https://ukraina.ru/20250411/uitkoff-snova-v-rossii-samolet-iz-ssha-sel-v-sankt-peterburge-1062457075.html
Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге
Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге - 11.04.2025 Украина.ру
Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге
Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24
2025-04-11T10:00
2025-04-11T10:00
2025-04-11T10:10
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стив уиткофф
санкт-петербург
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщал, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.Портал отмечает, что эта встреча Уиткоффа и Путина может стать уже третьей.Об отношении Киева к Уиткоффу - в материале Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, стив уиткофф, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Стив Уиткофф, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге
10:00 11.04.2025 (обновлено: 10:10 11.04.2025)
Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24
Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщал, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.
Портал отмечает, что эта встреча Уиткоффа
и Путина
может стать уже третьей.