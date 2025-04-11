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Главное за ночь 11 апреля
Главное за ночь 11 апреля - 11.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 11 апреля
Прошедшей ночью над территорией России было сбито 30 дронов ВСУ – Минобороны РФ. В Курской области уничтожено 25 украинских беспилотников, ещё пять... Украина.ру, 11.04.2025
2025-04-11T08:16
2025-04-11T08:16
2025-04-11T08:32
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Прошедшей ночью над территорией России было сбито 30 дронов ВСУ – Минобороны РФ. В Курской области уничтожено 25 украинских беспилотников, ещё пять ликвидировали над Белгородской, уточнили в ведомстве.После установления рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий "Вашингтона" Овечкин нацелен на победу в Кубке Стэнли. Об этом Овечкин рассказал журналистам.Британские власти рассматривают возможность размещения своих подразделений на территории Украины на пять лет, пишет The Telegraph. По информации издания, цель возможного развёртывания заключается в помощи в подготовке и восстановлении ВСУ, а также в предоставлении им "необходимой передышки".Посол США на Украине Бриджит Бринк планирует уйти в отставку на фоне разногласий с Трампом, а также ухудшения рабочих отношений с Зеленским. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Об успехах российских военных - в материале Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, курская область, дональд трамп, андрей ермак, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский