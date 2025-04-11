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Британия хочет ограбить Украину - Дубинский

Британия хочет ограбить Украину - Дубинский - 11.04.2025 Украина.ру

Британия хочет ограбить Украину - Дубинский

Великобритания "в своей классической манере" пытается ограбить Украину, подписав 100-летнее соглашение о сотрудничестве. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале

2025-04-11T12:11

2025-04-11T12:11

2025-04-11T12:11

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"Британия действует в своей классической манере - грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к 100-летнему партнерству с Британией", - написал он.Как считает депутат, возможное введение британских войск на территорию Украины под предлогом миротворческой миссии является продолжением колониальной политики британской Ост-Индийской компании, с помощью которой Великобритания осуществила колонизацию Индии и ряда других стран Востока.В январе Лондон и Киев подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое предусматривает углубление военного сотрудничества якобы для "укрепления безопасности" в Черном, Азовском и Балтийском морях. В Кремле негативно оценили пункт о британско-украинском сотрудничестве в Азовском море, так как оно является внутренним морем России.Подробнее - в материале Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января на сайте Украина.ру.

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новости, украина, британия, великобритания, александр дубинский, верховная рада, владимир зеленский