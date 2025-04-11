Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё - 11.04.2025 Украина.ру
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Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё
Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё - 11.04.2025 Украина.ру
Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский рассказал, как Белоруссия помогает России воевать, проанализировал, куда пойдёт группировка "Север" и объяснил, на что повлияет уход американских военных из Жешува
2025-04-11T12:16
2025-04-11T12:17
видео
белоруссия
впк
война
белгородская область
курская область
сумы
дональд трамп
владимир зеленский
экспортные пошлины
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00:27 – Что поставляет России белорусский ВПК? 04:29 – Ситуация в российском приграничье; 10:09 – Торговая война США с миром; 11:35 – Завершение моратория на удары по энергетике и продолжение войны на Украине;16:08 – Роботы на войне; 20:23 – Роль дронов в современной войне; 25:12 – Уход американских войск из Жешува и российское преимущество в военной технике;
белоруссия
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видео, белоруссия, впк, война, белгородская область, курская область, сумы, дональд трамп, владимир зеленский, экспортные пошлины, пошлина, тарифы, украина, всу, беспилотники, кнр (китай), китай, дроны, рэб, польша, сша, нато, видео
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Куда полетят ракеты России после 18 апреля: Зимовский о волне, которая затопит всё

12:16 11.04.2025 (обновлено: 12:17 11.04.2025)
 
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский рассказал, как Белоруссия помогает России воевать, проанализировал, куда пойдёт группировка "Север" и объяснил, на что повлияет уход американских военных из Жешува
00:27 – Что поставляет России белорусский ВПК?
04:29 – Ситуация в российском приграничье;
10:09 – Торговая война США с миром;
11:35 – Завершение моратория на удары по энергетике и продолжение войны на Украине;
16:08 – Роботы на войне;
20:23 – Роль дронов в современной войне;
25:12 – Уход американских войск из Жешува и российское преимущество в военной технике;
 
ВидеоБелоруссияВПКвойнаБелгородская областьКурская областьСумыДональд ТрампВладимир Зеленскийэкспортные пошлиныпошлинатарифыУкраинаВСУбеспилотникиКНР (Китай)КитайдроныРЭБПольшаСШАНАТО
 
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