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Мадьяр простил "Мадяра". Командиру ВСУ разрешили въезд в Венгрию

Мадьяр простил "Мадяра". Командиру ВСУ разрешили въезд в Венгрию - 28.11.2026 Украина.ру

Мадьяр простил "Мадяра". Командиру ВСУ разрешили въезд в Венгрию

Венгрия отменила трёхлетний запрет на въезд и пребывание в стране командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным "Мадяр"

2026-11-28T13:21

2026-11-28T13:21

2026-11-28T13:21

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Соответствующее решение было опубликовано миграционной службой Венгрии ещё 18 ноября, сообщило венгерское издание Magyar Hang. Т.е. решение приняли до встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с Владимиром Зеленским в Закарпатье, которая состоялась 24 ноября.В министерстве внутренних дел Венгрии уточнили, что инициировать введение или упразднение таких запретов может Управление по защите конституции на основании заключения Информационного управления, если обстоятельства существенно изменились и угрозы национальной безопасности больше нет.Запрет на визит "Мадяра" к мадьярам был введён правительством Виктора Орбана в августе 2025 года после удара украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба". По этому газопроводу Венгрия получала нефть. Как заявил занимавший тогда пост министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ограничения будут распространяться на всю Шенгенскую зону.Тогда Бровди по-хамски отреагировал на запрет."[оскорбления], господин "танцор на костях", ваши санкции", – указал он.Он заявил, что Сийярто якобы защищал не суверенитет Венгрии, а "собственные грязные карманы".А после и сам Зеленский начал угрожать Орбану."Дадим адрес этого лица нашим Вооружённым силам, парням нашим. Пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своём языке", – заявил он на совещании в марте 2026 года.В ответ тогда ещё лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр выступил на защиту своего политического оппонента."Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", — заявил Мадяр.Однако придя во власть он изменил жёсткий курс своего предшественника по поводу Украины. Так, в ноябре Венгрия отозвала свой запрет на продвижение двух заключительных этапов переговоров по вступлению Украины и Молдавии в состав Евросоюза.Встреча Мадьяра и Зеленского в Берегово вызвала у некоторых венгерских политиков нарекания. Так, лидер венгерской Христианско-демократической народной партии Бенце Ретвари назвал неуместным поход двух политиков после мемориального комплекса "Холм Славы", который расположен на территории кладбища "Кальвария", на волейбольный матч.По словам политика "спонтанно" приготовленные кроссовки были ярким признаком того, что режиссер этого абсурдного "кинотеатра" заранее придумал и спланировал всю эту сцену.

https://ukraina.ru/20261125/zelenskiy-sygral-v-voleybol-s-madyarom-i-razreshil-zhitelyam-zakarpatya-plyunut-na-movu-1084734776.html

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дзен украина.ру, венгрия, украина, мадьяр, владимир зеленский, закарпатье, виктор орбан, вооруженные силы украины, ес, главные новости