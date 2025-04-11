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NHL Europe в речи Овечкина заменила слово "русские" на другое

NHL Europe в речи Овечкина заменила слово "русские" на другое - 11.04.2025 Украина.ру

NHL Europe в речи Овечкина заменила слово "русские" на другое

Национальная хоккейная лига в Европе (NHL Europe) убрала произнесенное российским форвардом Александром Овечкиным слово "русские" после того, как он забросил рекордную шайбу. Соответствующее видео появилось в аккаунте лиги

2025-04-11T10:12

2025-04-11T10:12

2025-04-11T10:29

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В прошедшее воскресенье, 6 апреля, Овечкин стал автором рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись голом в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Эта шайба стала 895, предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, у него было 894.В пятницу, 11 апреля, "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию, посвященную рекорду российского нападающего Овечкина. При этом на мероприятии ни разу не упоминалась страна, которую представляет хоккеист.Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментируя рекорд спортсмена, отметил, что привычка болеть за свою страну и своих спортсменов у "нас в крови". Отсюда и такая бурная реакция на достижение, установленное Александром Овечкиным в НХЛ."Он сказал: русские, мы сделали это. Лучше не скажешь. Любые рекорды, хоть в чемпионатах, хоть в Америке, это гордость для всей страны", - сказал Дегтярев.Министр добавил, что, Овечкин же, хоть и выступает за океаном, но он остается русским человеком и показывает свое отношение к стране.

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новости, россия, америка, хоккей, александр овечкин