Зеленский и Андрей Ермак с 2022 года расставляли тут своих людей, лишь периодически тасуя колоду чиновников в случае громких скандалов.Читайте также: Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне
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эксклюзив, запорожье, россия, украина, евгений шевченко, дональд трамп, владимир зеленский, мотор сич, набу, запорожская аэс, сво, новости сво, война на украине
Эксклюзив, Запорожье, Россия, Украина, Евгений Шевченко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, мотор сич, НАБУ, Запорожская АЭС, СВО, новости СВО, война на Украине

Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье

08:12 25.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / Борис МавлютовЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© commons.wikimedia.org / Борис Мавлютов
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В городе Запорожье, пока подконтрольном Киеву, в последние дни отмечают увеличение количества ударов ВС РФ, а военное руководство региона ожидает и масштабного наступления на Запорожскую и Херсонскую области.
Украинский эксперт Сергей Бескрестнов, говоря о недавних ударах по Запорожью, отмечал, что российские КАБы стали бить точнее. Он это связывает с интеграцией нового навигационного чипа. В середине апреля также появлялись сообщения, что российский FPV-дрон впервые достиг территории Запорожья, что говорит о существенном увеличении дальности полета (30 километров).
В связи с этим Зеленский требует у американцев новые системы ПВО "Пэтриот" якобы для защиты объектов в Запорожье, которыми он потом намерен распоряжаться на пару с ними.
"У нас сейчас есть "Мотор Сич", сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на "Мотор Сичи", на ЗАЭС, будем партнерами", - заявил на днях Зеленский.
Примечательно, что упомянутую "Мотор-Сич" Зеленский ранее отжал у китайских инвесторов, что стало причиной длительного судебного иска. В ходе СВО "Мотор-Сич" неоднократно подвергалась ударам, и большая часть цехов завода уничтожена.
Таким образом, Зеленский пытается предложить американцам сразу две пустышки – разрушенный завод и атомную станцию на подконтрольной РФ территории. Впрочем, по такому же принципу он пытается предлагать Трампу и природные ресурсы, которые либо находятся на новых российских территориях, либо давно заложены другим западным компаниям.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в недавнем выступлении перед Атлантическим советом рассказывал, что использование ЗАЭС Россией якобы может поставить под угрозу доверие к ядерной энергетике, как таковой. По его мнению, никто не будет инвестировать в такие дорогие проекты, как атомные станции, так как могут прийти русские и захватить готовый объект (хотя станции строились по всему миру и после 2022 г).
В недавнем интервью изданию Wall Street Journal Зеленский пошел еще дальше и заявил, что Запорожская АЭС вообще не сможет работать, если ее будут обслуживать хоть российские, хоть американские специалисты.
"Без Украины она не сможет работать. И Соединенных Штатов при всем уважении, не хватит. Необходим только наш технический персонал", - самонадеянно заявил Зеленский, словно в США или РФ недостаточно соответствующих специалистов. По сути, же он в который раз пытается продать американцам воздух.
На днях Запорожье стал одним из первых городов, где украинская полиция ввела аэропатрулирование с помощью дронов. "Полицейские с помощью беспилотников не просто будут наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение", - сообщает Нацполиция города. Однако жители города в комментариях подозревают, что новвоведение будет использовано не столько для поддержания порядка, сколько для более эффективного отлова на улицах пушечного мяса.
Серьезный резонанс и возмущение в Запорожье недавно вызвали фото бывшей заместительницы губернатора Златы Некрасовой с Сейшельских островов. В 2022-2023 она была основной подозреваемой по делу о масштабном мародерстве гуманитарной помощи. В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) ее обвинили вместе с группой чиновников областной администрации в краже 22 морских контейнеров, 389 вагонов и 220 грузовиков с гуманитаркой.
"Можно сказать следующее: должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю (!!!) гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо"", - сообщал агент НАБУ Евгений Шевченко.
В 2023 году 500 тонн гуманитарной помощи нашли на складах одного из промышленных предприятий, но это были медикаменты и продукты питания, срок годности которых к тому моменту уже истек.
Злату Некрасову со скандалом уволили, провели у нее обыски, после чего она исчезла из страны. Однако в конце апреля она передала "привет" горожанам с Сейшельских островов, сожалея, что жители Запорожья не могут вместе с ней насладиться необычайной красотой островных пляжей.
Однако новая администрация области оказалась не менее вороватой. Недавно специалисты Госаудитслужбы проверили закупки и финансовую деятельность в Запорожской области и зафиксировали нарушения на сумму почти 767 миллионов гривен. Сумма включает в себя ценности, "списанные" без каких-либо оснований, а проще говоря, украденные, а также завышение стоимости работ и материалов в два-три раза.
По масштабам коррупции и воровства прифронтовая Запорожская область бьет рекорды на Украине. Именно поэтому Зеленский и Андрей Ермак с 2022 года расставляли тут своих людей, лишь периодически тасуя колоду чиновников в случае громких скандалов.
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08:12Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье
08:07Главное за ночь 25 апреля
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