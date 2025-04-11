Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге - 11.04.2025 Украина.ру
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Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге
Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге - 11.04.2025 Украина.ру
Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге
Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24
2025-04-11T10:00
2025-04-11T10:10
новости
россия
сша
стив уиткофф
санкт-петербург
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщал, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.Портал отмечает, что эта встреча Уиткоффа и Путина может стать уже третьей.Об отношении Киева к Уиткоффу - в материале Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, стив уиткофф, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Стив Уиткофф, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге

10:00 11.04.2025 (обновлено: 10:10 11.04.2025)
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP / Mark Schiefelbein
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Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24
Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщал, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.
Портал отмечает, что эта встреча Уиткоффа и Путина может стать уже третьей.
Об отношении Киева к Уиткоффу - в материале Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАСтив УиткоффСанкт-ПетербургВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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