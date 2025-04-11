Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph - 11.04.2025 Украина.ру
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Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph
Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph - 11.04.2025 Украина.ру
Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph
Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет, сообщает издание Telegraph
2025-04-11T08:31
2025-04-11T09:01
новости
украина
британия
франция
эммануэль макрон
мария захарова
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Главная цель развертывания состоит якобы в помощи в подготовке и восстановлении Вооруженных сил Украины, а также предоставлении им "столь необходимой передышки". Со временем иностранный контингент будет выведен поэтапно, последние военные покинут Украину примерно через пять лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.Подробнее о вероятной судьбе так называемых миротворцев на Украине — в материале "Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам на сайте Украина.ру.
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новости, украина, британия, франция, эммануэль макрон, мария захарова
Новости, Украина, Британия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова

Британия хочет разместить войска на Украине на пять лет - Telegraph

08:31 11.04.2025 (обновлено: 09:01 11.04.2025)
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
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Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет, сообщает издание Telegraph
Главная цель развертывания состоит якобы в помощи в подготовке и восстановлении Вооруженных сил Украины, а также предоставлении им "столь необходимой передышки".
Со временем иностранный контингент будет выведен поэтапно, последние военные покинут Украину примерно через пять лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
Подробнее о вероятной судьбе так называемых миротворцев на Украине — в материале "Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБританияФранцияЭммануэль МакронМария Захарова
 
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