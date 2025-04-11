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Перемирие от Петлюры

Перемирие от Петлюры - 11.04.2025 Украина.ру

Перемирие от Петлюры

Сейчас одна из основных политических тем состоит в вопросе заключения перемирия. И наблюдая за позицией Киева, который на словах вроде бы за перемирие, нельзя не вспомнить события 106-летней давности, когда предшественники нынешнего режима, уже ничего не контролируя и почти ничего из себя не представляя, так же пытались играть в дипломатию

2025-04-11T08:00

2025-04-11T08:00

2025-04-11T08:00

история

гражданская война

унр

1919 г

история

зунр

польша

украина

галичина

симон петлюра

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В начале апреля 1919 года украинские армии находились в тяжелейшем положении. С востока наступали большевики, в Галичине действовало перемирие с поляками, но начинались бои с теми же поляками на Волыни. Украинская народная республика (УНР), три месяца назад объединившаяся с Западно-украинской народной республикой (ЗУНР), трещала по швамВнутри руководства УНР бушевал политический кризис. Только что созданное правительство во главе с социал-демократом Борисом Мартосом столкнулось с жесткой оппозицией со стороны более правых группировок — социалистов-федералистов, социалистов-самостийников, народных республиканцев и хлеборобов-демократов.Если в начале года были надежды на Францию и другие страны Антанты, то к весне они растаяли. Украинское руководство ещё не знало о том, что французские интервенты эвакуировались из Одессы, но было ясно, что в ближайшее время военной помощи от французов ждать не стоит.Руководство УНР понимало, что войну на два фронта — против большевиков и против поляков — продолжать невозможно. Надо было с кем-то мириться.Для решения этого вопроса председатель Директории УНР и головной атаман Симон Петлюра 11 апреля 1919 года созвал военное совещание в Здолбунове, узловой станции недалеко от Ровно."Ровно был до отказа переполнен поездами ставки, Директории, министерств, снабжения и разных штабов. "Железнодорожная стратегия" дошла до наивысшего расцвета. "Маневрируя" между поездами, я в конце концов нашёл вагон, где — в соответствии с уведомлением — должно было состояться совещание под руководством Петлюры", — вспоминал командующий Галицкой армией Михаил Омельянович-Павленко.На совещании присутствовали: головной атаман Симон Петлюра, командующий Северной группы генерал-хорунжий В.П. Оскилко, начальник штаба Северной группы генерал-майор В.Н. Агапеев, командующий Галицкой армии полковник М.В. Омельянович-Павленко, командир Корпуса сечевых стрельцов Е.М. Коновалец, военный министр Г.Т. Сиротенко (как представитель Совета министров), командующий Холмской группы генерал-майор А.В. Осецкий, член Директории А.Г. Макаренко, 1-й генерал-квартирмейстер штаба Действующей армии генерал-поручик В.А. Синклер, начальник штаба Действующей армии полковник А.А. Мельник.Командующий Северной группой Владимир Оскилко выступил за мир с Польшей и за войну с большевиками. По его сведениям, скоро из Франции на фронт должны перебросить 80-тысячную польскую армию генерала Юзефа Галлера, противостоять которой не представляется возможным. Так как большая часть украинских войск находится на большевистском фронте, поляки быстро раздавят войска УНР.Кроме военно-стратегических соображений, он выдвинул и политические: через Польшу можно договориться с Антантой и тем самым "открыть двери в Европу". Оскилко надеялся, что с поляками можно будет заключить военно-политической союз, а затем перебросить все силы на борьбу с большевиками. По мнению Оскилко, можно было не бояться Польши, так как это молодая и слабая держава, уступающая Украине по численности населения, имеющая свой язык и свою веру и потому не способная ассимилировать украинцев, в отличие от Москвы.Оскилко полностью поддержал его начальник штаба генерал-майор Всеволод Агапеев. Впрочем, это было неудивительно — представители украинских левых партий считали, что Оскилко, бывший народный учитель, ставший офицером лишь во время Первой мировой войны, является марионеткой в руках "военспеца" Агапеева.Премьер-министр Мартос полагал, что Агапеев, "как русский патриот", "не имел ничего общего с украинством и, работая в нашем войске, преследовал свою цель". По сведениям Мартоса, Агапеев вел переговоры с организацией русских добровольцев в Варшаве, которая, в свою очередь, поддерживала контакты с Деникиным.Оскилко считал, что Агапеев, "хотя и был москалем, но отдавался украинскому делу целиком и работал день и ночь, был неоценимым человеком, способным и высокоталантливым старшиной Генерального штаба, с большой эрудицией и знанием своего дела, неразлучным… помощником и соратником в каждом воинском деле, честным человеком и справедливым к своим подчинённым".Сложно сказать, кто был прав. С одной стороны, Агапеев "мову" так и не выучил и в конце концов оказался в рядах Добровольческой армии, с другой — он явно не был сторонником "единой неделимой" в стиле Деникина и к украинскому движению относился лояльно.