Главное за ночь 11 апреля - 11.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 11 апреля
Главное за ночь 11 апреля - 11.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 11 апреля
Прошедшей ночью над территорией России было сбито 30 дронов ВСУ – Минобороны РФ. В Курской области уничтожено 25 украинских беспилотников, ещё пять... Украина.ру, 11.04.2025
2025-04-11T08:16
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новости
россия
украина
курская область
дональд трамп
андрей ермак
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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Прошедшей ночью над территорией России было сбито 30 дронов ВСУ – Минобороны РФ. В Курской области уничтожено 25 украинских беспилотников, ещё пять ликвидировали над Белгородской, уточнили в ведомстве.После установления рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий "Вашингтона" Овечкин нацелен на победу в Кубке Стэнли. Об этом Овечкин рассказал журналистам.Британские власти рассматривают возможность размещения своих подразделений на территории Украины на пять лет, пишет The Telegraph. По информации издания, цель возможного развёртывания заключается в помощи в подготовке и восстановлении ВСУ, а также в предоставлении им "необходимой передышки".Посол США на Украине Бриджит Бринк планирует уйти в отставку на фоне разногласий с Трампом, а также ухудшения рабочих отношений с Зеленским. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Об успехах российских военных - в материале Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курская область, дональд трамп, андрей ермак, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский

Главное за ночь 11 апреля

08:16 11.04.2025 (обновлено: 08:32 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Прошедшей ночью над территорией России было сбито 30 дронов ВСУ – Минобороны РФ. В Курской области уничтожено 25 украинских беспилотников, ещё пять ликвидировали над Белгородской, уточнили в ведомстве.
После установления рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий "Вашингтона" Овечкин нацелен на победу в Кубке Стэнли. Об этом Овечкин рассказал журналистам.
Британские власти рассматривают возможность размещения своих подразделений на территории Украины на пять лет, пишет The Telegraph. По информации издания, цель возможного развёртывания заключается в помощи в подготовке и восстановлении ВСУ, а также в предоставлении им "необходимой передышки".
Посол США на Украине Бриджит Бринк планирует уйти в отставку на фоне разногласий с Трампом, а также ухудшения рабочих отношений с Зеленским. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Об успехах российских военных - в материале Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьДональд ТрампАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
08:16Главное за ночь 11 апреля
08:081 или 3? Когда началась II Мировая война
07:56"Пытается выслужиться перед Трампом": Рогов объяснил заявления Зеленского о втягивании Китая в конфликт
07:33США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп
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