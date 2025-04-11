https://ukraina.ru/20250411/konstantinov-prizval-ne-rasschityvat-na-bystroe-zavershenie-ukrainskogo-konflikta-1062455787.html

Константинов призвал не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

Константинов призвал не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта - 11.04.2025 Украина.ру

Константинов призвал не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит, передает РИА Новости

2025-04-11T09:00

2025-04-11T09:00

2025-04-11T09:18

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владимир константинов

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"Слово "быстро" не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего (2025 - ред.) года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается. День - это образно. Если конфликт будет решён в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение", - сказал Константинов.По его словам, в мире некоторые конфликты не решаются годами, а то и столетиями.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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новости, ближний восток, крым, владимир путин, владимир константинов