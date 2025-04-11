Константинов призвал не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта
09:00 11.04.2025 (обновлено: 09:18 11.04.2025)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит, передает РИА Новости
"Слово "быстро" не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего (2025 - ред.) года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается. День - это образно. Если конфликт будет решён в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение", - сказал Константинов.
По его словам, в мире некоторые конфликты не решаются годами, а то и столетиями.
"Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счёту - тысячелетия, и никак не находятся точки соприкосновения", - указал глава парламента Крыма.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.