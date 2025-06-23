https://ukraina.ru/20250623/vsu-lishilis-sistemoobrazuyuzuschego-naemnika-serdechnyy-pristup-ili-pri-chem-tut-dengi-zapada-1064176066.html

ВСУ лишились "системообразуюзущего" наемника: "сердечный приступ", или при чем тут деньги Запада

ВСУ лишились "системообразуюзущего" наемника: "сердечный приступ", или при чем тут деньги Запада - 23.06.2025 Украина.ру

ВСУ лишились "системообразуюзущего" наемника: "сердечный приступ", или при чем тут деньги Запада

Грузинский журналист Рати Муджири в своих соцсетях сообщил, что бывший соратник Михаила Саакашвили, кадровый офицер Грузии и командир "Грузинского легиона"* ВСУ Вано Надирадзе погиб в ходе СВО. Вот только украинские СМИ утверждают, что на самом деле "причиной смерти стал сердечный приступ". Есть и другая - финансовая - версия

2025-06-23T14:41

2025-06-23T14:41

2025-06-23T14:41

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"Конкретики украинские медики по поводу "безвременной" кончины Надирадзе не приводят. Появляются сообщения о том, что он "скончался в результате сердечного приступа".<...> При этом обсуждаются и другие версии. Среди них - обострение внутренней борьбы за зарубежные финансовые потоки, в результате которой Надирадзе был устранен "собратьями по оружию". К Надирадзе, как сообщается, в последнее время было немало претензий финансового плана, а также претензии в плане "обнаружения высоких амбиций в составе ССО (Сил специальных операций. - Ред.)", - написало о смерти "системообразующего" наемника Надиразде "Военное обозрение", подчеркнув, что в сети появился снимок "дикого гуся" в машине скорой помощи.Издание также обратило внимание на то, что грузинские боевики под командованием Надирадзе еще весной 2022 года "отметились" в Киевской области, совершая военные преступления в отношении раненых российских военнослужащих, и соответствующие кадры с расправами над российскими бойцами облетели весь мир: Расстрелы и пытки военнопленных. ВСУ массово нарушает Женевскую конвенцию, а Запад этому потворствует.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель грузинского Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе отметил, что правительство Грузии хоть и не финансирует "диких гусей" и не призывает никого ехать воевать за Украину, но позволяют героизировать наемников."Когда наемник погибает, его тело привозят домой за государственный счет, на похоронах речи толкают политики от оппозиционных партий, объявляют их героями, устраивают траурные процессии", - рассказал Рцхиладзе, добавив, что на подобные почести грузинским легионерам правительство "смотрит сквозь пальцы".Полный текст интервью Гулбаата Рцхиладзе "Боевики с Украины устроят в Грузии мятеж" читайте на сайте Украина.ру.В понедельник, 23 июня, грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру представил свою версию происходящего. Он отметил, что правящая партия страны "Грузинская мечта" официально заявила, что не будет помогать гражданам своей страны, желающим воевать за ВСУ, несмотря на "призывы некоторых сторон" не будет. Но и мешать тоже, и вот почему.Надирадзе - уроженец Тбилиси. По информации украинских СМИ, во времена СССР он окончил Высшее военное училище в Балашихе. В 90-е годы проходил обучение в США, потом воевал в Афганистане, Ираке, Сомали и Абхазии.Грузинское формирование, которым он командовал на Украине, было основано в 2014 году под руководством Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Однако его судьба на территории этого государства складывалась не ровно.Летом 2015 года Надирадзе получил высшую негосударственную награду "Народный герой Украины", и в сентябре 2015 года заявил местному изданию "24", что ему не нужно ни денег, ни гражданства, а нужна лишь возможность находиться на территории страны законно. К слову, также он не скрывал, что Киев выплачивает 250 тысяч гривен на каждого грузинского наемника в месяц.В ноябре 2017 года в украинской прессе появились сообщения о том, что в Киеве задержали четверых граждан Грузии, включая Надирадзе, и принудительно вернули на родину так как, их деятельность "противоречила интересам национальной безопасности Украины".Тогда же, комментируя эту информацию, Надирадзе заявил в интервью изданию "Страна", что это "Россия руками новой грузинской власти мне мстит. Если я вернусь домой, мне грозит лишение свободы на пять лет. Я уже три года не видел маму и 19-летнюю дочь". Позже депортированный соратник Саакашвили попытался вернуться на Украину, и в конце концов ему не просто это удалось, но также он получил "системообразующую" наемническую должность в ВСУ - командование "Грузинским легионом"*.В ноябре прошлого года суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно осудил 54-летнего Вано Надирадзе по части 3 статьи 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте" и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.Интересно, что еще совсем недавно сам Надиразде сообщал о смерти. Своих "подчиненных" - грузинского наемника Мамуки Берии и его подельника Давида Двалишвили. Оба были ликвидированы на фронте Армией России.Грузинские наемники одни из самых жестоких. Этот факт в конце января в очередной раз подтвердился в курском селе Русское Поречное. После освобождения этого населенного пункта там нашли тела мирных жителей со следами чудовищных расправ и грузинский флаг.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии."Дикие гуси" из Грузии также нередко фигурируют в судебных сводках. Российское правосудие регулярно выносит им приговоры. Пока заочные. Вот последние, вынесенные только за 2025 год:Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне УкраиныНаемник из Грузии Иасашвили приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУСК РФ изобличил грузинского наёмника Валико ИзорияГрузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыскНаемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 летСК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыскСК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годамВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключениюВерховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии КахабришвилиСК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВОДругие грузинские легионеры* получают более логичный исход своему террористическому выбору убивать россиян:В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУВ Курской области ликвидирован известный грузинский наемник* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, украина, грузия, россия, саакашвили, вооруженные силы украины, госпогранслужба, иностранные наемники, сихарулидзе, ск рф, "грузинский легион", эксклюзив