На Украине с Нового года продолжаются протесты против повышения тарифов. Эксперты уверены: массовым недовольством граждан могут воспользоваться различные политические силы. При этом в стране назрела необходимость коренных реформ

Первая послепраздничная неделя началась на Украине с протестов. Причина — повышение тарифов на коммунальные услуги. В среднем они выросли на 30%.

Люди начали выходить на протесты, не дожидаясь окончания праздников, — первые перекрытия дорог в разных областях Украины начались на прошлой неделе. При этом всё больше протестующих заявляет о готовности ехать в Киев — на главную площадь страны Майдан Незалежности.

Власть пытается справиться с народным недовольством. Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы для населения. Однако это не помогло. Протесты продолжились. Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль

В итоге премьер-министр Денис Шмыгаль поручил СБУ и Антимонопольному комитету разобраться с ситуацией. Шмыгаль подозревает, что протест могут оседлать или даже направлять различные политические силы.

Но ни угрозы, ни посулы пока не дали власти желанного результата. В пятницу, 15 января, на главной площади страны уже собралось несколько десятков людей.

Ожидается, что полную силу протест наберёт с 25 января.

Издание Украина.ру опросило экспертов и выяснило, кто пытается сыграть на протесте, пожертвует ли власть нынешним премьер-министром и что вообще нужно предпринять, чтобы Украина вышла из кризиса.

От бунта до революции

Политтехнолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв уверен: чаша терпения украинцев переполнена. Но это ещё не говорит о том, что в обществе назрела революционная ситуация. На Майдане собрался митинг против повышения тарифов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Эти (протестные. — Ред.) выступления имеют разрозненный характер, такой себе тарифный бунт. А бунт, как известно, обречен на неудачу, удачный называется иначе.

Поэтому вопрос заключается только в том, оседлают ли эти протестные настроения украинские политики, точнее олигархический кооператив. Поскольку желающих использовать ситуацию более чем достаточно. Это и Коломойский, это и Медведчук, это и Порошенко», — отмечает Золотарёв.

При этом, по его словам, цели у этих политиков разные.

«Допустим, Коломойскому не нужны досрочные выборы — его бы вполне устроил свой премьер, какие-то кадровые ротации. Для Медведчука, наоборот, досрочные парламентские выборы будут как минимум двукратным увеличением фракции «За життя» в Верховной Раде. Ровно так и для Порошенко, поскольку, судя по итогам местных выборов, эти силы поднабрали», — указывает Золотарёв.

Он уверен, что у Зеленского на принятие практического решения по сложившейся ситуации есть неделя, максимум две.

«В противном случае где-то к 25-30 января мы рискуем получить тарифный майдан, который технологически собрать не сложно. Этот майдан получит массовую поддержку. Даже если это не закончится отставкой правительства или роспуском Рады, это принесет Зеленскому непоправимые репутационные потери. То есть мифологема про Голобородько рискует обнулиться», — отмечает эксперт. Украинские оппозиционеры рассказали о «тарифном геноциде» в стране © Оппозиционная платформа - За жизнь

Политолог, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев тоже уверен, что протест попытаются оседлать.

«Желающие такого есть всегда. Социология говорит о том, что весна — это именно то время, когда нужно «качнуть» ситуацию и, возможно, добиться каких-то изменений в функционале власти. Например, досрочные выборы в парламент, переформатирование Кабмина и так далее», — отмечает он.

В то же время Бизяев не верит в досрочные выборы в Верховную Раду. По крайней мере, в ближайшем будущем.

«Политика — это чёткое соотношение баланса сил. Поэтому мне кажется, что до досрочных выборов в Раду в первой половине этого года дело не дойдёт. А вот переформатирование Кабмина — да. Оно уже назрело и перезрело. И я думаю, что тарифный майдан позволит переформатировать Кабмин, чтобы плавно отправить в отставку Шмыгаля, но чтобы при этом не было досрочных парламентских выборов. У нас же Кабмин назначает Верховная Рада. Вернее коалиция в Верховной Раде. Вот этот сценарий более-менее рабочий, и он потихоньку уже осуществляется. И назначение Юрия Витренко — первый шаг на этом пути», — указывает Бизяев. Зеленский решил снизить тарифы на газ на фоне протестов © пресс-служба Президента Украины

То, что дни Шмыгаля на посту главы правительства сочтены, вряд ли стоит подвергать сомнению. По крайней мере, в этом уверены и Бизяев, и Золотарёв.

Давай, до свидания!

Премьер-министр Шмыгаль вряд ли долго удержится на своём посту. А вот кто придёт ему на смену — другой вопрос.

«Заменить его может Витренко. Ну, на месте Владимира Александровича выбирал бы Витренко, хотя пеняют, что Коломойский его двигает. Да, договоренности какие-то там возможны, но у него нет вот этого шлейфа.

Также на месте Зеленского я бы обратил внимание на Юлию Тимошенко, поскольку премьер будет находиться в такой ситуации, когда он купит билет на войну. Он вступит в конфликт с бенефициарами газового рынка, поскольку надо будет ударить по их аппетитам. Но, по моей памяти, в начале нулевых, когда Тимошенко перевела расчеты в энергосекторе из бартера в денежную форму, тогда это тоже ударило по интересам очень многих. И Тимошенко пришлось заплатить за это отсидкой в Лукьяновском СИЗО.

