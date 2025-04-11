Перемирие от Петлюры - 11.04.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250411/1023248067.html
Перемирие от Петлюры
Перемирие от Петлюры - 11.04.2025 Украина.ру
Перемирие от Петлюры
Сейчас одна из основных политических тем состоит в вопросе заключения перемирия. И наблюдая за позицией Киева, который на словах вроде бы за перемирие, нельзя не вспомнить события 106-летней давности, когда предшественники нынешнего режима, уже ничего не контролируя и почти ничего из себя не представляя, так же пытались играть в дипломатию
2025-04-11T08:00
2025-04-11T08:00
история
гражданская война
унр
1919 г
история
зунр
польша
украина
галичина
симон петлюра
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В начале апреля 1919 года украинские армии находились в тяжелейшем положении. С востока наступали большевики, в Галичине действовало перемирие с поляками, но начинались бои с теми же поляками на Волыни. Украинская народная республика (УНР), три месяца назад объединившаяся с Западно-украинской народной республикой (ЗУНР), трещала по швамВнутри руководства УНР бушевал политический кризис. Только что созданное правительство во главе с социал-демократом Борисом Мартосом столкнулось с жесткой оппозицией со стороны более правых группировок — социалистов-федералистов, социалистов-самостийников, народных республиканцев и хлеборобов-демократов.Если в начале года были надежды на Францию и другие страны Антанты, то к весне они растаяли. Украинское руководство ещё не знало о том, что французские интервенты эвакуировались из Одессы, но было ясно, что в ближайшее время военной помощи от французов ждать не стоит.Руководство УНР понимало, что войну на два фронта — против большевиков и против поляков — продолжать невозможно. Надо было с кем-то мириться.Для решения этого вопроса председатель Директории УНР и головной атаман Симон Петлюра 11 апреля 1919 года созвал военное совещание в Здолбунове, узловой станции недалеко от Ровно."Ровно был до отказа переполнен поездами ставки, Директории, министерств, снабжения и разных штабов. "Железнодорожная стратегия" дошла до наивысшего расцвета. "Маневрируя" между поездами, я в конце концов нашёл вагон, где — в соответствии с уведомлением — должно было состояться совещание под руководством Петлюры", — вспоминал командующий Галицкой армией Михаил Омельянович-Павленко.На совещании присутствовали: головной атаман Симон Петлюра, командующий Северной группы генерал-хорунжий В.П. Оскилко, начальник штаба Северной группы генерал-майор В.Н. Агапеев, командующий Галицкой армии полковник М.В. Омельянович-Павленко, командир Корпуса сечевых стрельцов Е.М. Коновалец, военный министр Г.Т. Сиротенко (как представитель Совета министров), командующий Холмской группы генерал-майор А.В. Осецкий, член Директории А.Г. Макаренко, 1-й генерал-квартирмейстер штаба Действующей армии генерал-поручик В.А. Синклер, начальник штаба Действующей армии полковник А.А. Мельник.Командующий Северной группой Владимир Оскилко выступил за мир с Польшей и за войну с большевиками. По его сведениям, скоро из Франции на фронт должны перебросить 80-тысячную польскую армию генерала Юзефа Галлера, противостоять которой не представляется возможным. Так как большая часть украинских войск находится на большевистском фронте, поляки быстро раздавят войска УНР.Кроме военно-стратегических соображений, он выдвинул и политические: через Польшу можно договориться с Антантой и тем самым "открыть двери в Европу". Оскилко надеялся, что с поляками можно будет заключить военно-политической союз, а затем перебросить все силы на борьбу с большевиками. По мнению Оскилко, можно было не бояться Польши, так как это молодая и слабая держава, уступающая Украине по численности населения, имеющая свой язык и свою веру и потому не способная ассимилировать украинцев, в отличие от Москвы.Оскилко полностью поддержал его начальник штаба генерал-майор Всеволод Агапеев. Впрочем, это было неудивительно — представители украинских левых партий считали, что Оскилко, бывший народный учитель, ставший офицером лишь во время Первой мировой войны, является марионеткой в руках "военспеца" Агапеева.Премьер-министр Мартос полагал, что Агапеев, "как русский патриот", "не имел ничего общего с украинством и, работая в нашем войске, преследовал свою цель". По сведениям Мартоса, Агапеев вел переговоры с организацией русских добровольцев в Варшаве, которая, в свою очередь, поддерживала контакты с Деникиным.