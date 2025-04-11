Европа готовится к интервенции на Украину под видом миротворцев - МИД РФ
09:33 11.04.2025 (обновлено: 09:34 11.04.2025)
Обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости
"Сейчас вопрос миротворчества на повестке дня не стоит. Согласно мировой практике, главным условием развертывания миротворцев является достижение мирного урегулирования или устойчивого прекращения огня", - сказал он.
Полищук напомнил, что Киев отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.
"Переговоры о формировании так называемых гарантийных сил, которые в настоящее время ведутся "коалицией желающих" во главе с Францией и Британией, на самом деле являются подготовкой иностранной интервенции", - указал он.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
Подробнее о вероятной судьбе так называемых миротворцев на Украине — в материале "Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцамна сайте Украина.ру.