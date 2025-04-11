https://ukraina.ru/20250411/britaniya-khochet-ograbit-ukrainu---dubinskiy--1062463950.html
Британия хочет ограбить Украину - Дубинский
Британия хочет ограбить Украину - Дубинский - 11.04.2025 Украина.ру
Британия хочет ограбить Украину - Дубинский
Великобритания "в своей классической манере" пытается ограбить Украину, подписав 100-летнее соглашение о сотрудничестве. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2025-04-11T12:11
2025-04-11T12:11
2025-04-11T12:11
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"Британия действует в своей классической манере - грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к 100-летнему партнерству с Британией", - написал он.Как считает депутат, возможное введение британских войск на территорию Украины под предлогом миротворческой миссии является продолжением колониальной политики британской Ост-Индийской компании, с помощью которой Великобритания осуществила колонизацию Индии и ряда других стран Востока.В январе Лондон и Киев подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое предусматривает углубление военного сотрудничества якобы для "укрепления безопасности" в Черном, Азовском и Балтийском морях. В Кремле негативно оценили пункт о британско-украинском сотрудничестве в Азовском море, так как оно является внутренним морем России.Подробнее - в материале Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января на сайте Украина.ру.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, великобритания, александр дубинский, верховная рада, владимир зеленский
Новости, Украина, Британия, Великобритания, Александр Дубинский, Верховная Рада, Владимир Зеленский
Британия хочет ограбить Украину - Дубинский
Великобритания "в своей классической манере" пытается ограбить Украину, подписав 100-летнее соглашение о сотрудничестве. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Британия действует в своей классической манере - грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к 100-летнему партнерству с Британией", - написал он.
Как считает депутат, возможное введение британских войск на территорию Украины
под предлогом миротворческой миссии является продолжением колониальной политики британской Ост-Индийской компании, с помощью которой Великобритания
осуществила колонизацию Индии
и ряда других стран Востока.
В январе Лондон
и Киев
подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое предусматривает углубление военного сотрудничества якобы для "укрепления безопасности" в Черном, Азовском и Балтийском морях
. В Кремле
негативно оценили пункт о британско-украинском сотрудничестве в Азовском море
, так как оно является внутренним морем России
.