14 марта 1980 года под Варшавой потерпел крушение принадлежащий польской авиакомпании LOT самолёт Ил-62 советского производства, что стало поводом для обвинений в адрес советских авиаконструкторов

В современной Польше слово «авиакатастрофа» у абсолютного большинства ассоциируется с крушением самолёта с польской государственной делегацией под Смоленском 10 апреля 2010 года. В тот день погибли президент Польши Лех Качиньский и десятки других польских политиков и чиновников высшего ранга, всего 96 пассажиров и членов экипажа. Хотя польская государственная комиссия тогда пришла к выводу, что катастрофа произошла вследствие ошибки пилотов, нынешние власти Польши, которые де-факто подчинены брату погибшего президента Ярославу Качиньскому, отстаивают конспирологическую версию: мол, самолёт взорвался ещё до столкновения с землёй. Однако первая попытка обвинить Москву в катастрофе польского воздушного судна произошла ещё в 1980-м.

Взлёт самолёта Ил-62 «Николай Коперник» польской государственной авиакомпании LOT из аэропорта J.F.Kennedy в Нью-Йорке был запланирован на 19.00 по местному времени 13 марта 1980 года. Однако сильный снегопад, обрушившийся на Соединенные Штаты, задержал вылет. Лишь после очистки взлётно-посадочной полосы и фюзеляжа в 21.18 по нью-йоркскому времени «Коперник» отправился в Варшаву. В Нидерландах начинается суд над обвиняемыми в крушении MH17 © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Маршрут через Атлантику проходил в хороших погодных условиях. Командиром экипажа, состоящего из 10 человек, был 46-летний опытный пилот Павел Липовчан, который к тому моменту провёл в воздухе почти 9000 часов. Во время полёта никаких сообщений о технических проблемах на борту не было. Больше половины мест в салоне оставались свободными. Среди 77 пассажиров находилась любительская сборная США по боксу в составе 14 спортсменов и сопровождающих тренеров, врачей и массажистов. На борту также была популярная польская певица Анна Янтар, возвращающаяся на родину после нескольких месяцев гастролей в США.

Около 11 часов утра 14 марта экипаж вступил в контакт с диспетчерской вышкой аэропорта «Окенце» в Варшаве, так же не сообщая о технических проблемах. Погода над столицей Польши стояла безоблачной, «Коперник» был направлен на посадочную полосу. Однако в 11.13 капитан сообщил о трудностях с датчиками шасси и о намерении зайти на второй круг, чтобы механик мог проверить схему. Это никого не обеспокоило, потому что ранее у ИЛ-62 случались сбои датчиков, сигнализирующих о правильном выпуске шасси, причиной чего обычно были перегоревшие предохранители.

Когда самолет увеличил мощность двигателей, чтобы зайти на второй круг, треснул вал, соединяющий турбину с компрессором низкого давления в двигателе № 2 с левой стороны. После этого турбина разогналась до недопустимой скорости и в результате разорвалась на три части, которые уничтожили оба левых двигателя, перерезали систему рулей высоты, а также повредили один из двигателей справа. Были также перерезаны кабели, питающие «чёрный ящик» и систему записи разговоров в кабине самолёта, что привело к отсутствию информации о последних секундах полёта.

Экипаж практически полностью потерял способность управлять падающим воздушным судном. Капитану в последнюю минуту удалось отвести его от исправительного центра для несовершеннолетних, изменив наклон элеронов. Самолёт зацепил правым крылом дерево, и в 11.15 рухнул в ров на территории бывшего военного форта близ Краковской аллеи. Машина разбилась на множество частей, среди которых прибывшие спасатели и местные жители обнаружили тела жертв катастрофы. Некоторые из них, вероятно, умерли во сне. Власти Польской Народной Республики (ПНР) объявили двухдневный траур.

Коллективная могила погибших пассажиров находится на Северном кладбище Варшавы, а могила экипажа — на Воинском кладбище «Повонзки» в центре польской столицы. В спортивном клубе «Скра» в Варшаве был установлен небольшой памятник, посвященный погибшим во время катастрофы спортсменам. Имя капитана «Николая Коперника» Павла Липовчана было присвоено одной из улиц, пересекающей Краковскую аллею в варшавском районе Окенце.

Специальная комиссия, созданная властями ПНР сразу же после катастрофы, пришла к выводу, что основной её причиной стал взрыв турбины в двигателе № 2 «в результате неблагоприятного совпадения обстоятельств, а также скрытых материально-технологических дефектов, которые привели к преждевременной усталости вала двигателя». Отчет комиссии был отправлен в СССР, в КБ Ильюшина. Однако советские авиаконструкторы утверждали, что трещина вала двигателя была результатом катастрофы, а не её причиной, хотя и признавали отдельные конструктивные недостатки двигателя. Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнения экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Именно эти недостатки на протяжении десятилетий объявлялись в Польше единственной причиной авиакатастрофы 14 марта 1980 года. И лишь через тридцать с лишним лет после неё были обнародованы результаты тайного расследования, которое проводило МВД ПНР, согласно которым разбившийся ИЛ-62, как и абсолютное большинство других принадлежащих авиакомпании LOT самолётов советского производства, эксплуатировался с кричащими нарушениями инструкций.

Это было вызвано попытками сэкономить. Во-первых, поляки самостоятельно продлевали срок службы авиационных двигателей, не отправляли их на техобслуживание в СССР, а в случае возникновения технических проблем ремонтировали двигатели самостоятельно. Во-вторых, при заграничных полётах двигатели были постоянно перегружены, поскольку самолёты стартовали из Польши, заправленные «под завязку», чтобы не покупать на Западе дорогое топливо.

Именно с этим была связана ещё одна катастрофа принадлежащего авиакомпании LOT самолёта советского производства — на этот раз Ил-62М. Утром 9 мая 1987 года воздушное судно этой марки под названием «Тадеуш Костюшко» стартовало из Варшавы в Нью-Йорк. На этот раз рейс был заполнен на 100%, большинство пассажиров составляли поляки, отправляющиеся в США к родственниками или на заработки. «Под завязку» был заполнен не только салон, но и топливные баки, и багажный отсек. Через несколько десятков минут после взлёта пилот получил с земли команду «мгновенно» увеличить высоту, поскольку машина входила в воздушный коридор, предназначенный для военных самолётов.

После резкого увеличения мощности двигателей в одном из них перегрелся подшипник, что привело к разрыву турбины. Было уничтожено два двигателя, на борту начался пожар, но самолёт сохранил ход и управляемость. Хотя в этот момент он находился ближе к Гданьску, командир принял решение вернуться в Варшаву. Через полчаса после потери половины двигателей самолёт врезался в лес на окраине Варшавы, не дотянув 6 километров до аэродрома. Погибли 183 человека. Польская комиссия опять обвинила в катастрофе советских производителей авиадвигателей — речь шла о новой модели Д30-КУ. При этом самолёты Ту-154М с аналогичными силовыми установками обслуживали высших государственных чиновников Польши до самой катастрофы под Смоленском, а сами двигатели до сих пор серийно выпускаются в России НПО «Сатурн».