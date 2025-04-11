Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине - 11.04.2025 Украина.ру
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Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине
Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине - 11.04.2025 Украина.ру
Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине
Если США и Россия о чем-то договорятся (и Вашингтону это будет нужно), американцы заставят Украину выполнить их требования. И тогда уже послезавтра мы проснемся в ситуации прекращения огня. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-11T04:45
2025-04-11T04:45
новости
россия
украина
дональд трамп
вс рф
конфликт
война
война на украине
всу
разгром всу
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Если Россия стратегически готова перейти от боевых действий к мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте, отметил Корнев.По его мнению, в этом году конфликт может быть урегулирован политическим путем, технически это возможно."Если США и Россия о чем-то договорятся (и Вашингтону это будет нужно), американцы заставят Украину выполнить их требования. И тогда уже послезавтра мы проснемся в ситуации прекращения огня", – объяснил Корнев.То есть вопрос в политическом решении между Москвой и Вашингтоном, когда Киев просто поставят перед фактом, будем надеяться, что это так, указал он. Если же будет по-другому, то тут могут быть различные "сюрпризы", к которым наши вооружённые силы тоже готовы, отметил обозреватель.Корнев допустил, что гипотетически Россия может пойти на эскалацию, если поймет, что президент США Дональд Трамп не хочет или не может урегулировать конфликт."Надеюсь, что эта эскалация будет дистанционной и бесконтактной. У нас есть запасы ракетного и дронового вооружения. А если есть резервы, эту воздушную эскалацию удастся поддержать действиями на земле", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.
https://ukraina.ru/20250409/poka-ne-zakonchitsya-ukraina-ischenko-o-tom-kak-moskva-budet-vyigryvat-diplomaticheskoe-sorevnovanie-1062415533.html
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452
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Новости
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новости, россия, украина, дональд трамп, вс рф, конфликт, война, война на украине, всу, разгром всу, переговоры, мир, военная эскалация, эскалация
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, ВС РФ, конфликт, война, война на Украине, ВСУ, разгром ВСУ, переговоры, мир, военная эскалация, эскалация

Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине

04:45 11.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Отдельный батальон специального назначения АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если США и Россия о чем-то договорятся (и Вашингтону это будет нужно), американцы заставят Украину выполнить их требования. И тогда уже послезавтра мы проснемся в ситуации прекращения огня. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Если Россия стратегически готова перейти от боевых действий к мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте, отметил Корнев.
По его мнению, в этом году конфликт может быть урегулирован политическим путем, технически это возможно.
"Если США и Россия о чем-то договорятся (и Вашингтону это будет нужно), американцы заставят Украину выполнить их требования. И тогда уже послезавтра мы проснемся в ситуации прекращения огня", – объяснил Корнев.
То есть вопрос в политическом решении между Москвой и Вашингтоном, когда Киев просто поставят перед фактом, будем надеяться, что это так, указал он. Если же будет по-другому, то тут могут быть различные "сюрпризы", к которым наши вооружённые силы тоже готовы, отметил обозреватель.
Корнев допустил, что гипотетически Россия может пойти на эскалацию, если поймет, что президент США Дональд Трамп не хочет или не может урегулировать конфликт.
"Надеюсь, что эта эскалация будет дистанционной и бесконтактной. У нас есть запасы ракетного и дронового вооружения. А если есть резервы, эту воздушную эскалацию удастся поддержать действиями на земле", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
9 апреля, 20:15
"Пока не исчезнет Украина". Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнованиеРоссия уже выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. И пока мы его будем выигрывать, на Украине будут продолжаться боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиРоссияУкраинаДональд ТрампВС РФконфликтвойнавойна на УкраинеВСУразгром ВСУпереговорымирвоенная эскалацияэскалация
 
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Заголовок открываемого материала
06:06Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине
05:45"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления
05:30"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев
05:15Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны
05:00Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев
04:45Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине
04:00Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"
03:30"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника
21:38"Русские подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает новые оправдания для своих неудач
21:09Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
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