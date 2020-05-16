Украина.ру уже неоднократно обращала внимание на то, каким образом глобальное потепление влияет на климат и особенности ведения сельского хозяйства на территории Украины. Особенно это касается нынешнего года, который отметился не только засухой, но и пыльными бурями. Удивительно, но проблемы нашего северо-западного соседа примерно такие же

В издании «Новая Польша» были опубликованы (например, тут и тут) несколько статей, посвящённых этой проблематике. Оказывается, для Польши вопросы развития сельского хозяйства в условиях более тёплого и засушливого климата тоже более чем актуальны.

В первую очередь поляков интересуют перспективы текущего сельскохозяйственного года. Дело в том, что засушливым в Польше выдался и прошлый год (уровень воды в Висле составил всего 33 см!), в результате чего цены на аграрную продукцию в стране подскочили в среднем на 5%. Нынешний год, так же, как на Украине, из-за аномально тёплой зимы тоже вряд ли будет хорошим.

Однако это проблема частная, а есть и более общая. Оказывается, Польша — одна из самых маловодных стран Европы. По данным Государственного управления водного хозяйства, на одного жителя в Польше приходится около 1580 кубометров воды в год, тогда как на одного жителя Европы — 4560 кубометров. Кстати, на Украине ситуация ещё хуже — несколько выше 1200 кубометров.

Как подчёркивает специалист Главной школы сельского хозяйства Ева Зарась, «после многих лет мелиорации, осушения болот и вырубки лесов в неподходящих местах запасы питьевой воды в Польше, по оценкам, находятся на уровне Египта. Польша превращается в пустыню».

Возможно, это некоторое преувеличение, но экстенсивное развитие экономики действительно нанесло существенный ущерб экологии. Достаточно вспомнить «облысевшие» Карпаты или, например, торфяные пожары 2010 года, приведшие к небывалому задымлению Москвы (тогда российские власти оперативно провели демелиорацию, и пожароопасные районы были вновь заболочены).

Поляки, естественно, предпринимают определённые меры, но они, откровенно говоря, припоздали.

Сейчас, например, проводится восстановление оросительно-дренажных сетей. Но процесс идёт не слишком быстро. Пилотная Программа аграрного орошения только в этом году стартовала в районе города Гыфице.

Поскольку речь идёт о «восстановлении», то, очевидно, имеются в виду «декоммунизированные» объекты, построенные во времена «советской оккупации». Справедливости ради надо сказать, что на Украине, например, последние десятилетия были вполне нормальными с точки зрения влажности, и особой нужды в этих системах не было. К тому же и площади пахотных земель сократились. Возможно, в Польше была такая же ситуация.

Также в Польше проводится с этого года программа реконструкции водохранилищ. В настоящее время в стране собирается и хранится около 4 млрд кубометров воды, что составляет примерно 6,5% объема среднегодового речного стока. В соответствии с планом увеличения объемов накопления воды этот коэффициент достигнет порядка 15%. Водохранилища будут выполнять как функции перехвата вод во время паводков, так и их накопления для последующего использования.

Традиционно польские власти жалуются на дефицит средств. Но их-то всегда не хватает.

Задумываются поляки и над переориентацией своего сельского хозяйства. Примером им служит Италия, которая сделала ставку на тропические фрукты. Первые плантации манго, авокадо и бананов занимают в этой стране уже 500 гектаров.

Польша же начинает активно развивать виноградарство. Для приспособления сортов винограда к потребностям страны ученые, в частности, из Института садоводства и Главной школы сельского хозяйства, создают при учебных заведениях коллекции, чтобы выяснить, какие сорта приживутся в местном климате, как подготавливать и удобрять почву, как орошать и защищать растения от вредителей, когда собирать плоды и как производить из них качественные вина.

Ну Украине, как известно, ничего такого не проводится и не планируется. Украина идёт курсом строительства «аграрной сверхдержавы», которая будет производить зерновые. Но откуда брать для них воду, непонятно. Как бы не дохозяйствоваться до ситуации, когда актуальным будет запуск Северокрымского канала в реверсном режиме…