Оскилко считал, что Агапеев, "хотя и был москалем, но отдавался украинскому делу целиком и работал день и ночь, был неоценимым человеком, способным и высокоталантливым старшиной Генерального штаба, с большой эрудицией и знанием своего дела, неразлучным… помощником и соратником в каждом воинском деле, честным человеком и справедливым к своим подчинённым".Сложно сказать, кто был прав. С одной стороны, Агапеев "мову" так и не выучил и в конце концов оказался в рядах Добровольческой армии, с другой — он явно не был сторонником "единой неделимой" в стиле Деникина и к украинскому движению относился лояльно.Военный министр социал-демократ Григорий Сиротенко сделал заявление от имени Совета министров: "Кабинет стоит за примирение с большевиками и войну с поляками, мотивируя тем, что почти вся территория Украины занята большевиками, которых, как факт, мы должны признать, и лучше найти общий язык с Раковским (главой Совета народных комиссаров УССР. — Авт.), чем с буржуазной Польшей".Командующий Холмской группой генерал-майор Александр Осецкий выступил за войну с поляками на западе, вплоть до достижения Буга и Сана, и замирение на востоке. Он говорил самоуверенно, что его Холмская группа за несколько недель может дойти до берегов Буга, что настроения крестьян на Волыни антипольские, и потому война с Польшей будет игрушкой.Член Директории Андрей Макаренко сделал обзор международного положения Украины и доказывал, что в самое ближайшее время Парижская мирная конференция признает Украину, и тогда "потекут все благодати в форме реальной помощи, которая возникает из факта признания нас державой". Пока же он советовал "рассчитывать только на свои силы и бороться на два фронта".Начальник штаба Действующей армии полковник Андрей Мельник, в будущем лидер Организации украинских националистов (ОУН*) и оппонент Степана Бандеры, высказался за замирение с большевиками и войну с поляками до победного конца, причем описал перспективы войны в розовых красках. Галичанин Мельник, конечно, никакой симпатии к большевикам не испытывал, но настолько ненавидел поляков, что ради продолжения борьбы с ними был готов пойти на союз с кем угодно.Мельника поддержал командующий сечевыми стрельцами полковник Евген Коновалец, впоследствии основатель и руководитель ОУН*.Оригинальное мнение высказал командующий Галицкой армии генерал-хорунжий Михаил Омельянович-Павленко.Он предложил продолжить войну с Польшей, но при этом и не заключать мира с большевиками. Его формула звучала так: "Северная армия отходит на Галичину, большевики с поляками пусть ломают головы друг другу на Волыни; в случае если поляки поведут наступление на Галичину — две армии отходят на Карпаты и, опёршись о горы, как надёжные тылы, ожидают соответствующей ситуации для операций".Возможно, в тех условиях его предложение было самым разумным, но поддержки оно не получило, так как предполагало сдачу большей части территории УНР без боя ради сохранения боевой силы.В ходе совещания Петлюра и Агапеев предложили Омельяновичу-Павленко поделиться галицкими войсками, наиболее обученными и дисциплинированными, с другими фронтами. Но командующий Галицкой армии ответил, что информация о силе его войск преувеличена и что он никаких подкреплений дать не может, иначе будут проблемы на украинско-польском фронте. Надднепрянцы и галичане боролись в первую очередь за свои интересы и не желали ими жертвовать. В их отношениях прошли первые трещины, которые в конце 1919 года приведут к распаду их союза и переходу Галицкой армии на сторону белогвардейцев.После того как все высказались, Петлюра суммировал ключевые положения выступающих, отметив, что большинство за мир с большевиками и войну с Польшей, и предложил голосовать. За мир с большевиками и войну с поляками проголосовало 4 человека (Сиротенко, Осецкий, Мельник, Коновалец), за мир с поляками и войну с большевиками — 3 (Оскилко, Агапеев, Синклер), просто за войну с Польшей — 1 (Омельянович-Павленко), воздержались — 2 (Петлюра, Макаренко).Таким образом, за мир с большевиками выступали представители левых партий, входящих в правительство (социал-демократы и социалисты-революционеры), а также служащие в армии УНР галичане (по иронии судьбы, будущие лидеры ОУН*). За мир с Польшей были представители оппозиционных правительству правых партий.