Сразу после этого началось ее политическое восхождение, но она показала, что способна принимать жесткие решения и доводить их до конца. И вот в этой ситуации на месте президента я опирался бы на твердое», — указывает Золотарёв.

По его словам, несмотря на то что есть опасения, что Тимошенко попытается подмять правительство под себя, нельзя гарантировать, что более слабый Витренко будет играть на стороне президента.

«Лучше иметь вполне понятного и прогнозируемого партнера, чем уравнение с многими неизвестными в лице Витренко — он четыре раза уходил из «Нафтогаза», достаточно непростой человек», — отмечает Золотарёв. Шмыгаль потребовал от СБУ «разобраться» с тарифным майданом © Кабинет министров Украины

В свою очередь, Руслан Бизяев тоже советует обратить внимание не на Витренко, а на более опытных политиков.

«Всё-таки премьер-министр — очень весомая фигура в нашей политике, это уже высшая лига. У нас же парламентско-президентская республика. Только тяжеловесы! Это уровень Тимошенко, Авакова, Бойко, Порошенко — не меньше, если мы идём по фракциям», — отмечает эксперт.

По его словам, в условиях, в которых оказалась Украина, управляемость премьер-министра — не главный из критериев, на которые следует обратить внимание.

«В нынешней ситуации, чтобы сбалансировать эту систему, необходимо, чтобы премьер-министр отвечал двум критериям: имел стабильную поддержку в Верховной Раде и чёткую программу выхода из кризиса в условиях пандемии. А покладистый он или непокладистый — это уже второй вопрос. Сейчас не та ситуация в Украине и в мире, чтобы мыслить стандартными политическими конструкциями.

Я думаю, что будет фигура компромиссная между украинскими и западными элитами», — указывает Бизяев.

Он особо подчеркивает, что никто на сегодняшний момент не может точно сказать, кто же станет следующим главой Кабмина.

Тем временем Украине необходимо решить серьёзные проблемы. Украинские оппозиционеры рассказали о «тарифном геноциде» в стране © Оппозиционная платформа - За жизнь

Как будет выпутываться Зеленский

Золотарёв отмечает, что перед властью стоит ряд первоочередных задач, среди которых вопросы с тарифами, локдауном и коронавирусом.

«Пока пытаются показать, что президент слышит народ, — он дал распоряжение принять меры, чтобы тарифы были снижены. А вот насколько? Президенту могут рассказать, что тарифы снижены на треть, откатим их до того уровня, который был в конце прошлого года, а на деле в квитанциях окажется, что процентов на 10. То есть только существенное снижение тарифов, только какие-то понятные и справедливые, с точки зрения людей, правила газового рынка, чтобы они могли свободно менять поставщика», — указывает политолог.

Что касается COVID-19, то и его не нужно забывать.

«В течение месяца должна появиться вакцина, если она не появится… Ну, понимаете, это же пирамида Маслоу, личная безопасность и здоровье — это основание этой пирамиды. Это тоже может пошатнуть репутацию президента. Так что разговоры разговорами, кто займет кресло министра здравоохранения (заметно, что Ляшко подсиживает Степанова), но в течение месяца должна появиться вакцина», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о словах Зеленского в интервью New York Times. Президент заявил, что если Запад не передвинет Украину в первые ряды получателей Pfizer, то та будет рассматривать возможность закупки другой вакцины, в том числе и российской, потому что Украине нужно спасать граждан.

Впрочем, этому противостоят «профессиональные патриоты» и те, кто желает нажиться на вакцинации населения Украины.

В свою очередь, Руслан Бизяев подчёркивает: стоящие перед Украиной проблемы гораздо глобальнее. Алексей Попов: Сильный премьер-министр — угроза для Зеленского © sobityadnya.ru

«Мир очень быстро, семимильными шагами пойдёт в шестой технологический уклад. Недаром «Газпром» с «Росатомом» хотят построить завод по переводу метана в водород — это переход на водородную экономику. В первую очередь нужно сейчас сформировать новую экономическую модель, модель шестого цикла: что мы производим, за счёт чего мы их распределяем, что такое социальные стандарты и социальный минимум. Определившись с этими понятиями, мы можем сформировать модель экономики, которая будет отвечать этим критериям, и уже потом двигаться дальше», — отмечает политолог.

По его словам, Украине нужно провести и политическую реформу.

«Нужно убрать дуализм и дисбаланс в нашей политической системе, когда у нас вроде и парламентско-президентская республика, но в данный момент любой президент безотносительно фамилий всё-таки имеет определённое преимущество. Нужно сбалансировать просто эту модель, провести нормально третий этап административно-территориальной реформы, чтобы нормально сбалансировать отношения центр — регионы. И только после этого можно сдвинуться», — уверен Бизяев.

Из тактических целей он называет одну — привести реальность в соответствие с Декларацией о государственном суверенитете. А это значит, что Украина должна стать независимым и демократическим государством.

В общем, задач у украинского государства хоть отбавляй. Но вот в то, что с ними справится нынешнее руководство страны, верят далеко не все.