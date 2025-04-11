https://ukraina.ru/20250411/pytaetsya-vysluzhitsya-pered-trampom-rogov-obyasnil-zayavleniya-zelenskogo-o-vtyagivanii-kitaya-v-1062455177.html

"Пытается выслужиться перед Трампом": Рогов объяснил заявления Зеленского о втягивании Китая в конфликт

"Пытается выслужиться перед Трампом": Рогов объяснил заявления Зеленского о втягивании Китая в конфликт - 11.04.2025 Украина.ру

"Пытается выслужиться перед Трампом": Рогов объяснил заявления Зеленского о втягивании Китая в конфликт

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о якобы участии китайских солдат в конфликте на Украине "заготовкой", чтобы выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом

2025-04-11T07:56

2025-04-11T07:56

2025-04-11T07:56

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"Заготовка по якобы участию китайцев в СВО на стороне России – это попытка Зеленского не просто втянуть Китай в конфликт, а, прежде всего, выслужиться перед США и лично перед Трампом, показав, что нынешний киевский режим может быть удобным провокатором, который вызывает раздражение у официального Пекина, доставляет ему проблемы и дает поводы и причины, чтобы ввести санкции против Китая", - сказал Рогов.По его словам, своим заявлением Зеленский преследовал цель заставить власти Китая оправдываться или совершить необдуманные действия на внешнеполитическом треке, что послужило бы поводом для усиления противостояния с США.Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. После, выступая перед украинской прессой, Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше".Глава его Офиса Андрей Ермак призвал Китай дать разъяснения Киеву. По его утверждению, на фронте находятся несколько десятков китайских военных, при этом он затруднился назвать их примерное число.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными эти сообщения. Он указал, что Китай рекомендует Киеву не делать безответственных заявлений.Подробнее - в материале Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина на сайте Украина.ру.

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новости, китай, сша, трамп и зеленский, украина, владимир рогов, владимир зеленский, мид, общественная палата, вооруженные силы украины