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Песков рассказал о стремительном развитии ситуации на переговорном треке США и Украины

Песков рассказал о стремительном развитии ситуации на переговорном треке США и Украины - 11.04.2025 Украина.ру

Песков рассказал о стремительном развитии ситуации на переговорном треке США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли Кремль следить за ходом переговоров между США и Украиной по вопросу редкоземельных металлов

2025-04-11T11:31

2025-04-11T11:31

2025-04-11T11:43

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"Сейчас много развитий в течение одних суток. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается, поэтому сейчас, конечно, важно все новости отслеживать, анализировать информацию, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас (Россию - ред.)", - сказал Песков.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки по минералам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, состоится с 11 по 12 апреля.При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что сделка по недрам между США и Украиной оттягивается из-за желания Владимира Зеленского выторговать для себя гарантии безопасности и комфортное будущее.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, ес, общественная палата