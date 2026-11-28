https://ukraina.ru/20261128/chem-dalshe--tem-khuzhe-kakie-garantii-na-samom-dele-poluchit-ukraina-1084801173.html

Чем дальше — тем хуже: какие гарантии на самом деле получит Украина

Чем дальше — тем хуже: какие гарантии на самом деле получит Украина - 28.11.2026 Украина.ру

Чем дальше — тем хуже: какие гарантии на самом деле получит Украина

В вопросе обсуждения мирного соглашения все чаще говорят о необходимости согласовать гарантии безопасности для Украины и России. В эпицентре внимания западных медиа, конечно же, Киев.

2026-11-28T16:19

2026-11-28T16:19

2026-11-28T16:19

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В ноябре 2026 года тема снова вышла на первый план, когда зять Трампа и участник переговорного процесса Джаред Кушнер вбросил в информационное поле идею о готовности США рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО.Звучит интригующе, но если сопоставить аппетиты и реальные возможности ключевых игроков, картина получается куда более приземлённая.Начнём с того, чего, собственно, хотят стороны. Идеальный вариант для киевского режима, конечно же, заключается в полноценном членстве Украины в НАТО, перспективу которого мечтательно вписали аж в Конституцию.Но поскольку членство в альянсе остаётся где-то на горизонте, Киев требует юридически обязывающих гарантий безопасности, одобренных американским Конгрессом, чтобы эти гарантии не испарились после очередной смены хозяина Белого дома.Украинское руководство хочет получить европейский (и даже американский в особо наглых заявлениях) военный контингент с американской воздушной на контролируемой территории и разведывательной страховкой, закрытое небо, долгосрочное финансирование ВСУ и украинского оборонно-промышленного комплекса.Как следует из заявлений Зеленского, Киев рассчитывает на конкретные механизмы военного реагирования, а не на обещания провести консультации в случае возобновления боевых действий (реальное содержание пресловутой «5 статьи»).Но уже 10 ноября, в контексте трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, госсекретарь США Марко Рубио обозначил принципиальное условие предоставления Украине гарантий безопасности. Чтобы эти гарантии работали, с ними должна согласиться Россия.А 19 ноября в Берлине Джаред Кушнер заявил, что американским переговорщикам якобы удалось убедить Москву в приемлемости самой концепции гарантий по образцу пятой статьи. Уже на следующий день Трамп отказался предметно обсуждать такие обязательства вне контекста более широкой мирной сделки.Наконец, 22 ноября сам Кушнер уточнил: Трамп мог бы согласиться на гарантии с утверждением в Конгрессе при условии, что будущая архитектура европейской безопасности сделает вероятность их практического применения крайне низкой.Иными словами, американцы готовы обсуждать предоставление обязательств, которые им, по замыслу американской же администрации, практически наверняка не придётся исполнять в военном отношении.Администрация Трампа, в свою очередь, хочет закончить конфликт, не втягивая американскую армию в европейские дела. Отсюда и рождается конструкция «пятой статьи на минималках».Параллельно американцы продвигают концепцию «НАТО 3.0», предполагающую перекладывание основной нагрузки по обеспечению европейской безопасности на самих европейцев. Белый дом, судя по всему, готов предоставить определённый зонтик в виде разведывательного обеспечения, логистики и поставок вооружений, причём последнее, разумеется, преимущественно за деньги.Позиция Москвы в этом вопросе остаётся принципиальной: любое квазичленство Украины в НАТО неприемлемо. Киев должен юридически закрепить отказ от вступления в Североатлантический альянс и нейтральный статус страны, а на украинской территории не должно быть воинских контингентов государств НАТО.19 ноября по итогам переговоров с Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне Владимир Путин подтвердил, что Россия признаёт право Украины на безопасность, но не за счёт безопасности самой России.На следующий день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, по сути, дезавуировал слишком смелую интерпретацию Кушнером позиции Москвы, исключив возможность какого-либо квазичленства Украины в НАТО. То есть согласие России обсуждать гарантии безопасности для Украины американский переговорщик поспешил интерпретировать как согласие обсуждать практически полноценный военно-политический союз Украины с западными государствами. А это совершенно разные вещи.Европейская же «коалиция желающих» по итогам встречи 19 ноября в Берлине продемонстрировала удивительное единодушие. Брюссель и страны так называемой «европейской пятёрки», Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, декларируют готовность обеспечивать финансовые и оружейные потребности Киева, продвигать вступление Украины в Евросоюз и обсуждать размещение военного контингента после прекращения огня.