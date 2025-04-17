https://ukraina.ru/20250417/vinnichenko--na-vykhod-dekommunizatsiya-dobralas-do-ukrainskikh-natsionalistov-1062576780.html

Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?

Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов? - 17.04.2025 Украина.ру

Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?

Зрада прокралась в самое сердце нации! 16 апреля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий обнаружил на карте вверенного ему областного центра имя Владимира Винниченко и принял волевое решение его стереть. На самом деле не ясно, что большая зрада – наличие на карте имени Винниченко или намерение Козицкого его стереть

2025-04-17T16:43

2025-04-17T16:43

2025-04-17T16:43

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С одной стороны, инициатива Козицкого безусловная зрада, поскольку Владимир Кириллович Винниченко – одна из ярчайших фигур украинской национальной революции начала прошлого века.Известнейший писатель, драматург, немного – художник. Один из столпов украинского литературного модерна, получивший высокие оценки Ивана Франко и Леси Украинки, в какой-то степени остающийся актуальным и сейчас. Он, например, автор первого украинского научно-фантастического романа "Солнечная машина". Произведения Винниченко изучаются в курсе украинской литературы в 10-м классе общеобразовательных школ.Интересно, что Козицкого начали пинать именно за Винниченко-писателя, в то время как за Винниченко-политика никто не вступился. А это само по себе возмутительно – ведь Винниченко был одним из основных лидеров Центральной Рады, возглавлял Генеральный секретариат (правительство) Украинской народной республики, потом был членом Директории (которая состояла, по сути, из него и Петлюры), но поняв, к чему дело идёт, сбежал в Европу, чем подтвердил свой патриотизм (ибо мечта украинского патриота – сделать свою страну непригодной для жизни и свалить в Европу или в Америку).В общем, ставить под сомнение вклад Винниченко у "визвольні змагання"* – значит ставить под сомнение сами эти "змагання".Впрочем, вопросы к Винниченко-политику действительно есть, и Козицкий их озвучил. Правда, показав полное непонимание контекста ситуации и отсутствие владения материалом даже в рамках школьного курса (по крайней мере школьного курса начала 90-х, когда учебники писали ещё серьёзные историки).Итак, по мнению Козицкого Винниченко – "сторонник автономии Украины в составе России".Простите, но сторонниками автономии Украины в составе России были вообще все руководители Центральной Рады. Напомню, что четвёртый универсал ЦР был издан только в начале 1918 года – после большевистского переворота и заявления Совнаркома о том, что он безусловно признает независимость УНР (имея в виду советскую УНР, но в такие подробности тогда вникать было некому и некогда). Позже Винниченко, разумеется, стал сторонником полной независимости Украины.Так что если Козицкий хочет быть последовательным, то ему надо и улицу Грушевского с карты убирать, и улицу Черновола – Вячеслав Максимович ведь выступал за федерализацию Украины, а уже неоднократно сказано с самых высоких трибун, что "федерализм – это сепаратизм" (кстати, если повернуть эту идею в сторону России, то все претензии и к Винниченко исчезают – он получается украинским сепаратистом…)Далее, Винниченко "критиковал политиков-самостийников, в частности Николая Михновского" и "неоднократно конфликтовал с Симоном Петлюрой по поводу самостийности".Михновского считали придурком все без исключения сколько-нибудь серьёзные украинские политики того времени, включая Петлюру, который выжил его из всех структур, где тот пытался работать. Грушевский же Михновского считал фашистом (разумеется, во времена более поздние, когда такая обзывалка имела смысл – Муссолини пришёл к власти в 1922 году).Что до конфликтов с Петлюрой, то ЦР состояла из людей разных политических взглядов, и то, что у Козицкого вызывает возмущение необходимость согласование политических позиций, показывает только его тоталитарный склад ума. Впрочем, для диктатуры Зеленского это нормально.Винниченко "был откровенным противником создания украинской армии".Если бы Козицкий прочитал великолепно написанные мемуары Винниченко "Возрождение нации", он бы знал, что замена армии милицией (вооружённым народом) была общим местом в программах всех социалистических партий (а социалистами были все националисты, включая Петлюру и Пилсудского), но Винниченко со временем в этой идее разочаровался.