Формально победила точка зрения, согласно которой надо мириться с большевиками, но ни Петлюра, ни социалистическое правительство УНР не спешили этого делать, полагая, что нельзя идти на переговоры тогда, когда почти вся Украина в руках красных. Они считали, что нужны хоть какие-то военные успехи, которые помогут занять более сильную позицию на переговорах.Вариант с примирением с Польшей руководство УНР в тот момент принять не было готово, так как поляки претендовали именно на те территории, которые украинцы пока что еще частично контролировали — Галичину, Волынь, Подолию. Впрочем, пройдет немного времени, и Петлюра сам будет выступать за союз с поляками, который, собственно, и приведёт к разрыву с галичанами.Проигравшие Оскилко и Агапеев в знак протеста демонстративно покинули совещание. Оскилко считал, что "мартосовское большевистско-социалистическое правительство сделало свое дело и после таких результатов совещания начнет, а может, уже и начало, переговоры с Раковским на предмет ликвидации Украины".Хотя результаты совещания держались в тайне, слухи про скорый мир с большевиками проникли в армию и, по словам Оскилко, "вызвали негативный настрой среди войска, дезорганизовали националистические элементы" и породили подозрения в отношении командования, в том числе и Петлюры.В итоге несколько недель спустя Оскилко, желавший замирения с Польшей любой ценой, попытается осуществить государственный переворот.* Организация, запрещённая в Российской Федерации
https://ukraina.ru/20240524/1046476556.html
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Антон Чемакин
Антон Чемакин
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, гражданская война, унр, 1919 г, зунр, польша, украина, галичина, симон петлюра, андрей мельник, большевики
История, гражданская война, УНР, 1919 г, История, ЗУНР, Польша, Украина, Галичина, Симон Петлюра, Андрей Мельник, большевики

Перемирие от Петлюры

08:00 11.04.2025
 
© Из открытых источниковСимон Петлюра
Симон Петлюра
© Из открытых источников
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Антон Чемакин
к.и.н., старший преподаватель Института истории СПбГУ
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Сейчас одна из основных политических тем состоит в вопросе заключения перемирия. И наблюдая за позицией Киева, который на словах вроде бы за перемирие, нельзя не вспомнить события 106-летней давности, когда предшественники нынешнего режима, уже ничего не контролируя и почти ничего из себя не представляя, так же пытались играть в дипломатию
В начале апреля 1919 года украинские армии находились в тяжелейшем положении. С востока наступали большевики, в Галичине действовало перемирие с поляками, но начинались бои с теми же поляками на Волыни. Украинская народная республика (УНР), три месяца назад объединившаяся с Западно-украинской народной республикой (ЗУНР), трещала по швам
Внутри руководства УНР бушевал политический кризис. Только что созданное правительство во главе с социал-демократом Борисом Мартосом столкнулось с жесткой оппозицией со стороны более правых группировок — социалистов-федералистов, социалистов-самостийников, народных республиканцев и хлеборобов-демократов.
Если в начале года были надежды на Францию и другие страны Антанты, то к весне они растаяли. Украинское руководство ещё не знало о том, что французские интервенты эвакуировались из Одессы, но было ясно, что в ближайшее время военной помощи от французов ждать не стоит.
Руководство УНР понимало, что войну на два фронта — против большевиков и против поляков — продолжать невозможно. Надо было с кем-то мириться.
Для решения этого вопроса председатель Директории УНР и головной атаман Симон Петлюра 11 апреля 1919 года созвал военное совещание в Здолбунове, узловой станции недалеко от Ровно.
СИмон Петлюра
24 мая 2024, 08:00История
Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни Очень трудно избавиться от исторических аналогий. Вот, казалось бы, что общего может быть между евреем и человеком, который покрывал еврейские погромы? Ну ничего же… А присмотришься к Петлюре и Зеленскому и понимаешь – ну одно ж лицо
"Ровно был до отказа переполнен поездами ставки, Директории, министерств, снабжения и разных штабов. "Железнодорожная стратегия" дошла до наивысшего расцвета. "Маневрируя" между поездами, я в конце концов нашёл вагон, где — в соответствии с уведомлением — должно было состояться совещание под руководством Петлюры", — вспоминал командующий Галицкой армией Михаил Омельянович-Павленко.
