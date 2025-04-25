https://ukraina.ru/20250425/prodazha-vozdukha-amerikantsam-i-otlov-pushechnogo-myasa-s-dronov-chto-proiskhodit-v-zaporozhe--1062745761.html

Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье

Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье - 25.04.2025 Украина.ру

Продажа воздуха американцам и отлов пушечного мяса с дронов. Что происходит в Запорожье

В городе Запорожье, пока подконтрольном Киеву, в последние дни отмечают увеличение количества ударов ВС РФ, а военное руководство региона ожидает и масштабного наступления на Запорожскую и Херсонскую области.

2025-04-25T08:12

2025-04-25T08:12

2025-04-25T08:12

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Украинский эксперт Сергей Бескрестнов, говоря о недавних ударах по Запорожью, отмечал, что российские КАБы стали бить точнее. Он это связывает с интеграцией нового навигационного чипа. В середине апреля также появлялись сообщения, что российский FPV-дрон впервые достиг территории Запорожья, что говорит о существенном увеличении дальности полета (30 километров).В связи с этим Зеленский требует у американцев новые системы ПВО "Пэтриот" якобы для защиты объектов в Запорожье, которыми он потом намерен распоряжаться на пару с ними."У нас сейчас есть "Мотор Сич", сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на "Мотор Сичи", на ЗАЭС, будем партнерами", - заявил на днях Зеленский. Примечательно, что упомянутую "Мотор-Сич" Зеленский ранее отжал у китайских инвесторов, что стало причиной длительного судебного иска. В ходе СВО "Мотор-Сич" неоднократно подвергалась ударам, и большая часть цехов завода уничтожена.Таким образом, Зеленский пытается предложить американцам сразу две пустышки – разрушенный завод и атомную станцию на подконтрольной РФ территории. Впрочем, по такому же принципу он пытается предлагать Трампу и природные ресурсы, которые либо находятся на новых российских территориях, либо давно заложены другим западным компаниям.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в недавнем выступлении перед Атлантическим советом рассказывал, что использование ЗАЭС Россией якобы может поставить под угрозу доверие к ядерной энергетике, как таковой. По его мнению, никто не будет инвестировать в такие дорогие проекты, как атомные станции, так как могут прийти русские и захватить готовый объект (хотя станции строились по всему миру и после 2022 г).В недавнем интервью изданию Wall Street Journal Зеленский пошел еще дальше и заявил, что Запорожская АЭС вообще не сможет работать, если ее будут обслуживать хоть российские, хоть американские специалисты. "Без Украины она не сможет работать. И Соединенных Штатов при всем уважении, не хватит. Необходим только наш технический персонал", - самонадеянно заявил Зеленский, словно в США или РФ недостаточно соответствующих специалистов. По сути, же он в который раз пытается продать американцам воздух.На днях Запорожье стал одним из первых городов, где украинская полиция ввела аэропатрулирование с помощью дронов. "Полицейские с помощью беспилотников не просто будут наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение", - сообщает Нацполиция города. Однако жители города в комментариях подозревают, что новвоведение будет использовано не столько для поддержания порядка, сколько для более эффективного отлова на улицах пушечного мяса.Серьезный резонанс и возмущение в Запорожье недавно вызвали фото бывшей заместительницы губернатора Златы Некрасовой с Сейшельских островов. В 2022-2023 она была основной подозреваемой по делу о масштабном мародерстве гуманитарной помощи. В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) ее обвинили вместе с группой чиновников областной администрации в краже 22 морских контейнеров, 389 вагонов и 220 грузовиков с гуманитаркой."Можно сказать следующее: должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю (!!!) гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо"", - сообщал агент НАБУ Евгений Шевченко.В 2023 году 500 тонн гуманитарной помощи нашли на складах одного из промышленных предприятий, но это были медикаменты и продукты питания, срок годности которых к тому моменту уже истек.Злату Некрасову со скандалом уволили, провели у нее обыски, после чего она исчезла из страны. Однако в конце апреля она передала "привет" горожанам с Сейшельских островов, сожалея, что жители Запорожья не могут вместе с ней насладиться необычайной красотой островных пляжей.Однако новая администрация области оказалась не менее вороватой. Недавно специалисты Госаудитслужбы проверили закупки и финансовую деятельность в Запорожской области и зафиксировали нарушения на сумму почти 767 миллионов гривен. Сумма включает в себя ценности, "списанные" без каких-либо оснований, а проще говоря, украденные, а также завышение стоимости работ и материалов в два-три раза.По масштабам коррупции и воровства прифронтовая Запорожская область бьет рекорды на Украине. Именно поэтому Зеленский и Андрей Ермак с 2022 года расставляли тут своих людей, лишь периодически тасуя колоду чиновников в случае громких скандалов.Читайте также: Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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