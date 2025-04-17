https://ukraina.ru/20250417/zhivoy-schit-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-17-aprelya-1062567071.html

Живой щит Зеленского. Главное на Украине на утро 17 апреля

Живой щит Зеленского. Главное на Украине на утро 17 апреля - 17.04.2025 Украина.ру

Живой щит Зеленского. Главное на Украине на утро 17 апреля

Украинские власти уличили в использовании тактики "живого щита"

2025-04-17T09:24

2025-04-17T09:24

2025-04-17T12:49

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Командование ВСУ часто собирается на совещания и другие мероприятия, прикрываясь мирными гражданами, а военные объекты используются только для сборов рядового состава, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave."По поводу сборов в гражданских объектах — это сплошь и рядом. Военные объекты [используются]только для сборов рядового состава, военные высокопоставленные всегда собираются среди мирных граждан. У нас масса тому подтверждений в ходе слежки за военными нацистами", — рассказал собеседник агентства.Ранее, 15 апреля, посол России в Швеции Сергей Беляев провёл беседу в шведском МИД в связи с недавними событиями в Сумах и указал на очередное нарушение норм международного права со стороны ВСУ."Пятнадцатого апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах. В ответ с опорой на заявления Минобороны России, официального представителя МИД России посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег"", — рассказали в посольстве.Беляев подчеркнул, что ВСУ в нарушение норм международного гуманитарного права регулярно использовали мирное население в качестве "живого щита" для военных объектов.Ранее народный депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала о том, что награждение военнослужащих 117-й бригады Сил ТрО в Сумах поставили перед детским спектаклем, не отменив последний."09:30 — сбор, 10:00 — награждение, 117-я бригада ТрО, 11:00 — детское представление. Удары — 10:15-10:20 <...> Ставить награждение перед детским представлением — ну. Вообще, собираться, делать награждение в центре города, распространять... И это же не впервые!" — заявила Безуглая.Популярный на Украине телеграм-канале "Резидент" заявил, что произошедшее в Сумах подстроено украинскими спецслужбами."Фактически военных использовали как живую приманку, об мероприятие знали все, но ответственность никто не понесёт, так как это указание исходило с Банковой. Насчёт складов с БК или расположение военных с школами/детскими садиками писали уже многие, что это спланированные действия под прикрытием гражданских объектов, но если всё намного страшнее и это сознательные действия [украинских]спецслужб, для создания необходимой медийной картинки на Запад?" — отмечалось в публикации телеграм-канала.Вопросы по поводу Сум задал и другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный"."Сбор ВСУ был в одном из здании в центре Сум (конгресс-центр СумГУ и корпус №2 Банковской академии). Там было награждение. Говорят информацию россиянам слили. Слили намеренно? Награждение военных снова провели в гражданском объекте и в центре, где обычно гуляют сотни мирных. Специально? Мирных в очередной раз никто не предупредил, что находиться тут опасно, так как может быть прилёт. Специально?" — писал телеграм-канал.Авторы канала также заявили, что "трагедий будет больше, так как ВСУ продолжат прикрываться гражданскими".Украинский политолог Константин Бондаренко в своём телеграм-канале предложил своеобразно наградить тех украинских политиков, кто настаивает на продолжении ведения боевых действий."Я искренне уверен, что представители украинской "партии войны" заслуживают самых высоких государственных наград! Их труд должен быть оценен по достоинству. Все те, кто, не щадя живота своего, хотят продолжения войны - заслуживают наград, орденов, премий! И процедуры торжественного награждения - прямо на Майдане или в Офисе президента. Под овации собравшихся. С предварительным сливом точного времени и координат противнику. Как в Сумах. Главное - не приглашать на награждение детей и случайных ротозеев. Только свою тусовку", — отметил он.Тем временем украинские власти прибегают и к использованию другого "живого щита" — молодёжи, которую всё активнее зазывают на фронт. Как рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов, ВСУ ещё до начала спецоперации готовили 16-летних курсантов, чтобы отправить их в зону боевых действий."Они (курсанты — Ред.) доползли до 18-летия, и в 18 лет они (ВСУ — Ред.) уже были готовы отправлять их на войну", - рассказал собеседник агентства.По словам Николая, он встречал в учебном центре курсантов моложе себя на несколько лет, которых с 16 лет готовили к военным действиям ещё до начала СВО.На Украине же продолжается кампания "18-24" по привлечению молодёжи к службе в армии. На свежий рекламный ролик Минобороны страны обратил внимание популярный на Украине телеграм-канал Mediakiller."Армия.ТВ, принадлежащая Минобороны Украины, выпустила ролик, в котором молодёжи саркастично "рекомендуют" не подписывать контракты с ВСУ. Ведущая язвительно заявляет, что "деньги — это зло", а "настоящие мужчины живут с мамой до старости", высмеивая сомнения тех, кто не спешит отправляться на передовую", — прокомментировал канал видео от украинского министерства обороны.Авторы канала указали, что формат видео рассчитан на подростков и студентов, которым ещё не хватает жизненного опыта и критического восприятия.“Ранее в агитации использовали обещания 1 млн грн (около 2 млрд руб. — Ред.), подписку на Netflix и горы бургеров — в роликах подъёмные пересчитывались в 15 тысяч чизбургеров или тысячи "робуксов"", — отмечалось в публикации канала.По мнению авторов, "подобная подача лишь подчёркивает, насколько серьёзный дефицит живой силы испытывают ВСУ и насколько низко готова опуститься власть, чтобы заманить на фронт тех, кто ещё вчера учился в школе".Также ряд украинских связанных с Офисом президента ресурсов выпустил интервью с молодыми военными."Я — за (мотивационный миллион гривен — Ред.) потому, что нам нужно завлекать молодёжь в армию, популяризировать как-то армию", — заявил в интервью Bihus.info 21-летний Евгений "Гром" Громадский, удостоенный звания "Герой Украины".По его словам, нужно мотивировать украинскую молодёжь служить в армии."Нам нужны люди в армии, как ни крути — на всех должностях", — подчеркнул Громадский.Он также призвал предоставлять отслужившим в армии привилегии.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ignoriruet-moratoriy-rossiya-osvobozhdaet-dnr-es-geroiziruet-posobnikov-natsistov-itogi-16-1062559642.html

https://ukraina.ru/20240416/1054534868.html

https://ukraina.ru/20250416/stimul-dlya-peremiriya-manipulyatsii-kieva-dlya-zatyagivaniya-konflikta-glavnoe-na-ukraine-na-utro-16-1062543245.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, марьяна безуглая, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, мид, минобороны