На совещании присутствовали: головной атаман Симон Петлюра, командующий Северной группы генерал-хорунжий В.П. Оскилко, начальник штаба Северной группы генерал-майор В.Н. Агапеев, командующий Галицкой армии полковник М.В. Омельянович-Павленко, командир Корпуса сечевых стрельцов Е.М. Коновалец, военный министр Г.Т. Сиротенко (как представитель Совета министров), командующий Холмской группы генерал-майор А.В. Осецкий, член Директории А.Г. Макаренко, 1-й генерал-квартирмейстер штаба Действующей армии генерал-поручик В.А. Синклер, начальник штаба Действующей армии полковник А.А. Мельник.
Командующий Северной группой Владимир Оскилко выступил за мир с Польшей и за войну с большевиками. По его сведениям, скоро из Франции на фронт должны перебросить 80-тысячную польскую армию генерала Юзефа Галлера, противостоять которой не представляется возможным. Так как большая часть украинских войск находится на большевистском фронте, поляки быстро раздавят войска УНР.
Кроме военно-стратегических соображений, он выдвинул и политические: через Польшу можно договориться с Антантой и тем самым "открыть двери в Европу". Оскилко надеялся, что с поляками можно будет заключить военно-политической союз, а затем перебросить все силы на борьбу с большевиками. По мнению Оскилко, можно было не бояться Польши, так как это молодая и слабая держава, уступающая Украине по численности населения, имеющая свой язык и свою веру и потому не способная ассимилировать украинцев, в отличие от Москвы.
Оскилко полностью поддержал его начальник штаба генерал-майор Всеволод Агапеев. Впрочем, это было неудивительно — представители украинских левых партий считали, что Оскилко, бывший народный учитель, ставший офицером лишь во время Первой мировой войны, является марионеткой в руках "военспеца" Агапеева.
Генерал Михаил Омельянович-Павленко
29 мая 2024, 16:04История
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Премьер-министр Мартос полагал, что Агапеев, "как русский патриот", "не имел ничего общего с украинством и, работая в нашем войске, преследовал свою цель". По сведениям Мартоса, Агапеев вел переговоры с организацией русских добровольцев в Варшаве, которая, в свою очередь, поддерживала контакты с Деникиным.
Оскилко считал, что Агапеев, "хотя и был москалем, но отдавался украинскому делу целиком и работал день и ночь, был неоценимым человеком, способным и высокоталантливым старшиной Генерального штаба, с большой эрудицией и знанием своего дела, неразлучным… помощником и соратником в каждом воинском деле, честным человеком и справедливым к своим подчинённым".
Сложно сказать, кто был прав. С одной стороны, Агапеев "мову" так и не выучил и в конце концов оказался в рядах Добровольческой армии, с другой — он явно не был сторонником "единой неделимой" в стиле Деникина и к украинскому движению относился лояльно.
Военный министр социал-демократ Григорий Сиротенко сделал заявление от имени Совета министров: "Кабинет стоит за примирение с большевиками и войну с поляками, мотивируя тем, что почти вся территория Украины занята большевиками, которых, как факт, мы должны признать, и лучше найти общий язык с Раковским (главой Совета народных комиссаров УССР. — Авт.), чем с буржуазной Польшей".
Командующий Холмской группой генерал-майор Александр Осецкий выступил за войну с поляками на западе, вплоть до достижения Буга и Сана, и замирение на востоке. Он говорил самоуверенно, что его Холмская группа за несколько недель может дойти до берегов Буга, что настроения крестьян на Волыни антипольские, и потому война с Польшей будет игрушкой.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2024
11 сентября 2024, 15:59История
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Член Директории Андрей Макаренко сделал обзор международного положения Украины и доказывал, что в самое ближайшее время Парижская мирная конференция признает Украину, и тогда "потекут все благодати в форме реальной помощи, которая возникает из факта признания нас державой". Пока же он советовал "рассчитывать только на свои силы и бороться на два фронта".
Начальник штаба Действующей армии полковник Андрей Мельник, в будущем лидер Организации украинских националистов (ОУН*) и оппонент Степана Бандеры, высказался за замирение с большевиками и войну с поляками до победного конца, причем описал перспективы войны в розовых красках. Галичанин Мельник, конечно, никакой симпатии к большевикам не испытывал, но настолько ненавидел поляков, что ради продолжения борьбы с ними был готов пойти на союз с кем угодно.