Военный министр социал-демократ Григорий Сиротенко сделал заявление от имени Совета министров: "Кабинет стоит за примирение с большевиками и войну с поляками, мотивируя тем, что почти вся территория Украины занята большевиками, которых, как факт, мы должны признать, и лучше найти общий язык с Раковским (главой Совета народных комиссаров УССР. — Авт.), чем с буржуазной Польшей".Командующий Холмской группой генерал-майор Александр Осецкий выступил за войну с поляками на западе, вплоть до достижения Буга и Сана, и замирение на востоке. Он говорил самоуверенно, что его Холмская группа за несколько недель может дойти до берегов Буга, что настроения крестьян на Волыни антипольские, и потому война с Польшей будет игрушкой.Член Директории Андрей Макаренко сделал обзор международного положения Украины и доказывал, что в самое ближайшее время Парижская мирная конференция признает Украину, и тогда "потекут все благодати в форме реальной помощи, которая возникает из факта признания нас державой". Пока же он советовал "рассчитывать только на свои силы и бороться на два фронта".Начальник штаба Действующей армии полковник Андрей Мельник, в будущем лидер Организации украинских националистов (ОУН*) и оппонент Степана Бандеры, высказался за замирение с большевиками и войну с поляками до победного конца, причем описал перспективы войны в розовых красках. Галичанин Мельник, конечно, никакой симпатии к большевикам не испытывал, но настолько ненавидел поляков, что ради продолжения борьбы с ними был готов пойти на союз с кем угодно.Мельника поддержал командующий сечевыми стрельцами полковник Евген Коновалец, впоследствии основатель и руководитель ОУН*.Оригинальное мнение высказал командующий Галицкой армии генерал-хорунжий Михаил Омельянович-Павленко.Он предложил продолжить войну с Польшей, но при этом и не заключать мира с большевиками. Его формула звучала так: "Северная армия отходит на Галичину, большевики с поляками пусть ломают головы друг другу на Волыни; в случае если поляки поведут наступление на Галичину — две армии отходят на Карпаты и, опёршись о горы, как надёжные тылы, ожидают соответствующей ситуации для операций".Возможно, в тех условиях его предложение было самым разумным, но поддержки оно не получило, так как предполагало сдачу большей части территории УНР без боя ради сохранения боевой силы.В ходе совещания Петлюра и Агапеев предложили Омельяновичу-Павленко поделиться галицкими войсками, наиболее обученными и дисциплинированными, с другими фронтами. Но командующий Галицкой армии ответил, что информация о силе его войск преувеличена и что он никаких подкреплений дать не может, иначе будут проблемы на украинско-польском фронте. Надднепрянцы и галичане боролись в первую очередь за свои интересы и не желали ими жертвовать. В их отношениях прошли первые трещины, которые в конце 1919 года приведут к распаду их союза и переходу Галицкой армии на сторону белогвардейцев.После того как все высказались, Петлюра суммировал ключевые положения выступающих, отметив, что большинство за мир с большевиками и войну с Польшей, и предложил голосовать. За мир с большевиками и войну с поляками проголосовало 4 человека (Сиротенко, Осецкий, Мельник, Коновалец), за мир с поляками и войну с большевиками — 3 (Оскилко, Агапеев, Синклер), просто за войну с Польшей — 1 (Омельянович-Павленко), воздержались — 2 (Петлюра, Макаренко).Таким образом, за мир с большевиками выступали представители левых партий, входящих в правительство (социал-демократы и социалисты-революционеры), а также служащие в армии УНР галичане (по иронии судьбы, будущие лидеры ОУН*). За мир с Польшей были представители оппозиционных правительству правых партий.Формально победила точка зрения, согласно которой надо мириться с большевиками, но ни Петлюра, ни социалистическое правительство УНР не спешили этого делать, полагая, что нельзя идти на переговоры тогда, когда почти вся Украина в руках красных. Они считали, что нужны хоть какие-то военные успехи, которые помогут занять более сильную позицию на переговорах.Вариант с примирением с Польшей руководство УНР в тот момент принять не было готово, так как поляки претендовали именно на те территории, которые украинцы пока что еще частично контролировали — Галичину, Волынь, Подолию. Впрочем, пройдет немного времени, и Петлюра сам будет выступать за союз с поляками, который, собственно, и приведёт к разрыву с галичанами.Проигравшие Оскилко и Агапеев в знак протеста демонстративно покинули совещание. Оскилко считал, что "мартосовское большевистско-социалистическое правительство сделало свое дело и после таких результатов совещания начнет, а может, уже и начало, переговоры с Раковским на предмет ликвидации Украины".Хотя результаты совещания держались в тайне, слухи про скорый мир с большевиками проникли в армию и, по словам Оскилко, "вызвали негативный настрой среди войска, дезорганизовали националистические элементы" и породили подозрения в отношении командования, в том числе и Петлюры.В итоге несколько недель спустя Оскилко, желавший замирения с Польшей любой ценой, попытается осуществить государственный переворот.* Организация, запрещённая в Российской Федерации

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Антон Чемакин

история, гражданская война, унр, 1919 г, зунр, польша, украина, галичина, симон петлюра, андрей мельник, большевики