https://ukraina.ru/20250411/uitkoff-snova-v-rossii-samolet-iz-ssha-sel-v-sankt-peterburge-1062457075.html

Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге

Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге - 11.04.2025 Украина.ру

Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге

Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24

2025-04-11T10:00

2025-04-11T10:00

2025-04-11T10:10

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стив уиткофф

санкт-петербург

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дональд трамп

вооруженные силы украины

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Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщал, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.Портал отмечает, что эта встреча Уиткоффа и Путина может стать уже третьей.Об отношении Киева к Уиткоффу - в материале Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сша, стив уиткофф, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины