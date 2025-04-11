https://ukraina.ru/20250411/kiev-postavyat-pered-faktom-ekspert-obyasnil-mozhet-li-v-etom-godu-razreshitsya-konflikt-na-ukraine-1062453139.html

Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине

Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине - 11.04.2025 Украина.ру

Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине

Если США и Россия о чем-то договорятся (и Вашингтону это будет нужно), американцы заставят Украину выполнить их требования. И тогда уже послезавтра мы проснемся в ситуации прекращения огня. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-04-11T04:45

2025-04-11T04:45

2025-04-11T04:45

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Если Россия стратегически готова перейти от боевых действий к мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте, отметил Корнев.По его мнению, в этом году конфликт может быть урегулирован политическим путем, технически это возможно."Если США и Россия о чем-то договорятся (и Вашингтону это будет нужно), американцы заставят Украину выполнить их требования. И тогда уже послезавтра мы проснемся в ситуации прекращения огня", – объяснил Корнев.То есть вопрос в политическом решении между Москвой и Вашингтоном, когда Киев просто поставят перед фактом, будем надеяться, что это так, указал он. Если же будет по-другому, то тут могут быть различные "сюрпризы", к которым наши вооружённые силы тоже готовы, отметил обозреватель.Корнев допустил, что гипотетически Россия может пойти на эскалацию, если поймет, что президент США Дональд Трамп не хочет или не может урегулировать конфликт."Надеюсь, что эта эскалация будет дистанционной и бесконтактной. У нас есть запасы ракетного и дронового вооружения. А если есть резервы, эту воздушную эскалацию удастся поддержать действиями на земле", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.

https://ukraina.ru/20250409/poka-ne-zakonchitsya-ukraina-ischenko-o-tom-kak-moskva-budet-vyigryvat-diplomaticheskoe-sorevnovanie-1062415533.html

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