При этом в итоговом заявлении берлинской встречи фигурируют четыре основные составляющие гарантий: долгосрочная поддержка ВСУ, мониторинг соблюдения прекращения огня под американским руководством, многонациональный европейский контингент при поддержке США и юридически оформленные обязательства по восстановлению после войны.Но обращает на себя внимание оговорка о необходимости соблюдения национальных процедур принятия соответствующих решений. То есть даже в этой конструкции сохраняется необходимость получения политического разрешения на те или иные действия в каждой отдельно взятой стране.Макрон продолжает рассуждать о перспективе членства Украины в НАТО, а генеральный секретарь альянса Марк Рютте 23 ноября вновь акцентировал внимание на необходимости американской страховки европейских гарантий безопасности. Без американской разведки, логистики и воздушного прикрытия военная составляющая этих обещаний в значительной степени теряет практический смысл.Китай же пока предпочитает наблюдать за происходящим с позиции человека, сидящего на берегу реки.А теперь наложим карты ожиданий сторон друг на друга, чтобы понять, где они потенциально могут пожать руки, а где — тупик.Наиболее серьёзные противоречия существуют в ключевых вопросах военного вовлечения западных стран, размещения иностранных войск на территории Украины, пусть даже под видом миротворческих контингентов, и юридически обязывающих гарантий военной помощи.Очевидно, американский Конгресс и парламенты европейских стран не согласятся на обязательства, которые автоматически поставят их перед необходимостью вступить в войну с ядерной державой. Да и сама пятая статья Североатлантического договора оставляет за каждым государством право самостоятельно определять характер оказываемой помощи.Точка же пересечения интересов может обнаружиться в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности вне рамок её членства в НАТО, на основе двусторонних или многосторонних соглашений.Собственно, примерно этим Украина и занималась последние несколько лет, подписывая документы с целым рядом государств, с некоторыми даже на сто лет вперёд.С учётом этого реализуемый пакет гарантий безопасности для Украины выглядит примерно следующим образом. Главной гарантией может стать сохранение украинской армии как таковой и собственный военно-промышленный комплекс, которые Запад готов финансировать, а также механизм возобновления масштабных поставок вооружений в случае гипотетического повторного нападения.Но и здесь есть принципиальный нюанс, поскольку Россия требует сокращения численности ВСУ, что закономерно в логике заявленных Москвой целей урегулирования. И вопрос о том, какую именно армию, какой численности, с каким набором вооружений и за чей счёт будет содержать послевоенная Украина, сам по себе станет одним из наиболее сложных предметов переговоров.Вместо размещения иностранных военных баз Украина может сохранить возможность получения западных разведывательных данных в режиме реального времени. А вот полноценного воздушного прикрытия точно не будет, поскольку его обеспечение предполагает непосредственное вовлечение западных военных в гипотетические боевые действия.Учитывая позицию России, продавить вопрос размещения иностранных воинских контингентов на украинской территории тоже будет нереально.То есть рассчитывать на гарантии безопасности по образцу Южной Кореи и тем более на полноценный аналог членства в НАТО Киеву в нынешних переговорных условиях не приходится.Теоретически Украина может получить своего рода вооружённый нейтралитет с подпиской на снабжение и разведку, что с точки зрения практических механизмов поддержки было бы куда серьёзнее обязательств, зафиксированных в Будапештском меморандуме.Но тут на первый план выходит тот факт, что для этого Киев и стоящие за ним европейцы должны демонстрировать конструктивный подход и договороспособность, чего нет и в помине. А значит, каждый новый раунд переговоров будет на худших для Киева условиях.При этом для России нейтральный статус Украины неразрывно связан с ограничением её военного потенциала и масштабов внешней военной поддержки. Поэтому даже такая компромиссная конструкция станет предметом жёсткого торга, результат которого будет зависеть множества военно-политических факторов.В конечном счёте из-за своего упрямства Киев рискует получить не столько гарантии собственной безопасности, сколько гарантии оказания помощи в обеспечении собственной безопасности. Собственно как сейчас, но с куда меньшим задором. И воевать за Украину никто не станет.

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https://ukraina.ru/20261126/nato-toropitsya-na-voynu-s-rossiey-1084751673.html

https://ukraina.ru/20261127/1084705648.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, россия, киев, джаред кушнер, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато, дональд трамп