Мельника поддержал командующий сечевыми стрельцами полковник Евген Коновалец, впоследствии основатель и руководитель ОУН*.
Оригинальное мнение высказал командующий Галицкой армии генерал-хорунжий Михаил Омельянович-Павленко.
Он предложил продолжить войну с Польшей, но при этом и не заключать мира с большевиками. Его формула звучала так: "Северная армия отходит на Галичину, большевики с поляками пусть ломают головы друг другу на Волыни; в случае если поляки поведут наступление на Галичину — две армии отходят на Карпаты и, опёршись о горы, как надёжные тылы, ожидают соответствующей ситуации для операций".
Евгений Коновалец
14 июня 2023, 08:00История
Нацист-сладкоежка Евгений Коновалец
Возможно, в тех условиях его предложение было самым разумным, но поддержки оно не получило, так как предполагало сдачу большей части территории УНР без боя ради сохранения боевой силы.
В ходе совещания Петлюра и Агапеев предложили Омельяновичу-Павленко поделиться галицкими войсками, наиболее обученными и дисциплинированными, с другими фронтами. Но командующий Галицкой армии ответил, что информация о силе его войск преувеличена и что он никаких подкреплений дать не может, иначе будут проблемы на украинско-польском фронте. Надднепрянцы и галичане боролись в первую очередь за свои интересы и не желали ими жертвовать. В их отношениях прошли первые трещины, которые в конце 1919 года приведут к распаду их союза и переходу Галицкой армии на сторону белогвардейцев.
После того как все высказались, Петлюра суммировал ключевые положения выступающих, отметив, что большинство за мир с большевиками и войну с Польшей, и предложил голосовать. За мир с большевиками и войну с поляками проголосовало 4 человека (Сиротенко, Осецкий, Мельник, Коновалец), за мир с поляками и войну с большевиками — 3 (Оскилко, Агапеев, Синклер), просто за войну с Польшей — 1 (Омельянович-Павленко), воздержались — 2 (Петлюра, Макаренко).
Таким образом, за мир с большевиками выступали представители левых партий, входящих в правительство (социал-демократы и социалисты-революционеры), а также служащие в армии УНР галичане (по иронии судьбы, будущие лидеры ОУН*). За мир с Польшей были представители оппозиционных правительству правых партий.
Формально победила точка зрения, согласно которой надо мириться с большевиками, но ни Петлюра, ни социалистическое правительство УНР не спешили этого делать, полагая, что нельзя идти на переговоры тогда, когда почти вся Украина в руках красных. Они считали, что нужны хоть какие-то военные успехи, которые помогут занять более сильную позицию на переговорах.
22 января 1919 года состоялось торжественное провозглашение «Акта Злуки»
22 января 2024, 08:20История
"Акт злуки": незаконченное объединение Украины"Злука" (соединение) УНР и ЗУНР – одна из самых удачных PR-акций в истории Украины, торжественное провозглашение которой состоялось 22 января 1919 года перед храмом Св. Софии в Киеве. Уже к концу 1919 года "злучвенная" Украина перестала существовать. Историки и политики до сих пор спорят о том, кто же виноват в фактической денонсации "Акта Злуки"
Вариант с примирением с Польшей руководство УНР в тот момент принять не было готово, так как поляки претендовали именно на те территории, которые украинцы пока что еще частично контролировали — Галичину, Волынь, Подолию. Впрочем, пройдет немного времени, и Петлюра сам будет выступать за союз с поляками, который, собственно, и приведёт к разрыву с галичанами.
Проигравшие Оскилко и Агапеев в знак протеста демонстративно покинули совещание. Оскилко считал, что "мартосовское большевистско-социалистическое правительство сделало свое дело и после таких результатов совещания начнет, а может, уже и начало, переговоры с Раковским на предмет ликвидации Украины".
Хотя результаты совещания держались в тайне, слухи про скорый мир с большевиками проникли в армию и, по словам Оскилко, "вызвали негативный настрой среди войска, дезорганизовали националистические элементы" и породили подозрения в отношении командования, в том числе и Петлюры.
В итоге несколько недель спустя Оскилко, желавший замирения с Польшей любой ценой, попытается осуществить государственный переворот.
* Организация, запрещённая в Российской Федерации
 
ИсторияИсториягражданская войнаУНР1919 гЗУНРПольшаУкраинаГаличинаСимон ПетлюраАндрей Мельникбольшевики
 
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