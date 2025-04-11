Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны - 11.04.2025 Украина.ру
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Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны
Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны - 11.04.2025 Украина.ру
Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об искусстве глобальной дипломатии и о целях за столом переговоров, а также назвал место, где решится исход войны:
2025-04-11T09:23
2025-04-11T09:23
видео
сша
россия
украина
ростислав ищенко
кирилл дмитриев
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00:17 - Консультации между Россией и США в Стамбуле.04:33 - О фигуре Кирилла Дмитриева в переговорах по Украине.18:42 - О дальнейшем освобождении регионов и продвижении ВС России.24:13 - Кто встанет у власти в Киеве и будет ли существовать Украина?
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видео, сша, россия, украина, ростислав ищенко, кирилл дмитриев, видео
Видео, США, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Кирилл Дмитриев

Готовят ли США военную провокацию? Ищенко о четырёх вариантах на карте и переговорах во время войны

09:23 11.04.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об искусстве глобальной дипломатии и о целях за столом переговоров, а также назвал место, где решится исход войны:
00:17 - Консультации между Россией и США в Стамбуле.
04:33 - О фигуре Кирилла Дмитриева в переговорах по Украине.
18:42 - О дальнейшем освобождении регионов и продвижении ВС России.
24:13 - Кто встанет у власти в Киеве и будет ли существовать Украина?
 
ВидеоСШАРоссияУкраинаРостислав ИщенкоКирилл Дмитриев
 
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