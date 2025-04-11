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Запад запутался, с кем ему бороться в первую очередь — Ульянов
Запад запутался, с кем ему бороться в первую очередь — Ульянов - 11.04.2025 Украина.ру
Запад запутался, с кем ему бороться в первую очередь — Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем запутались", рассуждая о том, кого Западу нужно "остановить" в первую очередь - Россию или Китай
2025-04-11T10:42
2025-04-11T10:42
2025-04-11T10:42
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"Генсекретарь военного альянса говорит, что, если мы (Запад) остановим Россию (на Украине), то мы остановим Китай применительно к Тайваню. Глава дипломатии Евросоюза К. Каллас, вероятно, пропустила это заявление М. Рютте и настаивает на прямо противоположном: "если мы остановим Китай, который поддерживает Москву, то мы остановим Россию". Что-то они совсем запутались", - написал Ульянов.По его мнению, Каллас и Рютте не склонны к "мало-мальски серьезному" анализу.В конце февраля Каллас задалась вопросом, как западные страны могут "победить" Китай, если их совместные усилия по оказанию давления на Россию оказываются безуспешными. Рютте в декабре 2024 года заявлял, что договор с Россией на выгодных для нее условиях якобы может подтолкнуть Китай к силовому решению кризиса вокруг Тайваня.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, рютте, михаил ульянов, китай, запад, ростислав ищенко, нато, ес
Новости, Россия, Рютте, Михаил Ульянов, Китай, Запад, Ростислав Ищенко, НАТО, ЕС
Запад запутался, с кем ему бороться в первую очередь — Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте "совсем запутались", рассуждая о том, кого Западу нужно "остановить" в первую очередь - Россию или Китай