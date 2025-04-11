https://ukraina.ru/20250411/gotovyat-li-ssha-voennuyu-provokatsiyu-ischenko-o-chetyrkh-variantakh-na-karte-i-peregovorakh-vo-vremya-voyny-1062456269.html

Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны

Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны - 11.04.2025 Украина.ру

Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об искусстве глобальной дипломатии и о целях за столом переговоров, а также назвал место, где решится исход войны:

2025-04-11T09:23

2025-04-11T09:23

2025-04-11T09:23

видео

сша

россия

украина

ростислав ищенко

кирилл дмитриев

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00:17 - Консультации между Россией и США в Стамбуле.04:33 - О фигуре Кирилла Дмитриева в переговорах по Украине.18:42 - О дальнейшем освобождении регионов и продвижении ВС России.24:13 - Кто встанет у власти в Киеве и будет ли существовать Украина?

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