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Теперь никто не препятствует: подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинение

Теперь никто не препятствует: подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинение - 11.04.2025 Украина.ру

Теперь никто не препятствует: подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинение

Прокуратура Флориды предъявила подозреваемому в попытке застрелить Трампа Райану Руту обвинения в покушении на убийство первой степени и терроризме. Об этом 11 апреля написало издание The Hill

2025-04-11T12:10

2025-04-11T12:10

2025-04-11T12:10

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Днем ранее генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что его офис, а также партнеры из правоохранительных органов во время президентства Джо Байдена столкнулись с серьезными препятствиями в судебном расследовании этого дела.В декабре прошлого года бывший генеральный прокурор Флориды Эшли Муди также заявляла, что федеральные чиновники препятствовали расследованию покушения на Трампа путем ограничения доступа силовиков к месту преступления, доказательствам и допросу свидетелей.Покушение Рута на тогда еще будущего президента в Международном гольф-клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида произошло в сентябре 2024 года. Он пытался прицелиться в кандидата в лидеры страны, но был задержан с оружием в руках. Чуть позже выяснилось, что Рут был связан с Украиной и даже пытался вступить в ряды ВСУ, однако там ему отказали: "Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ.Буквально за пару месяцев до этого - в июле - на митинге в Пенсильвании в результате действий снайпера Томаса Мэттью Крукса кандидат в американские лидеры Трамп был ранен в ухо, один из посетителей митинга погиб, еще двое получили ранения. 20-летний Крукс был убит снайпером Секретной службы США.А вот Рут в настоящее время находится под стражей по федеральным обвинениям сразу по серии статей, начиная от попытки убийства кандидата в президенты, заканчивая хранением огнестрельного оружия со стертым серийным номером.Пару дней назад заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американскому лидеру покарать истинного заказчика покушения на себя."США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?" - написал Медведев в своем телеграм-канале.Кстати, накануне американское издание Fox News сообщило со ссылкой на материалы прокуратуры, поступившие в суд, что предпринявший попытку убить Трампа Райан Раут за месяц до своей поимки пытался приобрести на Украине ракетную установку, написав своему "поставщику" что оружие "ежедневно теряется или уничтожается" на поле боя, и его пропажу вряд ли заметят."Я посмотрю, что мы можем сделать… [Трамп] нехорош для Украины. <…> Мне нужно снаряжение, чтобы Трамп не смог победить на выборах", - писал Раут в этой переписке.Подробности в материале Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии.

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новости, флорида, украина, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, джо байден, вооруженные силы украины, покушение