На белорусско-польской границе в эти дни повторяются события полуторагодичной давности, которые разворачивались на турецко-греческих рубежах — мигранты рвутся в ЕС

Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Инфовойна

В результате последних событий на нейтральной полосе, между Белоруссией и Польшей образовался постоянный лагерь беженцев. По словам белорусских пограничных властей — это преимущественно курды. С женщинами и детьми они разбили палатки, готовят на кострах и совсем не собираются уходить назад. Они ежедневно проводят демонстрации на которых показывают решимость добраться до ФРГ. К ним пускают журналистов, им возят гуманитарные грузы. Выходцы с Ближнего Востока требуют пустить их в Германию и громко скандируют название этой страны, говоря в интервью, что Белоруссия и Польша им не нужны, а домой они не вернутся. Это сильно напоминает явление, которое уже вошло в обиходный язык — майдан.

Есть все сопутствующие признаки: постоянный лагерь протеста, который все время проводит тревожащие демонстрации, стоит на своих требованиях и придерживается наступательной тактики. СМИ делают это событие публичным явлением. Кадры страданий детей включают у аудитории сочувствие и сопереживание. И на этот раз это бьет по имиджу Евросоюза, который до того провозглашал политику открытых дверей.

Фронтовая сводка

«Бросили в колючую проволоку». Как мигрантов гонят из Польши © REUTERS, Kacper Pempel

Пресса работает на белорусской стороне. Ночью корреспонденты государственных СМИ показали избитых поляками курдов, которые участвовали в попытке попасть на ту сторону границы. Об этом же сообщает Погранкомитет в Минске. «10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца», сообщает пресс-служба ведомства, отметив, что пострадавшим оказана необходимая помощь.

Кадры страданий людей поступают теперь только от белорусских СМИ, которые работают непосредственно на месте. Если бы это была цветная революция на постсоветском пространстве, то страшные фотографии разлетались бы, как пирожки. Но, как можно сказать в стилистике классика, «этот майдан, не у того, у кого надо майдан». Поэтому активистов из ЕС, направляющихся к границе, вылавливают и тормозят. Так, в ночь на 10 ноября Польша остановила немецкий автобус с зелеными активистами из Германии, которые ехали, чтобы поддержать беженцев, к границе Белоруссии и Польши. Автобус развернули и отправили восвояси.

Между мирами

Тем временем около трех тысяч беженцев разбили лагерь на участке границы Кузница — Брузги. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Группа мигрантов, большинство из которых являются курдами, продолжает находиться перед польскими проволочными заграждениями. Они разбили лагерь непосредственно на границе, не предпринимают каких-либо агрессивных действий, однако не оставляют попыток попасть по ту сторону границы. Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах близких к нулю. Некоторые пострадали от жестокости поляков. Пограничники Польши применяют дубинки, слезоточивый газ, технические спецсредства. Например, импульсные прожекторы, которые ведут к повреждениям органов зрения. Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь польские военнослужащие включают громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории слышны выстрелы. Тем не менее фронты наступления мигрантов ширятся. Теперь не только у польской границы сидят толпы мигрантов, но и у литовской. В окрестностях белорусской деревни Кадыш, Гродненского района, ждут возможности прорваться в Западную Европу около 500 человек, включая женщин и детей. У литовцев ближайший к месту их дислокации населенный пункт — Капчаместис, рядом с Лаздийским районом. И там уже тысячи силовиков. Такого столпотворения на границе с начала миграционного кризиса еще не было. С литовской стороны зафиксировано 25 попыток пересечь границу. Беженцы полны решимости достичь цели, координируя действия через телеграмм-чаты.

Напуганные лимитрофы

Это уже совсем не то, что было на границе Турции и Греции в марте 2020 года. Это реальная медиа-площадка, постоянный очаг протеста, который будет расти и шириться. В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС. Видимо, для защиты своих танков от мигрантов Варшава перебросила к белорусской границе полк ПВО. И продолжает наращивать группировку войск на границе с Белоруссией. К польско-белорусской границе будет переброшена очередная танковая бригада из состава 16-й механизированной дивизии. По мнению Минска, размещение десяти тысяч солдат является «существенной военной деятельностью».

Реакция

С точки зрения западных, особенно немецких и польских СМИ, миграционный поток с Ближнего Востока, организовал Лукашенко. Если безусловно верить публикациям европейской прессы, где на днях вышла иконографика маршрутов беженцев, лично Лукашенко собирает мигрантов в Сирии, Ираке, Турции, России, странах Аравии, других государствах, берет им билеты до Минска и доставляет на границу с женами и детьми. Именно он мотивирует их терпеть невиданные лишения, ловить побои и пули от европограничников, жить в палатках, готовить на костре и другим способом всячески усложнять себе жизнь.

Правда не все разделяют такую точку зрения. В понедельник тема мигрантов стала предметом особого внимания. Состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России. Стороны оценили действия польских силовиков, как неоправданно жесткие по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Последнее стало поводом прибытия в Москву главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Его российский коллега считает, что «ноги миграционного кризиса растут из политики стран Запада и НАТО». Сергей Лавров отметил, что Запад, долгие годы пытаясь навязать «лучшую» жизнь жителям Ближнего Востока и Африки, навлек на себя сегодняшние проблемы. «Западу не стоит делать вид, что происходящее на границе Польши и Беларуси — «гибридная операция» Лукашенко при поддержке РФ, это ложь», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.