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Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё

Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё - 11.04.2025 Украина.ру

Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё

Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский рассказал, как Белоруссия помогает России воевать, проанализировал, куда пойдёт группировка "Север" и объяснил, на что повлияет уход американских военных из Жешува

2025-04-11T12:16

2025-04-11T12:16

2025-04-11T12:17

видео

белоруссия

впк

война

белгородская область

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сумы

дональд трамп

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экспортные пошлины

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00:27 – Что поставляет России белорусский ВПК? 04:29 – Ситуация в российском приграничье; 10:09 – Торговая война США с миром; 11:35 – Завершение моратория на удары по энергетике и продолжение войны на Украине;16:08 – Роботы на войне; 20:23 – Роль дронов в современной войне; 25:12 – Уход американских войск из Жешува и российское преимущество в военной технике;

белоруссия

белгородская область

курская область

сумы

украина

кнр (китай)

китай

польша

сша

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