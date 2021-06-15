Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подал жалобу в отношении возбуждённого против него уголовного дела в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Медведчук обратился в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сообщил 5 июня депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин в своём аккаунте в Facebook. Он также разместил фотографию формуляра заявления Виктора Медведчука в адрес ЕСПЧ.

По словам парламентария, Медведчук обвинил власти Украины в политической мотивации его уголовного преследования, грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность. Также политик указал на возможную предвзятость и нарушения на судебных процессах против связанных с ним оппозиционных телеканалов. Медведчук обратился в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению Кузьмина, дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, так что решения долго ждать не придётся.

Напомним, Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил и обычаев ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба политика в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

По данным СБУ, Тарас Козак находится за пределами Украины. В свою очередь, Виктор Медведчук заявил, что не собирался и не собирается покидать страну.

«Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал», — сказал он после допроса в офисе генпрокурора 12 мая.

Суд 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Депутат должен все время носить средство электронного контроля.

Кравчук: Медведчук стал «врагом Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Верховный комиссар ООН в отчёте Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине назвала решение о закрытии телеканалов противоречащим международным стандартам в области прав человека.

По мнению Рената Кузьмина, это даёт надежду на положительное решение ЕСПЧ.

«Принимая во внимание последнее заявление Верховного комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству», — отметил политик.

Ранее консервативный американский журнал The National Interest упомянул ситуацию вокруг Медведчука в общем контексте скатывания Украины к авторитаризму. Автор публикации Тед Гален Карпентер отметил, в частности, что лидер оппозиционной партии является одним из самых откровенных критиков президента Владимира Зеленского, и добавил, что «Медведчук далеко не единственная мишень всё более нелицеприятных политических репрессий».

В деле Медведчука очевидны политические мотивы, считает украинский правозащитник Владимир Чемерис. Он отметил в комментарии изданию Украина.ру, что «президент Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу в стране, которая по всем опросам идёт голова в голову с правящей партией "Слуга народа"».

По этой же причине были закрыты оппозиционные телеканалы. Однако, по мнению правозащитника, «эти действия Зеленского вряд ли помогут ему, потому что на Украине давно есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах…».

Впрочем, при сохранении нынешних тенденций наступления на демократические свободы на Украине можно только гадать, какими будут следующие выборы. Сначала надо дождаться решения ЕСПЧ.

Почти 70% украинцев уверены, что власти используют дело против Медведчука в своих интересах — опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Высказываются и сомнения: «Какие суды? Был госпереворот в 2014-м, хоть кто-то на Западе назвал этот шабаш этим словом? Революция "достоинства" — вот и вся реакция "демократического мира"…»

Стоит напомнить, что украинские граждане не раз выигрывали в ЕСПЧ дела «против Украины». Так, в своё время СМИ сообщали о деле «Галина Швыдка против Украины». В 2011 году пенсионерка была арестована на 10 суток за то, что отрезала ленточки с возложенного президентом Украины Виктором Януковичем венка к памятнику поэту Тарасу Шевченко. В 2014 году ЕСПЧ удовлетворил её жалобу, признав факт нарушения статьи 10 Конвенции по правам человека («свобода выражения мнений») и статьи 2 Протокола 7 к Конвенции («право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй инстанции»). Было принято решение о том, что Украина должна выплатить Швыдкой пять тысяч евро за причинение морального ущерба.

Можно только предполагать, сколько денег предстоит выплатить в будущем из украинской казны гражданам, чьи права были нарушены государством после 2014 года.