Кстати, если уж на то пошло, то большевики тоже были противниками создания регулярной армии – до самого начала 1918 года, когда внезапно выяснилось, что революция должна уметь себя защищать, а для этого нужна пусть революционная, но регулярная армия.Винниченко "был убеждённым коммунистом, и даже организовал в Вене зарубежную группу украинских коммунистов", а "после того, как большевики оккупировали Украину, активно сотрудничал с московскими властями, даже будучи за границей".Да-да. В 1920 году его даже пригласили в состав Совнаркома УССР, но торг окончился ничем – Винниченко хотел непременно войти в состав Политбюро ЦК КП(б)У, а украинские большевики никак не могли понять, зачем им нужен в ПБ человек, который никогда не был большевиком или хотя бы "боротьбистом"**. Собственно, это его спасло – если бы Винниченко тогда договорился, то он обязательно попал бы под каток репрессий, причём, наверное, ещё до 1937 года (Скрыпник застрелился в 1933-м). А так он дожил до 1951 года и даже успел написать роман под красноречивым названием "Слово тебе, Сталин!"Тут Козицкий поднимает тему действительно актуальную – а на каком вообще основании одних национал-коммунистов украинский институт национальной памяти объявлял национал-, а других – коммунистами? В результате, например, улицу, названную именем украинского коммуниста Юрия Коцюбинского, у которого возникли противоречия с советской властью, повлёкшие за собой летальный исход (характерный момент – улица получила это название в 1961 году, в рамках хрущёвской декоммунизации), назвали именем его друга и единомышленника, украинского коммуниста Владимира Винниченко, у которого тоже возникли противоречия с Советской властью, только без летального исхода. И всё это в рамках декоммунизации.Да-да. Мы эту логику тоже не понимаем.Возникает вопрос и относительно украинизации 1920-30-х годов. Украинские историки и идеологи этот процесс всемерно одобряют, но предпочитают забывать, что проводили её большевики со своими, сугубо большевистскими целями. Поэтому организаторы украинизации, вроде того же Скрыпника, почестей не удостоены.Разумеется, о большевистской украинизации можно было бы вообще забыть, но тогда придётся забыть и про "расстрелянное возрождение", включая Мыколу Хвылевого (урождённый Николай Фитилёв, вдруг осознавший себя украинцем) – автора лозунга "прочь от Москвы". А если ещё и об этом забыть, то от украинской литературы и поэзии XX века вообще почти ничего не останется. Благо, большая часть писателей и поэтов советского периода, вроде Гончара и Корнейчука, уже декоммунизирована, а деятелей эмигрантской культуры лучше никому не показывать.Ну и, возвращаясь назад, придётся опять переписывать всю историю Украины, вычёркивая из неё социалистов (вроде уже упомянутых Франко и Украинки) и недостаточно последовательных националистов (все деятели УНР, не исключая Петлюры, который сам входил в руководство Украинской социал-демократической рабочей партии и даже жил одно время в Москве).Ну а что ж поделаешь, если в основу идеологии закладывается мёртворождённая схема? По сути ведь, декоммунизация свелась к негативной рекоммунизации – всё, что считалось плохим тогда, стало хорошим сейчас, при этом противоречия старой схемы преодолены не были. Просто "научный коммунизм" заменили "научным национализмом". Последний действительно начали разрабатывать в начале 90-х, но на высшем уровне инициатива снизу поддержана не была, что, однако, внедрению концепции, пусть и без дискредитированного названия, никак не помешало.Короче, единственным действительно украинским деятелем в истории в конце концов останется Владимир Зеленский. Думается его и писателем можно будет объявить – если перевести на украинский полное собрание скетчей "Квартала-95".Ну что ж… логичное будет завершение "визвольних змагань".* "Освободительная борьба" – принятое в украинское историографии обозначение политики украинских националистов в 1917-20 годах. В точном значении "змагання" – "соревнования", но с кем соревновались Петлюра и Винниченко и за что решительно непонятно. Разве что с поляками XVIII века, которые так же ударно расправились с Речью Посполитой, как петлюровцы с УНР.** Украинские левые эсеры, объединившиеся с большевиками.

https://ukraina.ru/20240728/1056522273.html

https://ukraina.ru/20240218/1026751225.html

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https://ukraina.ru/20231213/1022059667.html

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